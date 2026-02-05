सूजी बेसन हुआ पुराना, नई दुल्हन मीठे में खिलाएं टेस्टी मटर का हलवा, दूर तक होंगे रेसिपी के चर्चे
Matar Ka Halwa Recipe : मटर का हलवा एक स्वादिष्ट और अनूठी डिश है। अगर आप मूंग की दाल के हलवे से कुछ अलग ट्राई करना चाहते हैं, तो यह एक बेहतरीन विकल्प है।
शादी के बाद ससुराल में 'पहली रसोई' की रस्म सिर्फ एक परंपरा नहीं, बल्कि नई दुल्हन के लिए दिल जीतने का सुनहरा मौका भी होती है। अक्सर लोग इस मौके पर सूजी या बेसन के हलवे जैसी घिसी-पिटी रेसिपीज मीठे में बनाने के लिए चुनते हैं, लेकिन अगर आप चाहती हैं कि आपकी तारीफों के चर्चे पूरे मोहल्ले में हो जाएं, तो कड़ाही में भूनिए ताजी हरी मटर का शाही हलवा। इसकी सौंधी महक, मखमली बनावट और शानदार हरा रंग न केवल डाइनिंग टेबल की रौनक बढ़ा देगा, बल्कि मेहमानों को आपकी कुकिंग का दीवाना भी बना देगा।
मटर का हलवा बनाने के लिए सामग्री
-2 कप हरी मटर
-½ कप घी
-1 कप दूध (फुल क्रीम)
-¾ कप चीनी
-½ कप खोया(कद्दूकस किया हुआ)
-½ छोटा चम्मच इलायची पाउडर
-सूखे मेवे (कटे हुए काजू, बादाम और पिस्ता)
मटर का हलवा बनाने का तरीका
मटर का हलवा बनाने के लिए सबसे पहले मटर को दरदरा पीस लें। इस बात का खास ख्याल रखें कि मटर का बारीक पेस्ट न बनाएं, थोड़ा दानेदार रहने पर हलवा खाने में ज्यादा अच्छा और स्वादिष्ट लगता है। अब एक भारी तले की कड़ाही में घी गरम करें। इसमें पिसी हुई मटर डालकर मीडियम आंच पर तब तक भूनें जब तक कि मटर का कच्चापन खत्म न हो जाए और घी कड़ाही से अलग न होने लगे। इसमें लगभग 10-15 मिनट का समय लग सकता है।
दूध डालें- मटर को भूनने के बाद अब उसमें दूध डालकर तब तक पकाएं जब तक दूध पूरी तरह सूख न जाए और मिश्रण गाढ़ा न हो जाए। जब आपको लगे कि दूध सूख गया है तो इसमें चीनी और कद्दूकस किया हुआ मावा डालें। चीनी डालने के बाद हलवा थोड़ा पतला होगा, इसे लगातार चलाते हुए गाढ़ा होने तक पकाएं।
तड़का और खुशबू- आखिर में मटर के हलवे में स्वाद के साथ खुशबू जोड़ने के लिए इलायची पाउडर और कटे हुए मेवे डालें। जब हलवा कड़ाही के किनारे छोड़ने लगे और खुशबू आने लगे, तो समझ लीजिए कि मटर का हलवा बनकर तैयार है।
मटर के हलवे का स्वाद बढ़ाएंगे ये टिप्स
-अगर आप मटर के हलवे का रंग गहरा हरा दिखाना चाहते हैं तो आप इसमें हरे रंग का फूड कलर मिला सकते हैं।
-अगर आपके पास मावा नहीं है, तो आप मिल्क पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं या दूध की मात्रा बढ़ाकर उसे गाढ़ा होने तक पका सकते हैं।
-मटर खुद भी मीठी होती है, इसलिए चीनी अपनी पसंद के हिसाब से धीरे-धीरे डालें।
लेखक के बारे मेंManju Mamgain
शॉर्ट बायो
मंजू ममगाईं पिछले 18 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं।
परिचय एवं अनुभव
मंजू ममगाईं वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए लिख रही हैं। बीते साढ़े 6 वर्षों से इस महत्वपूर्ण भूमिका में रहते हुए उन्होंने न केवल डिजिटल कंटेंट के बदलते स्वरूप को करीब से देखा है, बल्कि यूजर बिहेवियर और पाठकों की बदलती रुचि को समझते हुए कंटेंट को नई ऊंचाइयों तक भी पहुंचाया है। पत्रकारिता के तीनों मुख्य स्तंभों— टीवी, प्रिंट और डिजिटल में कुल 18 वर्षों का लंबा अनुभव उनकी पेशेवर परिपक्वता का प्रमाण है।
करियर का सफर (प्रिंट की गहराई से डिजिटल की रफ्तार तक)
एचटी डिजिटल से पहले मंजू ने 'आज तक' (इंडिया टुडे ग्रुप), 'अमर उजाला' और 'सहारा समय' जैसे देश के शीर्ष मीडिया संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं। 'आज तक' में लाइफस्टाइल और एस्ट्रोलॉजी सेक्शन को लीड करने का उनका अनुभव आज भी उनकी रिपोर्टिंग में झलकता है। वे केवल खबरें नहीं लिखतीं, बल्कि पाठकों के साथ एक 'कनेक्ट' भी पैदा करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और विशेषज्ञता:
दिल्ली विश्वविद्यालय से अंग्रेजी (ऑनर्स) और भारतीय विद्या भवन से मास कम्युनिकेशन करने वाली मंजू, साल 2008 से ही मेडिकल रिसर्च और हेल्थ विषयों पर अपनी लेखनी चला रही हैं। उनकी सबसे बड़ी ताकत जटिल वैज्ञानिक तथ्यों और मेडिकल रिसर्च को 'एक्सपर्ट-वेरिफाइड' मेडिकल एक्सप्लेनर स्टोरीज के रूप में सरल भाषा में प्रस्तुत करना है। स्वास्थ्य से जुड़ी उनकी हर खबर डॉक्टरों द्वारा प्रमाणित होती है, जो डिजिटल युग में विश्वसनीयता की कसौटी पर खरी उतरती है।
बहुमुखी प्रतिभा और विजन
उनका पत्रकारीय जुनून केवल स्वास्थ्य तक सीमित नहीं है। वे आधुनिक जीवन की भागदौड़ में रिलेशनशिप की जटिलताएं, ब्यूटी ट्रेंड्स, फैशन, ट्रैवलिंग और फूड जैसे विषयों को भी एक्सपर्ट के नजरिए से कवर करती हैं। मंजू का मानना है कि डिजिटल युग में एक पत्रकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी 'फैक्ट-चेकिंग' और प्रमाणिक जानकारी प्रदान करना है, ताकि पाठक जागरूक और बेहतर जीवन निर्णय ले सकें।
कोर एक्सपर्टीज (Core Expertise)
हेल्थ एवं वेलनेस: मेडिकल एक्सप्लेनर, फिटनेस और रिसर्च-आधारित स्वास्थ्य लेख।
लाइफस्टाइल: रिलेशनशिप, ब्यूटी, फैशन, ट्रैवल और किचन हैक्स।
एस्ट्रोलॉजी: अंकज्योतिष, राशिफल और व्रत-त्योहारों का ज्ञान।
