कच्चे आम का सीजन जाने से पहले बना लें खट्टा-मीठा गलका, 6 महीने तक नहीं होगा खराब
यूपी में कच्चे आम का गलका जरूर बनाया जाता है। ये खट्टी-मीठी चटनी की तरह बनता है और कई महीनों तक इसे स्टोर कर सकते हैं। दाल-चावल और पराठे के साथ गलका बेहद स्वादिष्ट लगता है। चलिए आपको इसकी आसान रेसिपी बताते हैं।
यूपी में कच्चे आम का अचार भी खूब बनता है और गलका भी। अगर आपने गलका का नाम नहीं सुना है, तो बता दें कच्चे आम को कई फांक में काटकर मसालों-गुड़ के साथ खट्टा-मीठा गलका बनाया जाता है। दाल-चावल और पराठे के साथ ये खाने में अच्छा लगता है और आप इसे करीब 6 महीने तक स्टोर कर सकते हैं, ये खराब नहीं होगा। अगर आप भी गलका खाना चाहते हैं, तो कच्चे आम का सीजन जाने से पहले ही बनाकर रख लें। आज हम आपको गलका की आसान रेसिपी बताने जा रहे हैं, जो मुझे मेरी मां से मिली और उन्हें उनकी मां से।
गलका बनाने के लिए सामग्री
1/2 किलो कच्चे आम
200-250 ग्राम गुड
2 चम्मच तेल
1-1 चम्मच राई, कलौंजी
1/2 चम्मच मेथी दाना
1/2 चम्मच हींग
स्वादानुसार नमक
1/2 चम्मच काला नमक
1 (1/4 चम्मच) हल्दी पाउडर
1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर
आम काटकर करें तैयार
सबसे पहले आम को धोकर छील लें और फिर लंबे-लंबे फांक में काट लीजिए। ज्यादा पतली फांक न काटें, वरना गल जाएगा। मीडियम साइज में आम की फांक काटें। फिर इसे साफ पानी में दो बार धो लें और किसी कपड़े या डलिया में रख दें हल्का सूखने के लिए।
तड़का लगाएं
अब एक कड़ाही में तेल गर्म करें। तेल गर्म हो जाने पर उसमें राई, कलौंजी, हींग और मैथी डालकर हल्का सा भून लें, ताकि मसालों की खुशबू अच्छी तरह निकल आए। इसके बाद कटे हुए आम डालें और ऊपर से नमक के साथ बाकी सभी मसाले डाल दें। सभी चीजों को अच्छी तरह मिलाते हुए लगभग 5 मिनट तक पकाएं, ताकि आम थोड़ा नरम होने लगे।
गुड़ कब मिलाएं
गलका में गुड़ मिलाना ही सबसे मेन स्टेप होता है। पहले तो आप गुड़ तो छोटे टुकड़ों में तोड़कर या फिर हल्का दरदरा पाउडर बनाकर रख लें। जब आम हल्का गल जाए, तब उसमें गुड़ डालें और लगातार चलाते हुए पकाएं। गुड़ पूरी तरह घुल जाने तक और मसाले आम में अच्छी तरह मिल जाने तक इसे पकाते रहें। फिर आपका गलका बनकर तैयार हो जाएगा और इसे दाल-चावल या पराठे के साथ सर्व करें।
स्टोर कैसे करें
गलका 6 महीने तक अगर स्टोर कर रही हैं, तो किसी एयरटाइट कांच के कंटेनर में रखें और इसे फ्रिज में रखना सबसे सही रहेगा। गीले चम्मच या हाथ से इसे न निकालें, वरना नमी के कारण फंगस लग सकती है। आप चाहें तो किसी बाउल में रख सकती हैं लेकिन उसे अच्छे से कवर करें।
लेखक के बारे मेंDeepali Srivastava
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