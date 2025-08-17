घर में बनाएं नो ऑयल वाला तंदूरी आलू पराठा, बच्चे-बड़े सब चट कर जाएंगे weekend brunch recipes make no oil dhaba style tandoori aloo paratha at home, रेसिपी - Hindustan
tandoori aloo paratha Recipe: त्योहार के बाद वाले वीकेंड पर कुछ सरल सी चीज बनाने का मन है तो फटाफट से बिना तेल-घी लगाए बना लें ढाबा स्टाइल तंदूरी आलू का पराठा। साथ ही सीख लें पराठा मसाला में कौन-कौन से मसाले डाले जाते हैं।

Aparajita लाइव हिन्दुस्तानSun, 17 Aug 2025 08:46 AM
घर में बनाएं नो ऑयल वाला तंदूरी आलू पराठा, बच्चे-बड़े सब चट कर जाएंगे

त्योहार के बाद वाला वीकेंड काफी लेजी होता है। ऐसे में सारे काम लेट हो जाते हैं। वीकेंड पर ब्रेकफास्ट और लंच के झंझट से फ्री होना है तो फटाफट ब्रच रेडी कर लें। जिसे खाने के बाद बच्चे और घर के बड़े दोनों ही तारीफ करेंगे और जमकर खाएंगे। इस वीकेंड आप आलू के तंदूरी पराठे बनाकर तैयार करें। बिना पहले से तैयार किए ये पराठे आसानी से बन जाते हैं और खाने में टेस्टी होते हैं। तो चलिए जानें कैसे बनाएं तंदूरी आलू पराठा।

तंदूरी आलू पराठा की सामग्री

गेंहू का आटा एक कप

चीनी आधा चम्मच

आधा चम्मच नमक

एक चौथाई कप दही

पानी जरूरत के अनुसार

एक चम्मच देसी घी

तीन चम्मच धनिया

एक चम्मच सौंफ

एक चम्मच अजवाइन

एक चम्मच जीरा

सूखी लाल मिर्च

एक चम्मच काली मिर्च

तीन से चार उबले आलू

एक चम्मच अमचूर पाउडर

गरम मसाला

नमक

हींग

प्याज

हरी मिर्च, हरी धनिया

तंदूरी आलू पराठा बनाने की रेसिपी

-तंदूरी आलू पराठा बनाने के लिए गेंहू के आटे को किसी बड़े थाली में लें।

-उसमे नमक और चीनी आधा चम्मच डालें। साथ ही एक चौथाई कप नॉर्मल टेंपरेचर में रखी दही डाल दें। ध्यान रहे कि ये बहुत ज्यादा खट्टी ना हो।

-पानी डालकर मुलायम आटा गूंथ लें और एक चम्मच घी डालकर फिर से अच्छी तरह से गूंथकर ढंक दें.

-आलू की फिलिंग के लिए आलू उबालकर ठंडा कर लें।

-अब पराठा मसाला बनाने के लिए किसी पैन में धनिया, जीरा, सौंफ, अजवाइन, काली मिर्च, लाल मिर्च को ड्राई रोस्ट कर लें।

-मिक्सी में डालकर दरदरा पीस लें।

-उबले आलू को मैश कर लें और पराठा मसाला के साथ ही हींग, हल्दी, गरम मसाला, अमचूर पाउडर और टेस्ट के हिसाब से नमक डाल कर आलूओं को मैश कर लें।

-तैयार आटे की लोई बनाकर आलू भरें और तवे पर सेंके।

-तवे पर सेंकते वक्त ध्यान रखें कि फ्लेम धीमी हो जिससे पराठे अंदर तक सिंक जाएं और फिर पराठे को गैस पर डायरेक्ट रखकर एक मिनट तक अलट-पलट कर सेंकते रहें।

-बस रेडी है मजेदार तंदूरी ढाबा स्टाइल आलू का पराठा। इसे चटनी, रायता के साथ गर्मागर्म सर्व करें।

