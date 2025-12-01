मूली के पराठे ही नहीं चटनी भी होती है बेहद लाजवाब, नोट करें चटपटी रेसिपी

संक्षेप: Mooli Garlic Chutney Recipe : मूली की चटनी को रोटी या चावल के साथ परोस सकते हैं। यह चटनी खाने में टेस्टी और बनाने में बेहद आसान होती है। तो आइए बिना देर किए जान लेते हैं कैसे बनाई जाती है टेस्टी और हेल्दी मूली-लहसुन की चटनी।

Mooli Garlic Chutney Recipe : सर्दियों का मौसम शुरू होते ही बाजार में चारों ओर सफेद-सफेद पतली मूली दिखाई देने लगती हैं। मूली ना सिर्फ खाने में बेहद स्वादिष्ट होती है बल्कि सेहत को भी कई गजब के फायदे देती है। ठंड के मौसम में लोग अकसर मूली के पराठे, सब्जी और अचार बनाकर खाते हैं। लेकिन आज आपको मूली की ये सभी कॉमन डिशेज नहीं बल्कि मूली-लहसुन की चटनी कैसे बनती है, ये बताएंगे। आप इस चटनी को रोटी या चावल के साथ परोस सकते हैं। यह चटनी खाने में टेस्टी और बनाने में बेहद आसान होती है। तो आइए बिना देर किए जान लेते हैं कैसे बनाई जाती है टेस्टी और हेल्दी मूली-लहसुन की चटनी।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

मूली-लहसुन की चटनी बनाने के लिए सामग्री -1 मूली

-8–10 कलियां लहसुन

-2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर

-नमक स्वादानुसार

-2 चम्मच नींबू का रस

-2 चम्मच सरसों का तेल

-1 हरी मिर्च

-2 चम्मच धनिया पत्ती