सर्दियों में जरूर बनाएं खट्टी-मीठी आंवले की लौंजी, सेहत का खजाना है ये रेसिपी!

सर्दियों में जरूर बनाएं खट्टी-मीठी आंवले की लौंजी, सेहत का खजाना है ये रेसिपी!

संक्षेप: Amla Launji Recipe: आंवले की लौंजी का खट्टा-मीठा स्वाद बच्चों से ले कर बड़ों तक को खूब पसंद आता है। एक बार ये बना लें तो सालभर तक स्टोर भी किया जा सकता है। तो चलिए देखते हैं आंवला की लौंजी बनाने का आसान और सही तरीका।

Fri, 14 Nov 2025 09:48 AM
आंवला सर्दियों के मौसम में आने वाला सुपरफूड है, जिसके फायदे इतने हैं कि एक जगह गिनवाना भी मुमकिन नहीं। विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर आंवला इम्यूनिटी, स्किन और हेयर हेल्थ, डाइजेशन जैसी कई चीजों में फायदेमंद है। कच्चा आंवला यूं ही खाना थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए इससे कई तरह की डिशेज बनाई जाती हैं। एक ऐसी ही डिश है आंवले की लौंजी, जिसका खट्टा-मीठा स्वाद बच्चों से ले कर बड़ों तक को खूब पसंद आता है। ये एक तरह से अचार या चटनी की तरह होती है, जिसे आप रोटी या पराठे के साथ खा सकती हैं। एक बार ये बना लें तो सालभर तक स्टोर भी किया जा सकता है। तो चलिए देखते हैं आंवला की लौंजी बनाने का आसान और सही तरीका।

आंवला की लौंजी बनाने की सामग्री

आंवला की खट्टी मीठी लौंजी बनाने के लिए आपको जिन सामग्रियों की जरूरत होगी वो हैं- आंवला (250 ग्राम), सरसों का तेल (2 चम्मच), मेथी दाना (1 चम्मच), सौंफ (1 चम्मच), चुटकी भर हींग, 1 चम्मच अदरक (घिसा हुआ), हल्दी पाउडर (1 चम्मच), धनिया पाउडर (1 चम्मच), सौंफ पाउडर (3 चम्मच), आधा चम्मच जीरा पाउडर, लाल मिर्च पाउडर (1 चम्मच), आधा चम्मच गरम मसाला, नमक (1 चम्मच), काला नमक (3/4 चम्मच), 150 ग्राम गुड़ (लगभग 3/4 कप)।

आंवला की लौंजी बनाने की विधि

सबसे पहले एक बर्तन में दो कप पानी लें और उसे उबलने दें। उबाल आते ही उसमें धुले हुए आंवले डाल दें। इन्हें लो मीडियम फ्लेम पर लगभग 10 मिनट के लिए उबालें, जब तक ये अंदर से सॉफ्ट ना हो जाएं। इनके ठंडा होने पर हाथों से टुकड़े तोड़कर अलग कर लें। अब गैस पर एक पैन चढ़ाएं, इसमें सरसों का तेल गर्म कर लें। इसमें सौंफ और मेथी दाना डालकर हल्का भून लें। गैस की फ्लेम धीमी ही रखें। इसके बाद घिसा हुआ अदरक, चुटकी भर हींग और आंवले के टुकड़े डालें।

मसालों के लिए हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, सौंफ पाउडर, जीरा पाउडर, गरम मसाला, लाल मिर्च पाउडर, नमक और काला नमक मिलाएं। अब अचार को मीठा करने के लिए गुड़ को छोटे-छोटे टुकड़ों में तोड़कर मिला दें। सभी चीजों को मिक्स करें और चलाते हुए लो फ्लेम पर पका लें। जब गुड़ अच्छी तरह पिघलकर गाढ़ा हो जाए, तो गैस की फ्लेम बंद कर दें। आपकी खट्टी-मीठी आंवला की लौंजी बनकर तैयार है।

अनमोल चौहान लाइव हिन्दुस्तान में ट्रेनी कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। यहां वे लाइफस्टाइल से जुड़ी खबरें लिखती हैं। अनमोल नोएडा की रहने वाली हैं और उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। वे 2024 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ी। अनमोल को उपन्यास पढ़ना और कविता लिखना पसंद है। और पढ़ें
