विंटर स्पेशल रेसिपी: हरे लहसुन की चटनी के फायदे जानकर आप भी बनाएंगे
सर्दियों में मिलने वाला हरा लहसुन स्वाद और सेहत दोनों का खजाना है। इससे बनी चटनी न सिर्फ खाने का स्वाद बढ़ाती है, बल्कि इम्युनिटी मजबूत करने में भी मदद करती है।
सर्दियों का मौसम आते ही शरीर को गर्म रखने वाले और इम्युनिटी बढ़ाने वाले देसी स्वादों की याद आने लगती है। ऐसे ही पारंपरिक विंटर फूड्स में हरे लहसुन की चटनी का खास स्थान है। हरा लहसुन सिर्फ स्वाद ही नहीं बढ़ाता, बल्कि यह सेहत के लिए भी बेहद फायदेमंद माना जाता है। इसमें मौजूद एंटीऑक्सिडेंट्स, एंटी-बैक्टीरियल गुण और पोषक तत्व सर्दियों में होने वाली सर्दी-खांसी, थकान और कमजोर इम्युनिटी से बचाने में मदद करते हैं। हरे लहसुन की चटनी खासतौर पर उत्तर भारत और महाराष्ट्र में सर्दियों के दौरान बड़े चाव से बनाई जाती है। यह चटनी रोटी, पराठे, बाजरे की भाखरी या सादी दाल-चावल के साथ भी खाने का स्वाद कई गुना बढ़ा देती है। घर पर बनी यह चटनी ना सिर्फ हेल्दी होती है, बल्कि इसमें किसी तरह के प्रिजरवेटिव या केमिकल्स भी नहीं होते।
हरे लहसुन की चटनी
सामग्री: 1 कप हरा लहसुन (कटा हुआ), 2–3 हरी मिर्च, ½ कप धनिया पत्ता, 1–2 चम्मच मूंगफली या तिल, स्वादानुसार नमक, 1 चम्मच नींबू रस, 1–2 चम्मच सरसों का तेल
बनाने की विधि (स्टेप-बाय-स्टेप)
- सबसे पहले हरे लहसुन को अच्छी तरह धोकर मोटा-मोटा काट लें।
- मिक्सर जार में हरा लहसुन, हरी मिर्च, मूंगफली, नारियल और नमक डालें।
- थोड़ा पानी डालकर दरदरी चटनी पीस लें।
- अब एक पैन में तेल गरम करें, उसमें जीरा डालें और हल्का भूनें।
- तैयार चटनी इसमें डालें और 1–2 मिनट हल्का सा पकाएं।
- गैस बंद कर नींबू का रस मिलाएं। चटनी तैयार है।
हरे लहसुन की चटनी के फायदे
- हरा लहसुन इम्युनिटी बढ़ाने में मदद करता है।
- इसमें एंटी-बैक्टीरियल और एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं।
- सर्दी-खांसी और जुकाम से राहत दिलाने में सहायक।
- पाचन को बेहतर बनाता है और गैस की समस्या कम करता है।
- शरीर को प्राकृतिक डिटॉक्स में मदद करता है।
यह चटनी कैलोरी में कम और पोषण में भरपूर होती है, इसलिए वजन का ध्यान रखने वालों के लिए भी यह एक हेल्दी विकल्प है। हालांकि, जिन लोगों को एसिडिटी या पेट से जुड़ी समस्या हो, उन्हें इसका सेवन सीमित मात्रा में करना चाहिए। सर्दियों में अगर आप अपने खाने में देसी स्वाद और सेहत दोनों जोड़ना चाहते हैं, तो हरे लहसुन की चटनी जरूर ट्राय करें।
