सोशल मीडिया पर छाया बेन्ने डोसा: आखिर क्या है इसकी खासियत?

संक्षेप: सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा बेन्ने डोसा अपनी खुशबू, कुरकुरे किनारों और भरपूर मक्खन के लिए जाना जाता है। कर्नाटक का यह खास डोसा स्वाद के मामले में लोगों का दिल जीत रहा है।

सोशल मीडिया पर इन दिनों एक साउथ इंडियन डिश तेजी से वायरल हो रही है जिसे लोग प्यार से बेन्ने डोसा कह रहे हैं। दिखने में मोटा, खुशबू में मक्खन से भरपूर और स्वाद में बेहद रिच- यह डोसा कर्नाटक के दावणगेरे इलाके की खास पहचान है। आम डोसे से अलग, बेन्ने डोसा को भरपूर सफेद मक्खन में सेंका जाता है, जिसकी वजह से इसका टेक्सचर बाहर से हल्का कुरकुरा और अंदर से नरम व स्पंजी रहता है।

सोशल मीडिया रील्स में स्ट्रीट वेंडर्स जिस तरह मक्खन की मोटी परत डालते हैं, वही इसकी वायरल होने की सबसे बड़ी वजह बन गई है। इसे आमतौर पर सादे आलू पाल्या और नारियल की चटनी के साथ परोसा जाता है। सिंपल सामग्री, देसी स्वाद और भरपूर मक्खन का मेल ही बेंने डोसा को बाकी डोसे से अलग और खास बनाता है।

घर पर बेंने डोसा कैसे बनाएं (Easy Benne Dosa Recipe) सामग्री: डोसा चावल – 2 कप

उरद दाल – ½ कप

मेथी दाना – 1 टीस्पून

पोहा – ½ कप

नमक – स्वादानुसार

सफेद मक्खन – जरूरत अनुसार

बनाने की विधि: स्टेप 1: बैटर तैयार करें- चावल, उरद दाल और मेथी को 5–6 घंटे भिगो दें, पीसते समय पोहा डालें। बाद में गाढ़ा और स्मूद बैटर बनाएं क्योंकि बेन्ने डोसा मोटा होता है। 8–10 घंटे फर्मेंट होने दें। (सही फर्मेंटेशन से बैटर हल्का फूला हुआ और एयरि लगेगा)

स्टेप 2: डोसा बनाएं- गरम तवे पर थोड़ा मक्खन डालें, बैटर डालकर हल्का फैलाएं (बहुत पतला नहीं) और ऊपर से फिर मक्खन डालें। धीमी आंच पर गोल्डन होने तक पकाएं।

स्टेप 3: परोसें- आलू पाल्या, नारियल चटनी के साथ और ऊपर से एक्स्ट्रा मक्खन डालकर परोसें।