सर्दियों का शाही स्वाद: खुशबूदार वेज यखनी पुलाव की आसान रेसिपी
वेज यखनी पुलाव सर्दियों के लिए एक परफेक्ट, हल्की और खुशबूदार राइस डिश है। सब्जियों और साबुत मसालों से बनी यखनी इसे खास स्वाद देती है। यह डिश सेहत और स्वाद का बेहतरीन संतुलन है। जानें रेसिपी-
सर्दियों के मौसम में गरमा-गरम, खुशबूदार और हल्का-सा मसालेदार खाना दिल को सुकून देता है। ऐसे में वेज यखनी पुलाव एक परफेक्ट विंटर स्पेशल डिश मानी जाती है। आमतौर पर यखनी पुलाव नॉन-वेज में बनाया जाता है, लेकिन इसका शाकाहारी वर्जन स्वाद और पोषण में किसी से कम नहीं होता। सब्जियों और साबुत मसालों से तैयार की गई यखनी (स्टॉक) इस पुलाव को एक रिच फ्लेवर देती है। यह डिश ना सिर्फ पेट के लिए हल्की होती है, बल्कि सर्दियों में शरीर को गर्माहट और एनर्जी भी देती है। वेज यखनी पुलाव खासतौर पर उन लोगों के लिए बेहतरीन विकल्प है जो मसालेदार बिरयानी की जगह सौम्य लेकिन एरोमैटिक राइस डिश पसंद करते हैं। इसे आप लंच या डिनर में रायता और सलाद के साथ सर्व कर सकते हैं।
वेज यखनी पुलाव बनाने की रेसिपी
यखनी (वेज स्टॉक) के लिए सामग्री:
1 गाजर (कटे हुए टुकड़े), ½ कप फूलगोभी, ½ कप बीन्स, 1 प्याज (मोटा कटा), 3 कप पानी और नमक स्वादानुसार
साबुत मसाले: तेज पत्ता, दालचीनी, 4–5 काली मिर्च, 2–3 लौंग, 2 इलायची
यखनी बनाने की विधि:
- सभी सब्जियां, मसाले और पानी कुकर में डालें।
- 2–3 सीटी आने तक पकाएं।
- ठंडा होने पर छान लें, यही खुशबूदार यखनी होगी।
पुलाव के लिए सामग्री:
1½ कप बासमती चावल (30 मिनट भिगोए हुए), 2 कप तैयार यखनी, 1 बड़ा प्याज (पतला कटा), 1 टीस्पून अदरक-लहसुन पेस्ट, 2 टेबलस्पून घी, साबुत मसाले (इलायची, लौंग, दालचीनी), नमक स्वादानुसार
पुलाव बनाने की विधि:
- बासमती चावल को अच्छी तरह धोकर 30 मिनट के लिए भिगो दें। तय समय बाद पानी निकालकर चावल अलग रख दें।
- भारी तले की कढ़ाही या कुकर में घी गर्म करें।
- इसमें तेज पत्ता, इलायची, लौंग और दालचीनी डालकर खुशबू आने तक भूनें।
- अब कटे हुए प्याज डालें और हल्का ब्राउन होने तक भूनें।
- अदरक-लहसुन पेस्ट डालकर कच्चापन खत्म होने दें।
- भीगे हुए चावल डालें और हल्के हाथ से 1 मिनट चलाएं।
- अब चावल में तैयार यखनी डालें और स्वाद अनुसार नमक एडजस्ट करें।
- ढककर धीमी आंच पर 10–12 मिनट पकाएं। जब चावल फूल जाएं और पानी सूख जाए, तो गैस बंद कर दें।
परोसने के सुझाव
- वेज यखनी पुलाव को बूंदी रायता, ककड़ी रायता या पुदीने की चटनी के साथ परोसें।
- ऊपर से 1 चम्मच घी डालने से स्वाद और खुशबू बढ़ जाती है।
