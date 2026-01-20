रोटी बच गई है तो बेसन घोलकर बना लें ये प्रोटीन रिच नाश्ता, 5 मिनट में मिलेगा भरपूर स्वाद!

संक्षेप: Protein Rich Breakfast Recipe: जरा सा बेसन, बेसिक मसाले और बची हुई रोटियां, बस इन चीजों से आप टेस्टी सा नाश्ता बनाकर तैयार कर सकती हैं। बच्चों से के कर बड़ों तक, ये सभी को खूब स्वाद लगने वाला है।

कितनी भी गिनकर रोटियां बना लीजिए, अक्सर एक-दो रोटी तो बच ही जाती हैं। ये बासी रोटियां कोई भी खाना पसंद नहीं करता। लेकिन आज हम आपको इससे बनने वाले एक झटपट नाश्ते की रेसिपी बता रहे हैं, जो ना सिर्फ टेस्टी है बल्कि प्रोटीन रिच भी है। जरा सा बेसन, बेसिक मसाले और बची हुई रोटियां, बस इन चीजों से आप टेस्टी सा नाश्ता बनाकर तैयार कर सकती हैं। बच्चों से के कर बड़ों तक, ये सभी को खूब स्वाद लगने वाला है। जायका का तड़का इंस्टाग्राम अकाउंट पर अनिता शर्मा जी ने इस रेसिपी को साझा किया है। तो चलिए फटाफट जान लेते हैं कि बची हुई रोटियों से प्रोटीन रिच नाश्ता कैसे बनाना है।

बची हुई रोटियों से नाश्ता बनाने के लिए सामग्री रोटी खाने का मन नहीं है या बच गई हैं, तो आप महज 5 मिनट में इससे एक प्रोटीन रिच स्नैक बनाकर तैयार कर सकती हैं। इसके लिए आपको जिन सामग्रियों की जरूरत होगी वो हैं - बची हुई रोटी (1), बेसन (1/4 कप), प्याज (1 छोटी), हरी मिर्च (स्वादानुसार), हरा धनिया पत्ता, जीरा (1/4 चम्मच), अजवाइन, नमक (स्वादानुसार), तेल।

यहां सीखें कैसे बनाना है प्रोटीन रिच नाश्ता सुबह नाश्ते में कुछ हेल्दी और टेस्टी खाना हो या शाम की हल्की भूख हो, बची हुई रोटियों से आप फटाफट से ये नाश्ता बनाकर तैयार कर सकती हैं। इसके लिए सबसे पहले एक कटोरी में जरा सा बेसन लें। इसमें बेसिक मसाले जैसे नमक, लाल मिर्च, जीरा और हल्की सी अजवाइन एड करें। अब बारीक कटी हुई प्याज, हरी मिर्च, हरा धनिया पत्ता इसमें मिलाएं। फिर थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए एक घोल बनाकर तैयार कर लें। ध्यान रखें इसे आपको ज्यादा पतला या गाढ़ा नहीं रखना है। अच्छी तरह मिक्स करें ताकि गुठलियां ना पड़ें।