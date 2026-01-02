हलवाई स्टाइल में बनाएं दानेदार गुड़ का हलवा, हर निवाले में गर्माहट देगी ये टेस्टी रेसिपी

संक्षेप: Tips to make gud ka halwa : अगर इस सर्दी आप भी अपने परिवार के लिए मीठे में कुछ हेल्दी बनाना चाहती हैं तो ट्राई करें हलवाई स्टाइल दानेदार गुड़ का हलवा। यकीन मानिए सिर्फ 15 मिनट में बनकर तैयार होने वाली इस रेसिपी को एक बार चखने के बाद आप बार-बार इसे बनाने का बहाना ढूंढेंगी।

Winter Special Gud Ka Halwa Recipe : सर्द रातों में अगर डिनर के बाद खाने के लिए गरमा-गरम गुड़ का हलवा मिल जाए तो स्वाद ही नहीं बल्कि रूह को भी सुकून मिल जाता है। चीनी के साइड इफेक्ट्स से दूर गुड़ के फायदे लिए हुए यह ट्रेडिशनल डेजर्ट रेसिपी आपको दादी-नानी के हाथों का स्वाद याद दिला सकती है। सर्दियों में गुड़ का सेवन सेहत को कई तरह के फायदे देता है। यही वजह है कि लोग खासतौर पर भोजन करने के बाद एक टुकड़ा गुड़ जरूर खाते हैं। कड़ाके की ठंड में शरीर को भीतर से गर्माहट और मजबूती देने वाला यह आयुर्वेदिक उपहार हर भारतीय रसोई में पाया जाता है। अगर इस सर्दी आप भी अपने परिवार के लिए मीठे में कुछ हेल्दी बनाना चाहती हैं तो ट्राई करें हलवाई स्टाइल दानेदार गुड़ का हलवा। यकीन मानिए सिर्फ 15 मिनट में बनकर तैयार होने वाली इस रेसिपी को एक बार चखने के बाद आप बार-बार इसे बनाने का बहाना ढूंढेंगी।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

गुड़ का हलवा बनाने के लिए आवश्यक सामग्री -1 कप मोटा पिसा हुआ गेंहू का आटा

-3/4 कप छोटे टुकड़ों में टूटा हुआ गुड़

-1/2 कप शुद्ध देसी घी

-2.5 कप पानी

-आधा चम्मच हरी इलायची पाउडर

-कटे हुए सूखे मेवे (बादाम, काजू और किशमिश)

गुड़ का हलवा बनाने का तरीका गुड़ का हलवा बनाने के लिए सबसे पहले गुड़ का सिरप तैयार करें। इसके लिए सबसे पहले एक पैन में पानी और गुड़ डालकर गैस पर गर्म होने के लिए रखें। पानी को तब तक उबालें जब तक गुड़ पूरी पिघलकर पानी में घुल न जाए। इस बात का ध्यान रखें कि गुड़ की चाशनी नहीं बनानी है। उबाल आने पर गैस बंद करके पानी को छान लें ताकि गुड़ की गंदगी अलग निकल जाए।

आटा भूनें- अब गुड़ का हलवा बनाने के लिए एक भारी तले वाली कढ़ाई में घी गरम करके उसमें आटा डालकर मीडियम आंच पर धीरे-धीरे भूनें। आटे को तब तक लगातार चलाते हुए भूनें जब तक आटे का रंग सुनहरा भूरा होकर घी ना छोड़ने लगे।

ड्राई फ्रूट्स मिलाएं- जब आपको लगे कि हलवे के लिए आटा भुनने वाला है, तब इसमें कटे हुए मेवे डाल दें ताकि वे भी घी में रोस्ट हो जाएं।

गुड़ का पानी डालें- अब गैस की प्लेम को बिल्कुल कम करके गुड़ वाला पानी धीरे-धीरे कढ़ाही में डालते हुए आटे में लगातार चलाते हुए मिलाएं। ऐसा करने से हलवे में गांठें नहीं पड़ती।

पकाएं - हलवे को लगातार तब तक चलाते हुए पकाएं जब तक उसमें डाला गया घी कढ़ाही के किनारे ना छोड़ने लगे। आखिर में हलवे में इलायची पाउडर और ऊपर से एक चम्मच घी और डाल दें। ऐसा करने से हलवे में एक अलग चमक आ जाती है। आपका टेस्टी और हेल्दी गुड़ का हलवा बनकर तैयार है। इसे गरमा-गरम सर्व करें।

सर्दियों में गुड़ का हलवा खाने के फायदे -गुड़ की तासीर गर्म होने की वजह से सर्दियों में परेशान करने वाले सर्दी-जुकाम से बचाव होता है।

-गुड़ आयरन का प्राकृतिक और समृद्ध स्रोत है, जो शरीर में आयरन की कमी दूर करने, हीमोग्लोबिन बढ़ाने और एनीमिया के उपचार में मदद करता है। चीनी की तुलना में गुड़ का सेवन सेहत के लिए कहीं ज्यादा फायदेमंद है।