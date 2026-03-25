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Vrat Recipe: व्रत में बनाएं मखाना उत्तपम, खाने में टेस्टी और बनाने में आसान

Mar 25, 2026 02:08 pm ISTAvantika Jain लाइव हिन्दुस्तान
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चैत्र नवरात्रि में माता के भक्त व्रत रखकर दवी मां की आराधना करते हैं। इस दौरान भक्त सात्विक खाना खाते हैं। ऐसे में व्रत के दौरान आप कुछ फलाहारी खाना चाहते हैं तो मखाना उत्तपम बनाकर खाएं। सीखिए रेसिपी

Vrat Recipe: व्रत में बनाएं मखाना उत्तपम, खाने में टेस्टी और बनाने में आसान

नवरात्रि के दौरान नौ देवियों के स्वरूपों की पूजा की जाती है। इस समय पर घरों में एक अलग तरह की ऊर्जा महसूस होने लगती है। सुबह की आरती, धूप की खुशबू और मन में श्रद्धा एक खास माहौल बना देती है। इस दौरान लोग 9 दिनों तक देवी की पूजा करते हैं और उपवास भी रखते हैं। नवरात्रि का आज यानी 25 मार्च को सातवा दिन है। अगर आज आपका उपवास है और कुछ हेल्दी और टेस्टी खाना चाहते हैं तो मखाना उत्तपम बनाकर खाएं। ये फलाहारी रेसिपी आसानी से बन जाती है और स्वाद में काफी अच्छी लगती है। यहां सीखिए मखाना उत्तपम बनाने का तरीका-

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मखाना उत्तपम बनाने की सामग्री

मखाना उत्तपम बनाने के लिए आपको चाहिए दो कप मखाना, एक कप समा चावल, एक मुट्ठी साबूदाना, एक कप दही, दो हरी मिर्च, एक टुकड़ा अदरक, स्वादानुसार सेंधा नमक,कद्दूकस गाजर, बारीक कटा शिमला मिर्च, बारीक कटा टमाटर, बारीक कटी धनिया पत्ती, कुछ करी पत्ते, कद्दूकस किया हुआ पनीर और घी।

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मखाना उत्तपम बनाने की विधि

मखाना उत्तपम बनाने के लिए एक पैन गर्म करें और फिर इसमें मखाना, समा चावल और साबूदाना को हल्का सेक लें। फिर इन सभी चीजों को पीसकर पाउडर बना लें। फिर इस पाउडर को दही, अदरक और हरी मिर्ची के साथ ब्लेंड कर लें। अच्छे से ब्लेंड करने के बाद इसे एक बर्तन में निकालें और इसमें सेंधा नमक डालें और फिर कुछ देर के लिए रख दें। फिर एक तवा गर्म करें। अब थोड़ा बैटर तवे पर डालें और गोल घुमाएं। इसके ऊपर सभी सब्जियां कड़ी पत्ता और हरा धनिया डालें। दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन होने तक सेक लें। कोशिश करें कि आप उत्तपम को नॉन स्टिक तवे पर बनाएं ताकी ये चिपके नहीं। ध्यान रखें मखाना, सामक चावल और साबूदाना को ड्राई रोस्ट करना। बैटर की कंसीस्टेंसी बनाने के लिए आप थोड़ा पानी मिला सकते हैं।

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Avantika Jain

लेखक के बारे में

Avantika Jain
अवंतिका जैन ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री ली है। फिलहाल वह बतौर सीनियर कॉन्टेंट प्रोड्यूसर लाइव हिंदुस्तान में लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए लिखती हैं। एंटरटेनमेंट से जुड़ी खबरों को लिखने और वीडियोज बनाने में भी इनकी रुचि है। 5 साल से भी ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहीं अवंतिका लाइव हिन्दुस्तान से पहले ईटीवी भारत के दिल्ली डेस्क पर काम कर चुकी हैं। नई जगहों को एक्सप्लोर करना, नए लोगों से जुड़ना और फिल्में/वेब सीरीज देखने की शौकीन हैं। और पढ़ें
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