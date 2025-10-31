घी में बेसन भूनकर बना लें टेस्टी प्रोटीन रिच पिन्नी, बिना चीनी के बनती है ये हेल्दी रेसिपी!

संक्षेप: आज हम आपको बेसन और घी से बनने वाली पिन्नी बनाने की विधि बता रहे हैं। प्रोटीन से भरपूर ये पिन्नी मुंह में घुल जाती है और बनाने में भी आसान है। आप गिल्ट फ्री हो कर मीठा खा सकें इसलिए हम शुगर फ्री रेसिपी ले कर आए हैं।

मौसम में हल्का ठंडापन जैसे ही शुरू होता है, घरों में कई अलग-अलग चीजों के लड्डू और पिन्नी बनना शुरू हो जाते हैं। आमतौर पर ये ड्राई फ्रूट्स, सीड्स, नट्स और अनाजों से बनते हैं। ये सिर्फ कुछ मीठा या स्वादिष्ट खाने के लिए नहीं बनते, बल्कि शरीर को पोषण भी देते हैं और सर्दियों में इम्यूनिटी का भी ख्याल रखते हैं। इसी तरह आज की रेसिपी भी टेस्ट और स्वाद का परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। आज हम आपको बेसन और घी से बनने वाली पिन्नी बनाने की विधि बता रहे हैं। प्रोटीन से भरपूर ये पिन्नी मुंह में घुल जाती है और बनाने में भी आसान है। आप गिल्ट फ्री हो कर मीठा खा सकें इसलिए हम शुगर फ्री रेसिपी ले कर आए हैं, आइए देखते हैं।

बेसन की पिन्नी बनाने के लिए सामग्री मुंह में घुल जाने वाली स्वादिष्ट बेसन की पिन्नी बनाने के लिए आपको जिन सामग्रियों की जरूरत होगी वो हैं- आधा किलो बेसन, आधा कप देसी घी, 1 कप गुड़ का पाउडर, 3 चम्मच खरबूजे के बीज, 2 चम्मच कद्दू के बीज, डेढ़ चम्मच अलसी के बीज, 3/4 चम्मच इलायची पाउडर, दो चम्मच अपने मनपसंद ड्राई फ्रूट्स जैसे बादाम और पिस्ता।