ठंड में सेहत और स्वाद का तड़का: ट्राई करें चौलाई का साग, Recipe
संक्षेप: सर्दियों में मिलने वाली चौलाई की पत्तियों से बना साग स्वाद और सेहत का बेहतरीन मेल है। आयरन, फाइबर और विटामिन से भरपूर यह साग शरीर को गर्माहट देने के साथ रोग-प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ाता है। जानें इसकी रेसिपी-
सर्दियों के मौसम में हरी सब्ज़ियों का सेवन स्वास्थ्य के लिए बेहद लाभकारी माना जाता है और इन्हीं में से एक है चौलाई का साग। पोषण विशेषज्ञों के अनुसार, चौलाई के पत्ते आयरन, कैल्शियम, फाइबर, विटामिन A, C और एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर होते हैं जो शरीर को ठंड के दौरान आवश्यक गर्माहट देने के साथ इम्यूनिटी को भी मजबूत बनाते हैं। यह खून बढ़ाने, त्वचा को स्वस्थ बनाए रखने और पाचन सुधारने में भी कारगर है। देसी घरों में चौलाई का साग हमेशा से एक पारंपरिक सर्दियों की डिश रहा है जो ना सिर्फ स्वाद में लाजवाब होती है बल्कि सेहत के लिए भी किसी औषधि से कम नहीं। इसे बनाना बेहद आसान है और इसकी खुशबू हर भोजन में देसीपन का तड़का लगा देती है। चाहे आप सेहत के प्रति सजग हों या स्वाद के शौकीन- चौलाई का साग आपकी सर्दियों की थाली को और खास बना सकता है।
सामग्री:
चौलाई के पत्ते – 3 कप (बारीक कटे हुए), सरसों का तेल – 2 टेबलस्पून, प्याज – 1 बारीक कटा, लहसुन – 5–6 कलियां (कुचली हुई), हरी मिर्च, टमाटर – 1 कटा, हल्दी – ½ टीस्पून, नमक स्वादानुसार, लाल मिर्च – ½ टीस्पून, मक्के या गेहूं का आटा – 1 टीस्पून (गाढ़ापन के लिए, वैकल्पिक)
बनाने की विधि:
- पत्तों की सफाई करें: चौलाई के पत्तों को अच्छी तरह धोकर बारीक काट लें ताकि पकने में कम समय लगे।
- तेल गर्म करें: कड़ाही में सरसों का तेल धुआं निकलने तक गर्म करें। इससे स्वाद बढ़ता है।
- मसाला भूनें: तेल थोड़ा ठंडा होने पर उसमें लहसुन, हरी मिर्च और प्याज डालकर सुनहरा होने तक भूनें। टमाटर डालकर नरम होने दें।
- पत्ते मिलाएं: अब कटे हुए चौलाई पत्ते कड़ाही में डालें। हल्दी, लाल मिर्च और नमक मिलाएं। ढककर 8–10 मिनट धीमी आंच पर पकाएं।
- गाढ़ापन लाएं: अगर साग बहुत पानी छोड़ दे, तो एक टीस्पून आटा डालकर अच्छी तरह मिलाएं। 2–3 मिनट और पकाएं।
- तैयार: साग पूरी तरह गलने और मसालों में मिल जाने पर गैस बंद कर दें। मक्के या बाजरे की रोटी के साथ सर्व करें और साग के ऊपर थोड़ा घी जरूर डालें, स्वाद दोगुना हो जाता है।
लेखक के बारे मेंShubhangi Gupta
