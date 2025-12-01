Hindustan Hindi News
मूली के पराठे ही नहीं चटनी भी होती है बेहद लाजवाब, नोट करें चटपटी रेसिपी

संक्षेप:

Mooli Garlic Chutney Recipe : मूली की चटनी को रोटी या चावल के साथ परोस सकते हैं। यह चटनी खाने में टेस्टी और बनाने में बेहद आसान होती है। तो आइए बिना देर किए जान लेते हैं कैसे बनाई जाती है टेस्टी और हेल्दी मूली-लहसुन की चटनी।

Mon, 1 Dec 2025 08:53 AMManju Mamgain लाइव हिन्दुस्तान
Mooli Garlic Chutney Recipe : सर्दियों का मौसम शुरू होते ही बाजार में चारों ओर सफेद-सफेद पतली मूली दिखाई देने लगती हैं। मूली ना सिर्फ खाने में बेहद स्वादिष्ट होती है बल्कि सेहत को भी कई गजब के फायदे देती है। ठंड के मौसम में लोग अकसर मूली के पराठे, सब्जी और अचार बनाकर खाते हैं। लेकिन आज आपको मूली की ये सभी कॉमन डिशेज नहीं बल्कि मूली-लहसुन की चटनी कैसे बनती है, ये बताएंगे। आप इस चटनी को रोटी या चावल के साथ परोस सकते हैं। यह चटनी खाने में टेस्टी और बनाने में बेहद आसान होती है। तो आइए बिना देर किए जान लेते हैं कैसे बनाई जाती है टेस्टी और हेल्दी मूली-लहसुन की चटनी।

मूली-लहसुन की चटनी बनाने के लिए सामग्री

-1 मूली

-8–10 कलियां लहसुन

-2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर

-नमक स्वादानुसार

-2 चम्मच नींबू का रस

-2 चम्मच सरसों का तेल

-1 हरी मिर्च

-2 चम्मच धनिया पत्ती

मूली-लहसुन की चटनी बनाने का तरीका

मूली-लहसुन की चटनी बनाने के लिए सबसे पहले मूली को धोकर बारीक कद्दूकस कर लें। मूली का पानी निकालने के लिए उसे हल्का सा निचोड़ लें। इसके बाद लहसुन, हरी मिर्च और थोड़ी सी मूली को मिक्सी में दरदरा पीस लें। इसके बाद मूली में लाल मिर्च पाउडर, नमक और ऊपर से सरसों का तेल डालकर मिला लें। मूली की चटनी में यह टिप फॉलो करने से उसमें देसी और तीखा स्वाद आता है। आप मूली की चटनी का स्वाद बढ़ाने के लिए उसमें नींबू का रस और धनिया पत्ती मिलाएं। अब चटनी में डाली गई सभी चीजों को अच्छी तरह मिक्स करके 5 मिनट ढककर रख दें, ताकि चटनी में सभी चीजों का स्वाद और खुशबू मिल जाए। आपकी टेस्टी और हेल्दी मूली-लहसुन की चटनी बनकर तैयार है। आप इसे चावल या रोटी के साथ परोस सकते हैं।

