घर पर ऐसे बनाएं बाजरे का हलवा, स्वाद और सेहत दोनों में नंबर वन

संक्षेप:

सर्दियों में गर्म और पौष्टिक मिठाई की तलाश है? बाजरे का हलवा स्वाद के साथ सेहत का भी खजाना है। जानिए घर पर बाजरे का हलवा बनाने की आसान स्टेप-बाय-स्टेप रेसिपी।

Jan 24, 2026 08:39 am ISTShubhangi Gupta लाइव हिन्दुस्तान
सर्दियों के मौसम में शरीर को गर्म रखने और ऊर्जा देने वाले पारंपरिक व्यंजन बेहद फायदेमंद माने जाते हैं। इन्हीं में से एक है बाजरे का हलवा। बाजरा फाइबर, आयरन और मिनरल्स से भरपूर होता है, जो ठंड के मौसम में पाचन को मजबूत करता है और शरीर को अंदर से गर्म रखता है। यही वजह है कि उत्तर भारत में सर्दियों के दौरान बाजरे का सेवन खास तौर पर किया जाता है। यहां जानें इसकी एकदम आसान और झटपट रेसिपी-

बाजरे का हलवा बनाने के लिए सामग्री

बाजरे का आटा – 1 कप

देसी घी – ½ कप

गुड़ या चीनी – ¾ कप (स्वादानुसार)

दूध – 2 कप

पानी – 1 कप

इलायची पाउडर – ½ चम्मच

कटे हुए ड्राई फ्रूट्स (बादाम, काजू) – 2 चम्मच

स्टेप-बाय-स्टेप विधि

स्टेप 1: सबसे पहले एक कड़ाही में देसी घी गर्म करें। घी अच्छी तरह गर्म हो जाए, तब उसमें बाजरे का आटा डालें।

स्टेप 2: अब धीमी आंच पर बाजरे के आटे को लगातार चलाते हुए भूनें। इसे तब तक भूनें जब तक खुशबू न आने लगे और रंग हल्का भूरा न हो जाए। इस प्रक्रिया में धैर्य जरूरी है ताकि हलवा कच्चा न रहे।

स्टेप 3: अब धीरे-धीरे दूध और पानी मिलाएं। ध्यान रखें कि गांठ ना बनें, इसलिए लगातार चलाते रहें।

स्टेप 4: मिश्रण गाढ़ा होने लगे तो इसमें गुड़ या चीनी डालें। गुड़ डालते समय आंच धीमी रखें और अच्छी तरह मिलाएं।

स्टेप 5: अब इलायची पाउडर और कटे हुए ड्राई फ्रूट्स डालें। हलवे को तब तक पकाएं जब तक वह कड़ाही छोड़ने ना लगे।

स्टेप 6: जब हलवा अच्छी तरह पक जाए और ऊपर से घी अलग दिखने लगे, तब गैस बंद कर दें।

सेहत से जुड़ी खास बातें

बाजरे का हलवा ना सिर्फ स्वादिष्ट होता है, बल्कि यह कमजोर इम्युनिटी, ठंड में जोड़ों के दर्द और कम ऊर्जा की समस्या में भी मदद करता है। सीमित मात्रा में इसका सेवन सर्दियों में बेहद लाभकारी माना जाता है।

Shubhangi Gupta

लेखक के बारे में

Shubhangi Gupta
शुभांगी गुप्ता लाइव हिंदुस्तान वेबसाइट में चार साल से काम कर रही हैं। इससे पहले उन्होंने एक साल अमर उजाला में काम किया है। वह एक अनुभवी लाइफस्टाइल जर्नलिस्ट हैं जिन्होंने हेल्थ, फिटनेस से लेकर फैशन और रिश्तों की बारीकियों से जुड़ी जानकारी को आम जनता तक सरल भाषा में पहुंचाया है। शुभांगी केवल खबरें नहीं लिखतीं, बल्कि एक्सपर्ट्स की सलाह और व्यक्तिगत अनुभव के साथ ऐसे 'हैंडी टिप्स' साझा करती हैं जो पाठकों की रोजमर्रा की जिंदगी को आसान बनाने में मदद करते हैं। और पढ़ें
Recipes In Hindi

