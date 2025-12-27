Hindustan Hindi News
चीनी नहीं, गुड़ की जादूई मिठाई: विंटर स्पेशल गुड़गट्टा, शेफ पंकज की रेसिपी

संक्षेप:

सर्दियों में स्कूल के बाहर मिलने वाला कुरकुरा गुड़गट्टा आज भी बचपन की यादें ताजा कर देता है। मास्टर शेफ पंकज भदौरिया की यह आसान रेसिपी उसी देसी स्वाद और गर्माहट को फिर से घर ले आती है।

Dec 27, 2025 11:29 am ISTShubhangi Gupta लाइव हिन्दुस्तान
सर्दियों का मौसम आते ही देसी मिठाइयों की खुशबू अपने आप मन को भाने लगती है। इन्हीं में से एक खास नाम है गुड़गट्टा जिसे कई जगहों पर गुड़ की चिकी या देसी हनीकॉम्ब भी कहा जाता है। मास्टर शेफ पंकज भदौरिया के लिए यह सिर्फ एक मिठाई नहीं, बल्कि बचपन की यादों से जुड़ा स्वाद है।

गुड़गट्टा की खास बात यह है कि यह चीनी से नहीं, बल्कि गुड़ से बनाया जाता है जिससे यह स्वाद के साथ-साथ सेहत के लिए भी बेहतर माना जाता है। सर्दियों में गुड़ शरीर को गर्म रखता है, पाचन सुधारता है और एनर्जी देता है। यही वजह है कि यह मिठाई ठंड के मौसम में खास तौर पर पसंद की जाती है।

गुड़गट्टा बनाने की सामग्री

2 कप कसा हुआ गुड़, 1 चम्मच बेकिंग सोडा, 1 चम्मच सौंफ, टोस्ट किए हुए मूंगफली के दाने, 1 टेबलस्पून घी

बनाने की विधि (Step-by-Step Recipe)

  • स्टेप 1: एक कड़ाही में घी गर्म करें। जब घी पिघल जाए, तब उसमें कसा हुआ गुड़ डालें।
  • स्टेप 2: मध्यम आंच पर गुड़ को लगातार चलाते हुए पकाएं, जब तक वह पूरी तरह पिघलकर चमकदार न हो जाए।
  • स्टेप 3: अब इसमें बेकिंग सोडा डालें और तुरंत तेजी से मिक्स करें। इस स्टेज पर मिश्रण फूलने लगेगा।
  • स्टेप 4: तुरंत इस मिश्रण को घी लगी ट्रे या प्लेट में निकाल दें।
  • स्टेप 5: ऊपर से सौंफ और टोस्ट किए हुए मूंगफली डालें और हल्के से दबा दें।
  • स्टेप 6: मिश्रण को पूरी तरह ठंडा होने दें। ठंडा होने पर इसे हाथ से तोड़कर टुकड़ों में बांट लें।

क्यों खास है गुड़गट्टा?

  • गुड़ से बनी हेल्दी मिठाई जो बच्चों और बड़ों, दोनों की फेवरेट।
  • सर्दियों में शरीर को गर्म रखती है।
  • पाचन में मददगार सौंफ का स्वाद।
  • कम सामग्री, कम समय, ज्यादा स्वाद।

सर्विंग टिप

गुड़गट्टा को एयरटाइट डिब्बे में रखकर 8–10 दिन तक आराम से खाया जा सकता है। चाय या दूध के साथ इसका स्वाद और भी बढ़ जाता है। अगर आप इस सर्दी में कुछ आसान, देसी और यादों से जुड़ा बनाना चाहते हैं तो मास्टर शेफ पंकज भदौरिया की गुड़गट्टा रेसिपी जरूर ट्राई करें। यह मिठाई स्वाद के साथ-साथ नॉस्टैल्जिया का भी मीठा एहसास कराएगी।

