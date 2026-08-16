ट्राई करें कटहल कोरमा की यहां बताई रेसिपी, खाने वाले चाटते रह जाएंगे उंगलियां
अगर आप कटहल खाते हैं तो एक बार यहां बताएं तरीके से कटहल कोरमा बनाकर ट्राई करें। अगर आप मसालेदार चीजें खाना पसंद करते हैं तो इस सब्जी का स्वाद आपको यकीनन पसंद आएगा। सीखिए कैसे बनाएं
कटहल एक ऐसी सब्जी है जिसे लोग या तो इसलिए नहीं बनाते क्योंकि उन्हें बनाना नहीं आता या फिर जैसा स्वाद वह इस सब्जी में चाहते हैं वह नहीं मिलता। ऐसे में आप कटहल कोरमा की यहां बताई रेसिपी एक बार ट्राई करें। ये स्वाद में जबरदस्त लगती है और तवा रोटी या फिर तंदूरी रोटी के साथ अच्छी लगती है। यहां सीखिए मसालेदार कटहल कोरमा बनाने का तरीका।
कटहल कोरमा बनाने की सामग्री
-500 ग्राम मीडियम टुकड़ों में कटा हुआ कच्चा कटहल
-4 बड़े चम्मच सरसों का तेल
-4 बड़े प्याज (पतले कटे हुए)
-300-400 ग्राम ताजा दही (फेंटा हुआ)
-2 बड़े चम्मच अदरक-लहसुन का पेस्ट
-2 हरी मिर्च
-1 छोटा चम्मच कसूरी मेथी
-आधा छोटा चम्मच गुलाब जल
-आधा छोटा चम्मच केवड़ा जल
-1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर
-1 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर
-आधा छोटा चम्मच हल्दी
-आधा छोटा चम्मच जीरा पाउडर
-आधा छोटा चम्मच गरम मसाला
-स्वादानुसार नमक
-जरूरत के अनुसार पानी
-गार्निशिंग के लिए ताजा धनिया
-गार्निशिंग के लिए अदरक के लच्छे
पीसने के लिए कोरमा मसाला
-1 बड़ी इलायची
-3 हरी इलायची
-2-3 टुकड़े जावित्री
-एक छोटा टुकड़ा जायफल
-आधा चक्र फूल
-1 छोटा टुकड़ा दालचीनी
-8-10 काली मिर्च
-3-4 लौंग
-1 छोटा चम्मच जीरा
-आधा छोटा चम्मच सौंफ
-1 बड़ा चम्मच सूखी गुलाब की पंखुड़ियां
-आधा तेजपत्ता
कटहल कोरमा बनाने की विधि
- कटहल को धोएं और फिर सूखने के बाद गर्म तेल में मीडियम आंच पर हल्का सुनहरा होने तक तलें। तेल से इसे निकालकर अलग रख दें।
- उसी पैन में कटे हुए प्याज को गहरा सुनहरा और कुरकुरा होने तक तलें। फिर निकालकर ठंडा करें और हल्का सा क्रश कर लें।
- अब सरसों के तेल को धुआं उठने तक गर्म करें, फिर आंच धीमी कर दें और इसे थोड़ा ठंडा होने दें।
- इस तेल में फेंटा हुए दही और पिसे हुए मसाले डालें। अदरक-लहसुन, क्रश किए हुए कुरकुरे प्याज,कसूरी मेथी, गुलाब जल और केवड़ा डालें।
- अब धीमी आंच पर लगातार चलाते हुए तब तक पकाएं जब तक कि तेल और घी मसाले से अलग न हो जाएं।
- तला हुआ कटहल डालें और 3-4 मिनट तक अच्छी तरह पकाएं।
- कोरमा मसाला और थोड़ा पानी डालें। अच्छी तरह मिलाएं और गाढ़ापन एडजस्ट करें।
- इसमें हरी मिर्च डालें और इसको ढक दें। अब धीमी आंच पर 15 मिनट तक पकाएं। धीरे-धीरे पकाने के लिए आप नीचे एक भारी तवा रख सकते हैं।
- आखिर में ऊपर से ताजा हरा धनिया और अदरक के लच्छे डालें और सर्व करें।