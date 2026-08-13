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एक पाव और इतने सारे फ्लेवर! मेहमानों के लिए बनाएं मसालेदार दाबेली

By Shubhangi Gupta
लाइव हिन्दुस्तान
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पार्टी में कुछ ऐसा परोसना है जो स्वादिष्ट भी हो और बनाने में ज्यादा समय भी ना लगे? तो दाबेली एक बढ़िया ऑप्शन है। मसालेदार आलू, मीठी चटनी और कुरकुरी मूंगफली से इसे कुछ ही देर में बना लें।

Quick Snack Dabeli Recipe
घर पर मेहमान आए हों या झटपट कुछ बनाना हो, दाबेली की ये सिंपल रेसिपी जरूर ट्राई कर सकते हैं।

पार्टी या घर में छोटी-सी दावत हो तो सबसे ज्यादा परेशानी इस बात की होती है कि मेहमानों के लिए ऐसा क्या बनाया जाए जो स्वादिष्ट भी हो और बहुत ज्यादा मेहनत भी ना करवाए। अगर आप भी हर बार समोसे, पकौड़े या सैंडविच बनाकर थक चुके हैं, तो इस बार दाबेली को अपनी नाश्ते की लिस्ट में शामिल करें। दाबेली देखने में भले ही साधारण लगे, लेकिन इसमें एक साथ कई स्वाद मिलते हैं।

सबसे अच्छी बात यह है कि दाबेली के लिए मिलने वाली कई चीजें घर में आसानी से मिल जाती हैं। आप पहले से आलू का मसाला तैयार करके रख सकते हैं और मेहमान आने पर दाबेली को कुछ ही मिनट में तैयार करके खिला सकते हैं।

दाबेली बनाने के लिए क्या चाहिए?

  • आलू के मसाले के लिए: 3 से 4 उबले आलू, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, स्वादानुसार नमक, 1 छोटा चम्मच नींबू का रस, थोड़ा तेल, थोड़ा पानी,
  • दाबेली के लिए: पाव, मीठी चटनी, हरी चटनी, भुनी हुई मूंगफली, बारीक सेव, अनार के दाने, बारीक कटा प्याज, थोड़ा मक्खन

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दाबेली बनाने के सिंपल स्टेप्स

1. सबसे पहले आलू का मसाला

उबले हुए आलू को छीलकर अच्छी तरह मैश कर लें। अब एक कड़ाही में थोड़ा तेल गर्म करें और उसमें दाबेली मसाला, लाल मिर्च और थोड़ा नमक डालें। मसालों को कुछ सेकंड भूनने के बाद इसमें मैश किए हुए आलू डाल दें। सब कुछ अच्छी तरह मिलाएं और जरूरत के हिसाब से थोड़ा पानी डालें। आलू को कुछ मिनट पकाएं और आखिर में नींबू का रस डालकर मिला दें। दाबेली का मसाला तैयार है।

2. अब पाव रेडी करके रख लें

पाव को बीच से काटें, लेकिन उसे पूरी तरह अलग ना करें। तवे पर थोड़ा मक्खन डालकर पाव को दोनों तरफ से हल्का सेंक लें। पाव को ज्यादा देर तक ना सेंकें, वरना वह बहुत कुरकुरा हो जाएगा और अंदर मसाला भरना मुश्किल हो सकता है।

3. अब बारी है दाबेली सजाने की

पाव के अंदर पहले थोड़ी मीठी चटनी और हरी चटनी लगाएं। अब इसमें तैयार किया हुआ आलू का मसाला भरें। इसके ऊपर भुनी हुई मूंगफली, बारीक प्याज, अनार के दाने और सेव डालें। अगर आपको थोड़ा ज्यादा चटपटा स्वाद पसंद है तो ऊपर से थोड़ा दाबेली मसाला भी डाल सकते हैं।

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4. आखिरी बार तवे पर सेंकें

अब तैयार दाबेली को हल्का मक्खन लगाकर तवे पर दोनों तरफ से थोड़ा सेंक लें। इससे पाव हल्का कुरकुरा हो जाएगा और अंदर का मसाला गर्म होकर और टेस्टी लगेगा। दाबेली को तुरंत परोसें, ताकि सेव और मूंगफली का कुरकुरापन बना रहे।

दाबेली को और स्वादिष्ट बनाने के टिप्स

  • आलू का मसाला बहुत सूखा ना रखें, हल्का नरम रहने दें।
  • मूंगफली को हल्का भूनने से स्वाद और अच्छा आता है।

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  • मीठी और हरी चटनी की मात्रा अपने स्वाद के हिसाब से रखें।
  • सेव आखिर में डालें, ताकि वह कुरकुरा रहे।
  • पाव को बहुत ज्यादा ना सेंकें, उनकी सॉफ्टनेस खत्म हो जाएगी।

Shubhangi Gupta

लेखक के बारे में

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शुभांगी गुप्ता एक अनुभवी जर्नलिस्ट हैं जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 5 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वह पिछले 4+ वर्षों से देश के प्रतिष्ठित डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म लाइव हिंदुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) से जुड़ी हुई हैं। यहां वह बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। इससे पहले शुभांगी लगभग एक साल अमर उजाला डिजिटल में भी काम कर चुकी हैं।


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