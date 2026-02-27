Holi 2026: यूपी में होली पर जरूर बनता है खुरमा, मिठाई की जगह मेहमानों को ये खिलाएं, नोट करें रेसिपी
यूपी-राजस्थान में होली के समय खुरमा जरूर बनाया जाता है, जो स्वाद में मीठा होता है। लोग इसे मेहमानों को पानी के साथ खिलाते हैं। इसे बनाना भी काफी आसान है, चलिए इसकी रेसिपी बताते हैं।
होली का त्योहार अब ज्यादा दूर नहीं है और ऐसे में लोगों के घरों में गुजिया से लेकर मठरी तक सब बनाना शुरू कर दिया गया है। आपने नमकपारे, नमकीन मठरी तो होली में खूब खाई होगी लेकिन क्या आपने खुरमा खाया है। उत्तर प्रदेश में होली के खास मौके पर खुरमा जरूर बनता है। खुरमा मीठे स्वाद में होता है और मेहमानों को इसे पानी से साथ दिया जाता है। खुरमा मिठाई की तरह होता है लेकिन ये मठरी की तरह बनता है। अगर आप अभी तक खुरमा के बारे में नहीं जानते थे, तो हम आपको इसकी सबसे आसान रेसिपी बताने जा रहे हैं। चलिए बताते हैं खुरमा कैसे बनता है-
खुरमा के लिए सामग्री
मैदा (सादा आटा) – 1 कप
घी – 2 टेबलस्पून (मोयन के लिए)
चीनी – ½ कप
पानी – ¼ कप (चाशनी के लिए)
तेल या घी – तलने के लिए
बनाने का तरीका
एक तसले में 1 कप मैदा लें और उसे आटे की तरह गूंथ लें। अब उसे चिकना करने के लिए थोड़ा घी डालें और फिर थोड़ा पानी डालते हुए मसलकर गूंथें, जिससे मैदे में गुठलियां न बनें। मैदे के आटे को 15 मिनट के लिए सेट होने के लिए रख दें। अब आपको इस मैदे वाले आटे की लोई बनाकर बेलना है। ध्यान रखें कि जब आप रोटी जैसा बेलेंगे तब ये ज्यादा पतला नहीं होना चाहिए।
खुरमा काटें
अब इस मैदे से खुरमा का शेप काटना है। खुरमा नमकपारे जैसे शेप में होता है लेकिन साइज में थोड़ा छोटा। मतलब खुरमा डायमंड शेप में कटेगा। इन सभी खुरमे को काटकर किसी कपड़े से ढककर किनारे रख दें, जिससे मैदा सूखेगा नहीं। अब आपको कढ़ाही में तेल गर्म करना है और बने हुए खुरमों को उसमें डालकर सुनहरा होने तक भून लेना है। फिर इन्हें निकालकर अलग प्लेट में रखें।
चाशनी बनाएं
एक पैन में आधा कप चीनी और ¼ कप पानी डालें। इसे मध्यम आंच पर तब तक पकाएं जब तक चाशनी एक तार की न हो जाए। अगर आप चाहे, तो स्वाद के लिए इसमें थोड़ा इलायची पाउडर मिक्स करें। अब तले हुए खुरमे को चाशनी में डालते हुए जल्दी-जल्दी चलाएं। 2-3 मिनट तक चलाते हुए गैस बंद करें और इसे ठंडा होने दें। जब खुरमा ठंडा हो जाएगा, तब ये अलग-अलग हो जाएगा। इसे एयर टाइट डिब्बे में बंद करके 3 महीने तक स्टोर कर सकते हैं।
लेखक के बारे मेंDeepali Srivastava
परिचय
दीपाली श्रीवास्तव पिछले 8 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और 5 सालों से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में डेप्युटी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। संस्थान में साल 2021 में वेब स्टोरी से अपने सफर की शुरुआत करने के बाद, वह आज लाइफस्टाइल टीम का अहम हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया के बदलते ट्रेंड्स, यूजर बिहेवियर और पाठकों की रुचि को समझने में उनकी मजबूत पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद और प्रभावशाली कंटेंट प्रोफेशनल बनाती है।
करियर का सफर
दीपाली ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत साल 2018 में राजस्थान पत्रिका की डिजिटल टीम से की। करियर के शुरुआती दौर से ही वह डिजिटल मीडिया से जुड़ी रही हैं। इसके बाद उन्होंने इन्शॉर्ट्स, सत्य हिंदी, बॉलीवुडशादीज.कॉम और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में काम किया। इस दौरान उन्होंने एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल बीट पर लेखन के साथ-साथ सेलेब्रिटी इंटरव्यू, वीडियो स्टोरीज, फिल्म रिव्यू और रिसर्च-बेस्ड कंटेंट की कवरेज की।
एजुकेशन
दीपाली श्रीवास्तव के पास B.Sc (Mathematics) और मास कम्युनिकेशन की डिग्री है। यही शैक्षणिक पृष्ठभूमि उनके काम में तथ्यों की सटीकता, डेटा-आधारित रिसर्च और कंटेंट की विश्वसनीयता को मजबूत बनाती है।
पत्रकारिता का उद्देश्य
दीपाली का मानना है कि डिजिटल युग में एक पत्रकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी फैक्ट-चेकिंग और प्रमाणिक जानकारी देना है। उनका उद्देश्य किसी भी बीट पर काम करते हुए पाठकों तक सही, उपयोगी और भरोसेमंद जानकारी पहुंचाना है, ताकि वे बेहतर और जागरूक निर्णय ले सकें।
विशेषज्ञता
हेल्थ, फिटनेस और किचन हैक्स
ट्रैवल, फैशन, रिलेशनशिप और ब्यूटी
एंटरटेनमेंट बीट
सेलेब्रिटी न्यूज
वीडियो स्टोरीज
फिल्मों के रिव्यू
