सर्दियों का शाही स्वाद: खुशबूदार वेज यखनी पुलाव की आसान रेसिपी

सर्दियों के मौसम में गरमा-गरम, खुशबूदार और हल्का-सा मसालेदार खाना दिल को सुकून देता है। ऐसे में वेज यखनी पुलाव एक परफेक्ट विंटर स्पेशल डिश मानी जाती है। आमतौर पर यखनी पुलाव नॉन-वेज में बनाया जाता है, लेकिन इसका शाकाहारी वर्जन स्वाद और पोषण में किसी से कम नहीं होता। सब्जियों और साबुत मसालों से तैयार की गई यखनी (स्टॉक) इस पुलाव को एक रिच फ्लेवर देती है। यह डिश ना सिर्फ पेट के लिए हल्की होती है, बल्कि सर्दियों में शरीर को गर्माहट और एनर्जी भी देती है। वेज यखनी पुलाव खासतौर पर उन लोगों के लिए बेहतरीन विकल्प है जो मसालेदार बिरयानी की जगह सौम्य लेकिन एरोमैटिक राइस डिश पसंद करते हैं। इसे आप लंच या डिनर में रायता और सलाद के साथ सर्व कर सकते हैं।