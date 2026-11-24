सर्दियों में दादी नानी अक्सर गोंद के लड्डू खाने की सलाह देती हैं। ये लड्डू शरीर के लिए बहुत फायदेमंद माने जाते हैं और खाने में भी बहुत स्वादिष्ट होते हैं। इन्हें बनाना भी बिल्कुल आसान है। आइए जानते हैं पारंपरिक रेसिपी।

सर्दियां शुरू होते ही घरों में तरह-तरह के लड्डू बनना शुरू हो जाते हैं। ये सिर्फ स्वाद के लिए नहीं बनाए जाते, बल्कि शरीर को गर्म रखने और पोषण देने का काम भी करते हैं। इन्हीं में से एक हैं गोंद के लड्डू, जो दादी-नानी सर्दियों में जरूर खाने की सलाह देती हैं। ड्राई फ्रूट्स, गोंद और देसी घी से बने ये लड्डू शरीर की कमजोरी दूर करने, इम्यूनिटी बूस्ट करने, हड्डियों और मांसपेशियों को मजबूती देने के साथ-साथ शरीर को दिनभर के लिए एनर्जी देने का काम करते हैं। खाने में भी ये बहुत ज्यादा स्वादिष्ट होते हैं, इसलिए घर में बच्चे-बड़े और बुजुर्ग सभी इन्हें शौक से खाएंगे। वैसे तो इन्हें बनाना आसान है, लेकिन अक्सर लोग सामग्री और मात्रा को ले कर कन्फ्यूज रहते हैं। ऐसे में यहां हम आपके साथ गोंद के लड्डू की डिटेल्ड रेसिपी शेयर कर रहे हैं, जिसे फॉलो कर के आप परफेक्ट लड्डू बना सकते हैं।

गोंद के लड्डू बनाने के लिए सामग्री गोंद के स्वादिष्ट और पौष्टिक लड्डू बनाने के लिए आपको जिन सामग्रियों की जरूरत होगी वो हैं-

देसी घी (1-1.5 कप), गोंद (1 कप), बादाम (1/4 कप), काजू (1/4 कप), अखरोट (8-10), देसी घी (2 चमचे भरकर), पिस्ता (40-50), कद्दू के बीज (2 बड़ी चम्मच), सूरजमुखी के बीज (2 बड़ी चम्मच), मगज के बीज (2 चम्मच), सूखा नारियल (1 कप), गेहूं का आटा (3 कप), दूध (आधा कप), देसी घी (2 कप), गुड़ (ढाई कप), सौंठ पाउडर (2 चम्मच), इलायची पाउडर (1 छोटा चम्मच)।

सर्दियों में गोंद के लड्डू बनाने का तरीका स्टेप 1- देसी घी में फ्राई करें गोंद एक कड़ाही में 3 चमचे भर के देसी घी डालें। घी हल्का गर्म होने पर इसमें गोंद डालें और धीमी आंच पर खिलने पर फ्राई कर लें। एक साथ सारी गोंद ना डालें, वरना ये अच्छे से खिलेगी नहीं। जब सारी गोंद फ्राई हो जाए, तो एक मैशर या बेलन से इसे मैश कर के दरदरा पाउडर बना लें।

स्टेप 2- देसी घी में भून लें सारे ड्राई फ्रूट्स अब कड़ाही में दो चमचे भर के देसी घी डालें। धीमी आंच पर सबसे पहले बादाम को फ्राई कर लें, फिर काजू, पिस्ता और अखरोट को भी इसी तरह घी में गोल्डन होने तक फ्राई करें। इसके बाद बचे हुए घी में सूरजमुखी के बीज, कद्दू के बीज और मगज के बीज डालकर भून लें।

कड़ाही में एक चम्मच घी बचे तो सूखे नारियल को भी एक मिनट के लिए हल्का सा भून लें। अब सभी ड्राई फ्रूट्स और बीजों को मिक्सर में पीस लें। मिक्सी को बंद-चालू, बंद-चालू कर के चलाएं ताकि बारीक पाउडर ना बने।

स्टेप 3- देसी घी में गेहूं का आटा भून लें एक परात में गेहूं का आटा लें, इसमें आधा कप दूध और 5-6 चम्मच देसी घी डालकर हाथों से अच्छी तरह मसलें। इसे 10 मिनट के लिए रेस्ट करने दें, फिर छलनी से छान लें। इसके बाद एक कड़ाही में 2 कप देसी घी गर्म करें। इसमें छना हुआ आटा डालें और मीडियम फ्लेम पर 15 मिनट के लिए भून लें।

स्टेप 4- लड्डू का मिक्सचर बनाकर तैयार करें आटे का रंग और टेक्चर बदल जाए, तो गैस की फ्लेम धीमी करें और इसमें गुड़ मिलाएं। गुड़ को मेल्ट होने तक पकाएं, लेकिन बहुत ज्यादा देर पकाने ना दें वरना लड्डू हार्ड बनेंगे। अब गैस की फ्लेम बंद कर दें, फिर इसमें क्रश की हुई गोंद, ड्राई फ्रूट्स और भुना हुआ नारियल एड करें।

अब लड्डू के मिक्सचर में थोड़ा सा सौंठ पाउडर और इलायची का पाउडर मिलाएं। अगर इनमें से किसी चीज का फ्लेवर आपको पसंद नहीं है, तो उसे स्किप कर सकते हैं। सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर के लड्डू का मिक्सचर तैयार करें।