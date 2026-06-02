केसर-इलायची वाला ठंडा शाही इंदौरी दूध, एक बार जरूर ट्राई करें, नोट कर लें रेसिपी
Shahi Milk Recipe: गर्मियों में शरबत पीकर बोर हो चुकी हैं और गेस्ट को भी कुछ नया टेस्ट कराना है तो बनाएं इंदौरी शाही मिल्क। जिसका टेस्ट लाजवाब लगेगा और बनाने की मेहनत सफल हो जाएगी। बन नोट कर लें सारी सामग्री और रेसिपी।
गर्मी में ठंडी ड्रिंक रिफ्रेश कर देती है। लेकिन जरूरी नहीं कि हर बार आप वहीं बोरिंग शरबत बनाकर पिएं और पिलाएं। एक बार ये ठंडा शाही इंदौरी दूध ट्राई करें। जिसका केसर-इलायची और ड्राई फ्रूट्स का फ्लेवर आपको खूब पसंद आएगा। बच्चे हो या घर के बड़े सबको आराम से पीने को दें और इस शाही टेस्ट को एंज्वॉय करें। शाम के टाइम बनाकर पी लिया और बच्चों को पिला दिया तो हल्की-फुल्की भूख भी शांत हो जाएगी। तो बस फटाफट नोट कर लें शाही इंदौरी मिल्क की रेसिपी।
शाही इंदौरी मिल्क की सामग्री
इंदौर अपने खास स्ट्रीट फूड के लिए फेमस है तो एक बार ये इंदौरी मिल्क को आप घर पर जरूर ट्राई करके देखें। इसे बनाने के लिए चाहिए ये सामग्री
एक लीटर गाढ़ा दूध
एक कप चीनी
आधा कप पानी
एक मुट्ठी काजू और बादाम
आठ से दस केसर के रेशे
इलायची पाउडर एक चम्मच
मनचाहे ड्राई फ्रूट्स जैसे किशमिश, पिस्ता, काजू और बादाम
शाही इंदौरी मिल्क की रेसिपी
- सबसे पहले दूध को किसी मोटी तली के बर्तन में पलटकर उबलने के लिए रख देंगे।
- मिक्सी के जार में पहले भिगोकर रखे एक मुट्ठी काजू को दूध डालकर पीस कर पेस्ट बना लें।
- जब दूध में एक उबाल आ जाए तो तैयार काजू के पेस्ट को डालें और अच्छी तरह से चलाते हुए मिक्स करें। जिससे दूध में उबाल आ जाए और दूध के फटने का डर ना रह जाए।
- उबाल आने के बाद गैस की फ्लेम को धीमा कर दूध पकने दें। जिससे दूध बाहर ना गिरे।
- दूसरी तरफ पैन में चीनी को कैरेमलाइज कर लें।
- कैरेमलाइज के प्रोसेस के लिए किसी मोटी तली के पैन में चीनी डालें। फिर बिल्कुल धीमी आंच पर चीनी को बगैर पानी के पकने दें। चीनी बहुत ही धीमी आंच पर मेल्ट होगी और हल्के से ब्राउन कलर में आ जाएगी।
- चीनी को पूरा टाइट नहीं होने देना है ये जब पिघली रहे तभी इसे गर्मागर्म उठाकर गर्म दूध में बिल्कुल धीरे-धीरे डालना है और दूसरे हाथ में करछूल लेकर चलाते रहें।
- जिससे दूध में कैरेमलाइज चीनी घुल जाए।
- दूध को दो मिनट और पकाएं और फिर किसी बाउल या जग में निकाल लें।
- ऊपर से इसमे केसर भीगा दो से चार चम्मच दूध डाल दें।
- साथ ही पिसी हुई इलायची डालें।
- अच्छी तरह से मिक्स करें और ऊपर से कटे मनचाहे ड्राई फ्रूट्स भी डाल दें।
- बस इसे ठंडा हो जाने दें और फिर बिल्कुल ठंडा ही सर्व करें। तैयार है मजेदार शाही इंदौरी मिल्क।
लेखक के बारे मेंAparajita
अपराजिता शुक्ला पिछले छह सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में बतौर कंटेट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं।
परिचय एवं अनुभव
अपराजिता शुक्ला पिछले छह से अधिक सालों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए लिखती आ रही हैं। करियर की शुरुआत अमर उजाला डिजिटल में इंटर्नशिप और फिर बतौर जूनियर कंटेंट राइटर के रूप में की। जहां पर उन्हें मिसेज इंडिया 2021 की रनर अप के इंटरव्यू को भी कवर करने का मौका मिला। वहीं अब लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अपराजिता शुक्ला ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बी.कॉम के साथ मास कम्यूनिकेशन की डिग्री ली है।
लेखन शैली और दृष्टिकोण
सरल और बेहद सामान्य भाषा में सेहत, फिटनेस और खान-पान के विषय में जानकारी देने के साथ बॉलीवुड फैशन पर निगाह रखती हैं। एक्टर-एक्ट्रेसेज के फैशन सेंस को आम लड़के-लड़कियों की पसंद-नापसंद के साथ कंफर्ट से जोड़कर टिप्स देना खासियत है। वहीं ट्रेंड में चल रहे विषयों के साथ रोजमर्रा की जिंदगी में काम आने वाले हैक्स और टिप्स को अपने पाठकों तक पहुंचाना पसंद करती हैं।
विशेषताएं:
सेहत और फिटनेस से जुड़ी समस्याओं के निदान और कारण पर विशेषज्ञों की तथ्यपरक जानकारी
बॉलीवुड फैशन और आम लोगों की स्टाइल से जुड़ी जानकारी
ट्रैवल, रिलेशनशिप, कुकिंग टिप्स एंड हैक्स के साथ लाइफ की समस्याओं के निदान पर सरल भाषा में लिखना
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।