ठंड में हेल्दी और कंफर्ट फूड चाहिए? ट्राई करें ये आसान आलू सूप रेसिपी

संक्षेप:

सर्दियों में शरीर को गर्माहट और पोषण दोनों चाहिए। ऐसे में आलू से बना क्रीमी सूप न सिर्फ पेट भरता है, बल्कि इम्युनिटी और एनर्जी भी देता है। जानिए घर पर आसान विधि।

Jan 17, 2026 10:06 am ISTShubhangi Gupta लाइव हिन्दुस्तान
सर्दियों का मौसम आते ही शरीर को ऐसी चीजों की जरूरत होती है जो अंदर से गर्म रखें और साथ ही पोषण भी दें। ऐसे में गरमा-गरम सूप सबसे बेहतर विकल्प माना जाता है। आलू का सूप ना केवल स्वाद में लाजवाब होता है, बल्कि यह शरीर को तुरंत ऊर्जा भी देता है। यह सूप बच्चों, बुज़ुर्गों और ठंड में जल्दी थक जाने वाले लोगों के लिए बेहद फायदेमंद माना जाता है।

आलू में मौजूद कार्बोहाइड्रेट शरीर को गर्माहट देने में मदद करते हैं, वहीं दूध और बटर सूप को क्रीमी बनाकर उसे एक परफेक्ट कंफर्ट फूड बना देते हैं। सर्दियों में जब पाचन थोड़ा धीमा हो जाता है, तब यह सूप हल्का होने के कारण आसानी से पच जाता है और पेट पर भारी भी नहीं पड़ता।

आवश्यक सामग्री:

उबले हुए आलू – 3

बटर – 1 टेबलस्पून

लहसुन – 4–5 कलियां (बारीक कटी)

प्याज – 1 छोटा (बारीक कटा)

मैदा – 1 टेबलस्पून

दूध – 1 कप

सब्ज़ी स्टॉक या पानी – 2 कप

नमक – स्वादानुसार

काली मिर्च पाउडर – ½ टीस्पून

फ्रेश क्रीम – 2 टेबलस्पून

हरा धनिया या स्प्रिंग अनियन – सजाने के लिए

बनाने की विधि

  • सबसे पहले आलू को उबालकर अच्छी तरह मैश कर लें। अब एक गहरे पैन में बटर गरम करें और उसमें लहसुन व प्याज डालकर हल्का सुनहरा होने तक भूनें। इसके बाद मैदा डालकर धीमी आंच पर 1 मिनट तक चलाते रहें ताकि कच्चापन खत्म हो जाए।
  • अब धीरे-धीरे दूध डालते जाएं और लगातार चलाते रहें ताकि गांठें ना बनें। जब मिश्रण थोड़ा गाढ़ा हो जाए, तब इसमें मैश किए हुए आलू और सब्जी स्टॉक डाल दें। सूप को मध्यम आंच पर 8–10 मिनट तक पकने दें।
  • अंत में नमक, काली मिर्च और फ्रेश क्रीम डालकर अच्छे से मिलाएं। गैस बंद करें और ऊपर से हरा धनिया या स्प्रिंग अनियन डालकर गरमा-गरम परोसें।

सर्दियों में यह आलू का सूप ना सिर्फ शरीर को गर्म रखता है, बल्कि इम्युनिटी बढ़ाने और दिनभर एनर्जी बनाए रखने में भी मदद करता है। ठंडी शामों में इसे ब्राउन ब्रेड या क्रैकर्स के साथ परोसें और सर्दियों के स्वाद का पूरा आनंद लें।

