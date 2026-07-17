दाल-चावल भिगोने का झंझट नहीं! बचे हुए चावलों से 10 मिनट में बना लें ये क्रिस्पी डोसा
Leftover Rice Dosa: रात के चावल अक्सर बच जाते हैं। इन्हें फेंकने या दोबारा गर्म कर के खाने की जगह आप ये क्रिस्पी डोसा बनाकर तैयार कर सकती हैं। मात्र 10 मिनट में बन जाता है और नाश्ते के लिए एक हेल्दी और टेस्टी ऑप्शन भी है।
रात के चावल बच जाना, हर घर की प्रॉब्लम है। डिनर में कितना भी सोच-समझकर खाना बना लो, थोड़ा बहुत बच ही जाता है। ऐसे में अक्सर समझ नहीं आता कि इन बचे हुए चावलों का क्या करें। वैसे आप इनका एक हेल्दी और टेस्टी नाश्ता भी तैयार कर सकती हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं डोसा की, जो बचे हुए चावलों से फटाफट तैयार हो जाता है। इसके लिए आपको कोई दाल-चावल भिगोने का झंझट भी नहीं होता और ये इतना ज्यादा क्रिस्पी और टेस्टी बनता है कि खा कर मजा आ जाता है। रात के चावल बच गए हों, तो इस रेसिपी से आप घरवालों के लिए नाश्ते में कुरकुरा डोसा तैयार कर सकती हैं। बनाना बहुत ही सिंपल है और ज्यादा चीजों की जरूरत भी नहीं होती। तो चाहिए फटाफट से इसकी रेसिपी जान लेते हैं।
बचे हुए चावलों से बनाएं कुरकुरा डोसा, देखें सामग्री
नाश्ते में कुछ हेल्दी और टेस्टी खाना है, तो बचे हुए चावलों से आप फटाफट ये क्रिस्पी डोसा तैयार कर सकती हैं। इसे बनाने के लिए आपको जिन सामग्रियों की जरूरत होगी वो हैं- बचे हुए चावल (1 कप), बारीक पीसी हुई सूजी (1 कप), बेसन (1 चम्मच), गेहूं का आटा या मैदा (1 चम्मच), दही (1 कप), स्वादानुसार नमक, बेकिंग सोडा (आधा चम्मच), जरूरत के हिसाब से पानी और डोसा सेंकने के लिए तेल/ घी/ बटर।
इस तरह फटाफट बनाएं क्रिस्पी और टेस्टी डोसा
बचे हुए चावलों का इंस्टेंट डोसा बनाने के लिए सबसे पहले एक बाउल में रात के बचे हुए चावल लें। इनमें बराबर मात्रा में बारीक पीसी हुई सूजी एड करें। सूजी थोड़ी दरदरी है तो उसे एक बार मिक्सर में पीसकर फाइन कर लें। अब इसमें एक चम्मच बेसन और एक चम्मच ही गेहूं का आटा या चाहें तो मैदा एड कर दें। इससे डोसा कुरकुरा बनता है। अब इसमें आपको ताजी दही मिलनी है, साथ ही थोड़ा-थोड़ा पानी डालकर अच्छे से मिक्स करना है।
अब इस मिक्सचर को मिक्सर में डालकर ब्लेंड कर लें, एक घोल तैयार हो जाएगा। बैटर ना ही बहुत गाढ़ा होना चाहिए और ना ही बहुत पतला। लास्ट में अपने स्वादानुसार नमक एड करें, साथ में थोड़ा सा बेकिंग सोडा भी मिला दें। एक बार और अच्छे से बैटर को मिक्स कर लें। 5 मिनट से भी कम में आपका डोसा बैटर बनकर तैयार हो जाएगा।
अब गैस पर एक नॉन स्टिक डोसा तवा चढ़ाएं और इसपर डोसा बैटर को चमचे से गोल-गोल घुमाते हुए स्प्रेड कर दें। जब डोसा हल्का सा सिकने लगे तो इसपर तेल, बटर या घी लगाकर अच्छे से क्रिस्पी होने तक सेंक लें। ध्यान रखें डोसा को एक ही ऐसे से सेंका जाता है। इसे बीच से फोल्ड कर दें, आपका क्रिस्पी और टेस्टी बचे हुए चावल का डोसा बनकर तैयार है।
लेखक के बारे मेंAnmol Chauhan
अनमोल चौहान लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में टकंटेंट प्रोड्यूसर हैं। वह लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए हेल्थ, रिलेशनशिप, फैशन, ट्रैवल और कुकिंग टिप्स से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए रीडर-सेंट्रिक और सरल भाषा में उपयोगी जानकारी प्रस्तुत करना उनके लेखन की खास पहचान है।
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