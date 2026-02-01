Hindustan Hindi News
पनीर से बनाएं मजेदार गट्टे, नये तरह की सब्जी देख सब हो जाएंगे खुश

संक्षेप:

Paneer gatta Sabji: पनीर को फ्राई करके या फिर कच्चा ही शाही, पालक, कड़ाही या फिर मटर के साथ तो कई बार बनाई और खाई होगी। लेकिन इस बार वहीं बोरिंग पनीर बनाने की बजाय ट्राई करें पनीर से बने गट्टे की सब्जी। इसका स्वाद सबको आएगा पसंद।

Feb 01, 2026 01:49 pm ISTAparajita लाइव हिन्दुस्तान
कड़ाही पनीर, शाही पनीर, मटर पनीर जैसे कई तरह से पनीर की सब्जी बनाकर खाई होगी। लेकिन इन सारी सब्जियों से बोर हो चुकी हैं तो अब बनाएं पनीर गट्टे की सब्जी। जिसका यूनिक प्रेजेंटेशन और टेस्ट दोनों ही सबको पसंद आएगा। तो बस झटपट नोट कर लें पनीर गट्टा बनाने की बिल्कुल आसान सी रेसिपी।

पनीर गट्टा सब्जी बनाने की सामग्री

200 ग्राम पनीर

एक कप बेसन

धनिया पाउडर

लाल मिर्च पाउडर

जीरा पाउडर

नमक स्वादानुसार

2 प्याज

आधा कप दही

अदरक-मिर्ची का पेस्ट

गरम मसाला

हींग

दो टमाटर का पेस्ट

  • सबसे पहले पनीर से गट्टे तैयार कर लेंगे।
  • पनीर गट्टा बनाने के लिए किसी बाउल में बेसन लेंगे। उसमे हींग, नमक स्वादानुसार, हल्दी थोड़ी सी डाल दें। साथ ही लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर और अजवाइन के कुछ दाने डालकर मिक्स करें और पानी डालकर इसे आटे की तरह नर्म गूंथ लें।
  • अब पनीर को घिस कर बहुत थोड़ी सी मात्रा में चाट मसाला और नमक मिक्स करें। बेसन के साथ मिक्स होकर ज्यादा ना हो जाए।
  • अब बेसन की लोई बनाएं और उसमे पनीर के छोटे बॉल्स बनाकर उसमे भरें।
  • पानी को गर्म करें और उसमे इन बेसन में भरे पनीर बॉल्स को डालकर पकाएं।

  • जब ये पक जाएं तो इन्हें साइड में रख लें।
  • अब ग्रेवी बनाने के लिए कड़ाही में तेल गर्म करें।
  • उसमे जीरा, दालचीनी और तेजपत्ता डालें। साथ ही बारीक कटे प्याज को डालकर भूनें।
  • प्याज जब हल्के ट्रांसपैरेंट हो जाएं तभी अदरक और मिर्च के पेस्ट को बनाकर डाल दें।
  • अच्छी तरह से भुनने के बाद इसमे टमाटर का पेस्ट डालें।
  • जितनी देर में टमाटर भुन रहे हैं दही में कुछ मसाले मिक्स करके साइड रख लें।
  • दही लेकर उसमे हल्दी, लाल मिर्च, धनिया पाउडर डालें।
  • टमाटर भुन जाए तो गर्म मसाला डालें और आधा मिनट भूनें।
  • फिर दही डालकर तेजी से चलाएं जिससे कि दही फट ना जाएं।
  • अच्छी तरह से मसाले को भुनें और एक कप गुनगुना पानी डालकर पकाएं।
  • सबसे आखिर में पनीर के बने गट्टों को डालकर ढंककर दो मिनट पकाएं।
  • बस रेडी है मजेदार पनीर गट्टे की सब्जी।
  • सर्व करते टाइम इन गट्टों को दो भाग में काट दें। जिससे इनका यूनिक कलर कॉम्बिनेशन सबको अट्रैक्ट कर सके।

Aparajita

लेखक के बारे में

Aparajita
अपराजिता शुक्ला लाइव हिन्दुस्तान मैं बतौर कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। फैशन, ट्रैवल, हेल्थ एंड फिटनेस की खबरों पर उनकी अच्छी पकड़ है और पिछले 6 वर्षों से मीडिया में एक्टिव हैं। लाइव हिन्दुस्तान से पहले अपराजिता ने अमर उजाला में तीन साल काम किया है। पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के साथ बी. कॉम में ग्रेजुएशन की डिग्री यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद से ली है। और पढ़ें
