मिलेट शेफ से सीख लें बाजरा मूली का पराठा बनाने का ये तरीका, आसान है रेसिपी

ठंड का मजा सीजनल फूड्स को खाकर बढ़ जाता है। खासतौर पर जब आपको इन फूड्स के फायदों के बारे में पता हो। सर्दियों में बाजरे की रोटी खाने के ढेर सारे फायदे हैं। लेकिन सिंपल रोटी खाकर बोर ना हो बल्कि और भी कई मजेदार डिशेज बनाकर ट्राई करें। जैसे ये बाजरा मूली का पराठा। जिसे खाने के बाद आप नॉर्मल पराठे का स्वाद ही भूल जाएंगे। तो नोट कर लें मिलेट शेफ की बताई ये बाजरा मूली का पराठा की रेसिपी।