विंटर स्पेशल रेसिपी: हरे लहसुन की चटनी के फायदे जानकर आप भी बनाएंगे

सर्दियों का मौसम आते ही शरीर को गर्म रखने वाले और इम्युनिटी बढ़ाने वाले देसी स्वादों की याद आने लगती है। ऐसे ही पारंपरिक विंटर फूड्स में हरे लहसुन की चटनी का खास स्थान है। हरा लहसुन सिर्फ स्वाद ही नहीं बढ़ाता, बल्कि यह सेहत के लिए भी बेहद फायदेमंद माना जाता है। इसमें मौजूद एंटीऑक्सिडेंट्स, एंटी-बैक्टीरियल गुण और पोषक तत्व सर्दियों में होने वाली सर्दी-खांसी, थकान और कमजोर इम्युनिटी से बचाने में मदद करते हैं। हरे लहसुन की चटनी खासतौर पर उत्तर भारत और महाराष्ट्र में सर्दियों के दौरान बड़े चाव से बनाई जाती है। यह चटनी रोटी, पराठे, बाजरे की भाखरी या सादी दाल-चावल के साथ भी खाने का स्वाद कई गुना बढ़ा देती है। घर पर बनी यह चटनी ना सिर्फ हेल्दी होती है, बल्कि इसमें किसी तरह के प्रिजरवेटिव या केमिकल्स भी नहीं होते।