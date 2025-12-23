Hindustan Hindi News
विंटर स्पेशल रेसिपी: हरे लहसुन की चटनी के फायदे जानकर आप भी बनाएंगे

संक्षेप:

सर्दियों में मिलने वाला हरा लहसुन स्वाद और सेहत दोनों का खजाना है। इससे बनी चटनी न सिर्फ खाने का स्वाद बढ़ाती है, बल्कि इम्युनिटी मजबूत करने में भी मदद करती है।

Dec 23, 2025 09:51 am ISTShubhangi Gupta लाइव हिन्दुस्तान
सर्दियों का मौसम आते ही शरीर को गर्म रखने वाले और इम्युनिटी बढ़ाने वाले देसी स्वादों की याद आने लगती है। ऐसे ही पारंपरिक विंटर फूड्स में हरे लहसुन की चटनी का खास स्थान है। हरा लहसुन सिर्फ स्वाद ही नहीं बढ़ाता, बल्कि यह सेहत के लिए भी बेहद फायदेमंद माना जाता है। इसमें मौजूद एंटीऑक्सिडेंट्स, एंटी-बैक्टीरियल गुण और पोषक तत्व सर्दियों में होने वाली सर्दी-खांसी, थकान और कमजोर इम्युनिटी से बचाने में मदद करते हैं। हरे लहसुन की चटनी खासतौर पर उत्तर भारत और महाराष्ट्र में सर्दियों के दौरान बड़े चाव से बनाई जाती है। यह चटनी रोटी, पराठे, बाजरे की भाखरी या सादी दाल-चावल के साथ भी खाने का स्वाद कई गुना बढ़ा देती है। घर पर बनी यह चटनी ना सिर्फ हेल्दी होती है, बल्कि इसमें किसी तरह के प्रिजरवेटिव या केमिकल्स भी नहीं होते।

हरे लहसुन की चटनी

सामग्री: 1 कप हरा लहसुन (कटा हुआ), 2–3 हरी मिर्च, ½ कप धनिया पत्ता, 1–2 चम्मच मूंगफली या तिल, स्वादानुसार नमक, 1 चम्मच नींबू रस, 1–2 चम्मच सरसों का तेल

बनाने की विधि (स्टेप-बाय-स्टेप)

  • सबसे पहले हरे लहसुन को अच्छी तरह धोकर मोटा-मोटा काट लें।
  • मिक्सर जार में हरा लहसुन, हरी मिर्च, मूंगफली, नारियल और नमक डालें।
  • थोड़ा पानी डालकर दरदरी चटनी पीस लें।
  • अब एक पैन में तेल गरम करें, उसमें जीरा डालें और हल्का भूनें।
  • तैयार चटनी इसमें डालें और 1–2 मिनट हल्का सा पकाएं।
  • गैस बंद कर नींबू का रस मिलाएं। चटनी तैयार है।

हरे लहसुन की चटनी के फायदे

  • हरा लहसुन इम्युनिटी बढ़ाने में मदद करता है।
  • इसमें एंटी-बैक्टीरियल और एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं।
  • सर्दी-खांसी और जुकाम से राहत दिलाने में सहायक।
  • पाचन को बेहतर बनाता है और गैस की समस्या कम करता है।
  • शरीर को प्राकृतिक डिटॉक्स में मदद करता है।

यह चटनी कैलोरी में कम और पोषण में भरपूर होती है, इसलिए वजन का ध्यान रखने वालों के लिए भी यह एक हेल्दी विकल्प है। हालांकि, जिन लोगों को एसिडिटी या पेट से जुड़ी समस्या हो, उन्हें इसका सेवन सीमित मात्रा में करना चाहिए। सर्दियों में अगर आप अपने खाने में देसी स्वाद और सेहत दोनों जोड़ना चाहते हैं, तो हरे लहसुन की चटनी जरूर ट्राय करें।

Shubhangi Gupta

लेखक के बारे में

Shubhangi Gupta
चार साल से भी ज्यादा समय से डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय शुभांगी गुप्ता लाइव हिंदुस्तान की वेब स्टोरीज टीम का हिस्सा हैं। एंटरटेनमेंट, फैशन और लाइफस्टाइल से जुड़े आर्टिकल लिखने में उनकी रुचि है। इनका उद्देश्य अपने लेखन से पाठकों को बांधे रखना है। लाइव हिंदुस्तान टीम के साथ जुड़ने से पहले ये अमर उजाला में काम कर चुकी हैं। और पढ़ें
Recipe Corner

