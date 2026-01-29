Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsलाइफस्टाइल न्यूज़रेसिपीWhat is this viral Benne dosa and how to make it
सोशल मीडिया पर छाया बेन्ने डोसा: आखिर क्या है इसकी खासियत?

सोशल मीडिया पर छाया बेन्ने डोसा: आखिर क्या है इसकी खासियत?

संक्षेप:

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा बेन्ने डोसा अपनी खुशबू, कुरकुरे किनारों और भरपूर मक्खन के लिए जाना जाता है। कर्नाटक का यह खास डोसा स्वाद के मामले में लोगों का दिल जीत रहा है।

Jan 29, 2026 09:30 am ISTShubhangi Gupta लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

सोशल मीडिया पर इन दिनों एक साउथ इंडियन डिश तेजी से वायरल हो रही है जिसे लोग प्यार से बेन्ने डोसा कह रहे हैं। दिखने में मोटा, खुशबू में मक्खन से भरपूर और स्वाद में बेहद रिच- यह डोसा कर्नाटक के दावणगेरे इलाके की खास पहचान है। आम डोसे से अलग, बेन्ने डोसा को भरपूर सफेद मक्खन में सेंका जाता है, जिसकी वजह से इसका टेक्सचर बाहर से हल्का कुरकुरा और अंदर से नरम व स्पंजी रहता है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

सोशल मीडिया रील्स में स्ट्रीट वेंडर्स जिस तरह मक्खन की मोटी परत डालते हैं, वही इसकी वायरल होने की सबसे बड़ी वजह बन गई है। इसे आमतौर पर सादे आलू पाल्या और नारियल की चटनी के साथ परोसा जाता है। सिंपल सामग्री, देसी स्वाद और भरपूर मक्खन का मेल ही बेंने डोसा को बाकी डोसे से अलग और खास बनाता है।

घर पर बेंने डोसा कैसे बनाएं (Easy Benne Dosa Recipe)

सामग्री:

डोसा चावल – 2 कप

उरद दाल – ½ कप

मेथी दाना – 1 टीस्पून

पोहा – ½ कप

नमक – स्वादानुसार

सफेद मक्खन – जरूरत अनुसार

बनाने की विधि:

स्टेप 1: बैटर तैयार करें- चावल, उरद दाल और मेथी को 5–6 घंटे भिगो दें, पीसते समय पोहा डालें। बाद में गाढ़ा और स्मूद बैटर बनाएं क्योंकि बेन्ने डोसा मोटा होता है। 8–10 घंटे फर्मेंट होने दें। (सही फर्मेंटेशन से बैटर हल्का फूला हुआ और एयरि लगेगा)

स्टेप 2: डोसा बनाएं- गरम तवे पर थोड़ा मक्खन डालें, बैटर डालकर हल्का फैलाएं (बहुत पतला नहीं) और ऊपर से फिर मक्खन डालें। धीमी आंच पर गोल्डन होने तक पकाएं।

स्टेप 3: परोसें- आलू पाल्या, नारियल चटनी के साथ और ऊपर से एक्स्ट्रा मक्खन डालकर परोसें।

ये भी पढ़ें:बाजार वाला जैम छोड़िए! घर पर ऐसे बनाएं मिक्स्ड फ्रूट जैम

परफेक्ट बेन्ने डोसा के टिप्स

  • बैटर ज्यादा पतला ना रखें
  • तवा बहुत ज्यादा गरम ना हो
  • सफेद मक्खन ही इस्तेमाल करें

Shubhangi Gupta

लेखक के बारे में

Shubhangi Gupta
शुभांगी गुप्ता लाइव हिंदुस्तान वेबसाइट में चार साल से काम कर रही हैं। इससे पहले उन्होंने एक साल अमर उजाला में काम किया है। वह एक अनुभवी लाइफस्टाइल जर्नलिस्ट हैं जिन्होंने हेल्थ, फिटनेस से लेकर फैशन और रिश्तों की बारीकियों से जुड़ी जानकारी को आम जनता तक सरल भाषा में पहुंचाया है। शुभांगी केवल खबरें नहीं लिखतीं, बल्कि एक्सपर्ट्स की सलाह और व्यक्तिगत अनुभव के साथ ऐसे 'हैंडी टिप्स' साझा करती हैं जो पाठकों की रोजमर्रा की जिंदगी को आसान बनाने में मदद करते हैं। और पढ़ें
Recipes In Hindi

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।