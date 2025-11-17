ठंड में सेहत और स्वाद का तड़का: ट्राई करें चौलाई का साग, Recipe

सर्दियों के मौसम में हरी सब्ज़ियों का सेवन स्वास्थ्य के लिए बेहद लाभकारी माना जाता है और इन्हीं में से एक है चौलाई का साग। पोषण विशेषज्ञों के अनुसार, चौलाई के पत्ते आयरन, कैल्शियम, फाइबर, विटामिन A, C और एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर होते हैं जो शरीर को ठंड के दौरान आवश्यक गर्माहट देने के साथ इम्यूनिटी को भी मजबूत बनाते हैं। यह खून बढ़ाने, त्वचा को स्वस्थ बनाए रखने और पाचन सुधारने में भी कारगर है। देसी घरों में चौलाई का साग हमेशा से एक पारंपरिक सर्दियों की डिश रहा है जो ना सिर्फ स्वाद में लाजवाब होती है बल्कि सेहत के लिए भी किसी औषधि से कम नहीं। इसे बनाना बेहद आसान है और इसकी खुशबू हर भोजन में देसीपन का तड़का लगा देती है। चाहे आप सेहत के प्रति सजग हों या स्वाद के शौकीन- चौलाई का साग आपकी सर्दियों की थाली को और खास बना सकता है।