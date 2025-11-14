सर्दियों का हेल्दी नाश्ता: पौष्टिक बाजरा–मेथी चीला की स्टेप-बाय-स्टेप रेसिपी
संक्षेप: बाजरा और मेथी दोनों सर्दियों में शरीर को गर्म रखने, पाचन सुधारने और ऊर्जा बढ़ाने के लिए बेहतरीन माने जाते हैं। इनसे बना बाजरा–मेथी चीला स्वादिष्ट, पौष्टिक और सुबह के नाश्ते या हल्के डिनर के लिए एकदम सही विकल्प है।
सर्दियों के मौसम में शरीर को गर्माहट देने और पोषण बढ़ाने वाले आहार की आवश्यकता सबसे ज्यादा होती है। ऐसे समय में बाजरा और मेथी का संयोजन एक बेहतरीन विकल्प माना जाता है क्योंकि बाजरा ना सिर्फ फाइबर और आयरन से भरपूर होता है, बल्कि लंबे समय तक पेट भरा रखने और ऊर्जा प्रदान करने में भी मदद करता है। दूसरी ओर, मेथी पत्ते अपने एंटी-इन्फ्लेमेटरी, पाचन सुधारने वाले और सर्दी-जुकाम से बचाने वाले गुणों के लिए जानी जाती है। इन दोनों से बना बाजरा मेथी चीला स्वाद, पोषण और सेहत—तीनों का परफेक्ट मिश्रण है।
यह नाश्ता ना सिर्फ वजन नियंत्रित रखने वालों के लिए उत्तम है बल्कि डायबिटीज और पाचन संबंधी समस्याओं से जूझ रहे लोगों के लिए भी काफी लाभकारी माना जाता है। बाजरा ग्लूटेन-फ्री होने के कारण हल्का और आसानी से पचने वाला होता है, जबकि मेथी शरीर की गर्मी और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में मदद करती है। सुबह के हेल्दी नाश्ते, बच्चों के लंचबॉक्स या हल्के रात के भोजन के रूप में यह चीला एक स्वादिष्ट और पौष्टिक विकल्प साबित हो सकता है।
सामग्री- बाजरा का आटा, मेथी पत्ते (बारीक कटे), दही, अदरक (कद्दूकस किया हुआ), हरी मिर्च (बारीक कटी), हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, नमक स्वादानुसार, जीरा, पानी– बैटर के लिए, तेल/घी– चीला सेंकने के लिए
कैसे बनाएं?
1. बैटर तैयार करें:
- एक बर्तन में बाजरे का आटा, कटे हुए मेथी पत्ते, अदरक, हरी मिर्च, हल्दी, लाल मिर्च, जीरा और नमक मिलाएं।
- दही डालकर अच्छी तरह मिक्स करें। अब थोड़ा–थोड़ा पानी डालकर पतला, बहता हुआ बैटर तैयार करें।
- 10–15 मिनट के लिए ढककर रख दें ताकि मेथी का फ्लेवर अच्छी तरह घुल जाए।
2. चीला सेंकें
- तवा गर्म करें और हल्का सा तेल/घी लगाएं।
- एक करछी बैटर तवे पर डालकर गोल आकार में फैलाएं।
- किनारों पर थोड़ा तेल डालें और मध्यम आंच पर पकाएं।
- नीचे से सुनहरा होने पर चीला पलटें और दूसरी तरफ भी अच्छी तरह सेंक लें।
- ये चीले दही, चटनी या अचार के साथ बेहद स्वादिष्ट लगते हैं। गरमा-गरम परोसें।
काम के टिप्स-
बैटर बहुत गाढ़ा ना रखें—चीला क्रिस्पी बनेगा।
चाहें तो प्याज, गाजर या पालक भी मिला सकते हैं।
दही चीले को मुलायम बनाता है और स्वाद बढ़ाता है।
घी में बनाने पर स्वाद और पौष्टिकता बढ़ जाती है।
