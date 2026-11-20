ब्रेकफास्ट में बनाएं बाजरा-मेथी के मजेदार ढेबरे, गुजराती डिश का टेस्ट होगा लाजवाब
सर्दियों में हर सुबह कुछ गर्मागर्म खाने का दिल करता है तो ये गुजराती ब्रेकफास्ट परफेक्ट है। टेस्टी और हेल्दी होने के साथ ही बनाने में बहुत सारी मेहनत भी खर्च नहीं होगी। बस नोट कर लें आसान सी रेसिपी।
सर्दियों में खानपान के मामले में वैराइटी ज्यादा मिल जाती है। ऐसे में हर दिन कुछ टेस्टी और अथेंटिक खाने का दिल करता है। घरवालों को भी कुछ नया खिलाना है तो ये गुजराती डिश ट्राई करें और ब्रेकफास्ट में बनाएं बाजरा के ढेबरे। ठंड में बाजरे का आटा फ्रेश मिल जाता है। और इसे खाना भी हेल्दी होता है। अगर आपके घर में भी बाजरा, मक्का खाना सबको पसंद आता है तो ये मेथी वाले ढेबरे बनाकर जरूर खिलाएं। नोट कर लें रेसिपी और एक बार लहसुन की चटनी के साथ जरूर सर्व करें।
बाजरा-मेथी के ढेबरे बनाने की सामग्री
डेढ कप बाजरे का आटा
तीन चौथाई गेंहू का आटा
एक चम्मच सफेद तिल
एक चम्मच अजवाइन
हींग पाउडर
एक चम्मच जीरा पाउडर
एक चम्मच काली मिर्च पाउडर
नमक स्वादानुसार
एक इंच अदरक का टुकड़ा
दो से तीन हरी मिर्च
दही आवश्यकतानुसार
आधा कप बारीक कटा हरा धनिया
डेढ़ कप बारीक कटी हरी मेथी
एक चम्मच गुड़
एक चम्मच घी
बाजरा-मेथी के ढेबरे बनाने की रेसिपी
- बाजरा मेथी के ढेबरे बनाने के लिए सबसे पहले मेथी को अच्छी तरह से धोकर काट लें।
- अब इन्हें साइड में रख दें और आटे की तैयारी करें।
- इसके लिए गुड़ को पानी में घुलने के लिए छोड़ दें।
- अब परात में बाजरे का आटा डेढ़ कप लें और साथ ही गेहूं का आटा तीन चौथाई कप डालकर मिक्स करें। गेहूं के आटे से बाजरे को बांधने में मदद मिलेगी।
- अब इस आटे में मसालों को मिलाएं।
- मसालों में सबसे पहले एक चम्मच अजवाइन और काली मिर्च का पाउडर डालें। साथ ही नमक स्वादानुसार, हींग एक चम्मच और एक चम्मच जीरा पाउडर डाल दें।
- ऊपर से सफेद तिल एक चम्मच डालकर सबको मिक्स करें।
- अदरक और हरी मिर्च को कूटकर बारीक कर लें और मिला दें।
- आटे में साथ में देसी घी डालें और बारीक कटी हरी धनिया डालें।
- साथ में बारीक कटा हरा मेथी डालें और गुड़ का घुला हुआ पानी डाल दें।
- अच्छी तरह से मिक्स करें।
- अब दही डालकर आटे को गूंथ लें। दही धीरे-धीरे थोड़ा सा डालें। और गूंथे।
- इसे दस मिनट के लिए ढंककर छोड़ दें। जिससे कि अच्छी तरह से ग्लूटन पकड़ लें।
- इस बीच लहसुन की चटनी तैयार कर लें।
- तैयार आटे की गोल छोटी लोई लें और सूखा आटा लगाकर गोल रोटी बेल लें।
- तवे पर घी डालें और ऊपर से रोटी को डालकर धीमी फ्लेम पर सेंक लें।
- बस तैयार है बाजरे के क्रिस्पी ढेबरे इन्हें लहसुन की चटनी के साथ सर्व करें और सर्दियों की सुबह टेस्टी, हेल्दी ब्रेकफास्ट बनकर रेडी है।
लहसुन की चटनी की रेसिपी
- इसके लिए करीब एक बड़ा लहसुन का फूल छील लें।
- इसे मिक्सी के जार में डालें और साथ में दो लाल मिर्च और एक चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च डालें।
- साथ ही दो टमाटर डालकर सबको पीस लें।
- पैन में एक चम्मच तेल डालकर गर्म करें और एक चम्मच जीरा डालें।
- इसमे पिसी हुई चटनी को डालकर चलाएं। साथ में स्वादानुसार नमक डालें और तेल छोड़ने तक भूनें।
- बस तैयार है लहसुन की चटनी।
लेखक के बारे मेंAparajita
अपराजिता शुक्ला पिछले छह सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में बतौर कंटेट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं।
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अपराजिता शुक्ला पिछले छह से अधिक सालों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए लिखती आ रही हैं। करियर की शुरुआत अमर उजाला डिजिटल में इंटर्नशिप और फिर बतौर जूनियर कंटेंट राइटर के रूप में की। जहां पर उन्हें मिसेज इंडिया 2021 की रनर अप के इंटरव्यू को भी कवर करने का मौका मिला। वहीं अब लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अपराजिता शुक्ला ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बी.कॉम के साथ मास कम्यूनिकेशन की डिग्री ली है।
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