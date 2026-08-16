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नागपंचमी स्पेशल: सूतफेनी और सेवईं में क्या होता है अंतर? जानें दोनों को बनाने का सरल तरीका

By Deepali Srivastava
लाइव हिन्दुस्तान
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सूतफेनी और सेवईं आपने खूब खाई होगी लेकिन क्या दोनों के बीच अंतर जानते हैं? आज हम आपको दोनों के बीच अंतर के साथ रेसिपी भी बताने जा रहे हैं, इन्हें आप तीज-त्योहार पर बना सकते हैं।

what is the difference between Sutarfeni or sewai
सेवईं और सूतफेनी में क्या अंतर होता है

नागपंचमी हो या फिर राखी का त्योहार हर खास दिन पर मिठाई के अलावा मीठे के रूप में लोग सूतफेनी या सेवईं बना लेते हैं। हालांकि, इन दोनों का आकार-रंग एक होने की वजह से अक्सर लोग दोनों के बीच धोखा खा जाते हैं। कई बार ऐसा होता है बनाना सेवईं होता है और बन सूतफेनी जाती है। इसी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए आज हम आपके लिए सही जानकाराी लाए हैं और साथ ही दोनों की सिंपल रेसिपी भी बताएंगे।

सेवईं और सूतफेनी में क्या अंतर होता है?

सेवईं और सूतफेनी देखने में एक जैसी लग सकती हैं, लेकिन दोनों की बनावट और बनाने का तरीका काफी अलग होता है। सेवईं थोड़ी कड़क, सीधी या हल्की मुड़ी हुई और मोटे धागे जैसी होती है। इसे आमतौर पर गेहूं के आटे, सूजी या मैदे से तैयार किया जाता है। बाजार में मिलने वाली ज्यादातर सेवईं कच्ची होती हैं, जिन्हें इस्तेमाल करने से पहले हल्का भूनना पड़ता है। इसके बाद इन्हीं सेवईं से दूध वाली खीर, मीठी सेवईं या नमकीन सेवईं जैसी कई चीजें बनाई जाती हैं।

वहीं सूतफेनी बेहद महीन, मुलायम होती है। इसके धागे इतने बारीक होते हैं कि यह देखने में रुई या रेशम के महीन धागों जैसी नजर आती है। सूतफेनी आमतौर पर पहले से तैयार और भुनी हुई मिलती है। इसे सीधे भी खाया जा सकता है या दूध में डालकर स्वादिष्ट मिठाई की तरह परोसा जाता है। कई जगह इसे चाशनी, दूध, इलायची और मेवों के साथ भी खाया जाता है। यही वजह है कि सेवईं को पकाने से पहले तैयार करना पड़ता है, जबकि सूतफेनी पहले से ही काफी हद तक तैयार अवस्था में मिलती है और इसे सीधे दूध या चाशनी के साथ खाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है।

सेवईं बनाने की रेसिपी-

क्या-क्या चाहिए- सेवईं, 1 कप, दूध, 2 कप चीनी, 4–5 चम्मच घी, 1 चम्मच, इलायची पाउडर, ½ चम्मच, काजू, बादाम, किशमिश, 2–3 चम्मच।

बनाने का तरीका- कड़ाही में घी गर्म करके सेवईं को हल्का सुनहरा होने तक भून लें। अब इसमें दूध डालें और मध्यम आंच पर सेवईं को नरम होने तक पकाएं। फिर चीनी डालकर 3-4 मिनट और पकाएं। अब इलायची पाउडर, काजू, बादाम और किशमिश डाल दें और चलाएं। गाढ़ा होने पर गैस बंद करें।

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सूतफेनी कैसे बनाएं-

सामग्री- सूतफेनी, दूध, बादाम, काजू, नारियल, किशमिश।

सूतफेनी बनाने की विधि- सूतफेनी पहले से पकी होती है, तो इसमें ज्यादा मेहनत नहीं करनी है। आपको बस दूध गर्म कर लेना है और उसमें इसे डुबोना है। साथ में आप ड्राई फूट्स को डाल सकते हैं। अगर आपको मिठास कम लगे तो चीनी ऊपर से डालें। बस आपकी सूतफेनी बन जाएगी।

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Deepali Srivastava

लेखक के बारे में

Deepali Srivastava

दीपाली श्रीवास्तव पिछले 8 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और 5 सालों से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में डेप्युटी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। संस्थान में साल 2021 में वेब स्टोरी से अपने सफर की शुरुआत करने के बाद, वह आज लाइफस्टाइल टीम का अहम हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया के बदलते ट्रेंड्स, यूजर बिहेवियर और पाठकों की रुचि को समझने में उनकी मजबूत पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद और प्रभावशाली कंटेंट प्रोफेशनल बनाती है।


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