बिना प्याज-टमाटर बनाएं 5 टेस्टी सब्जियां, झटपट तैयार और स्वाद में लाजवाब

संक्षेप:

बिना प्याज-टमाटर भी स्वादिष्ट खाना बन सकता है! ये 5 आसान सब्जियां कम मसालों में झटपट तैयार होती हैं और स्वाद में लाजवाब लगती हैं। हल्के, सिंपल और फास्ट कुकिंग दिनों के लिए ये रेसिपी परफेक्ट विकल्प हैं।

Thu, 27 Nov 2025 11:24 AM
रसोई में कई बार ऐसा होता है जब प्याज और टमाटर उपलब्ध नहीं होते, या फिर फास्टिंग, एलर्जी या सिंपल खाने की इच्छा के कारण लोग इनका उपयोग नहीं करना चाहते। ऐसे में यह समझना मुश्किल हो जाता है कि स्वादिष्ट सब्जियां कैसे बनाई जाएं। लेकिन भारतीय मसाले, देसी तड़का और सब्जियों की प्राकृतिक मिठास इतनी शानदार होती है कि बिना प्याज-टमाटर भी सब्जियां उतनी ही टेस्टी और सुगंधित बन सकती हैं। कुछ आसान और झटपट बनने वाली सब्जियां ऐसी हैं जिनमें प्याज-टमाटर की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ती, फिर भी उनका स्वाद किसी भी रेस्तरां-स्टाइल डिश से कम नहीं होता। ये सब्जियां खासकर तब काम आती हैं जब समय कम हो, बजट सीमित हो या आप हल्का, लेकिन फ्लेवरफुल खाना खाना चाहते हों। नीचे दी गई पांच डिशेज ऐसी हैं जो मिनटों में बनती हैं और आपकी रोज की थाली को खास बना देती हैं।

1. आलू-जीरा: जीरा-आलू उन डिशेज में से एक है जो बिल्कुल सिंपल होती है और बच्चों से लेकर बड़ों तक, लगभग हर कोई पसंद करता है। बिना प्याज-टमाटर की सब्जियों में ये एक बेहतरीन विकल्प है।

रेसिपी- कड़ाही में तेल गरम करें और जीरा चटकाएं। हल्दी, मिर्च, धनिया, नमक, अमचूर पाउडर डालकर उबले कटे आलू मिलाएं। 5–7 मिनट अच्छी तरह भूनें और हरा धनिया डालकर रोटी-परांठे के साथ सर्व करें।

2. मेथी आलू: परांठे हो या सब्जी,सर्दियों में मेथी से बनी डिशेज बहुत स्वाद लगती हैं। बिना प्याज-टमाटर मेथी आलू बना सकते हैं, स्वाद और सेहत का बेहतरीन मेल है।

रेसिपी- सबसे पहले तेल में जीरा और लहसुन भूनें। उसके बाद कटे आलू और हल्दी डालें। आलू गलने लगें तो मेथी पत्ती मिलाकर 6–8 मिनट तक पकाएं। आखिर में नमक डालें और ढककर 2 मिनट दम दें।

3. भिंडी फ्राई: भिंडी फ्राई ना सिर्फ एक स्वादिष्ट सब्जी है बल्कि लोग स्नैक की तरह भी खाते हैं। इसका कुरकुरा टेक्सचर और मसालों का कॉम्बिनेशन टेस्ट बड्स को संतुष्ट कर देता है।

रेसिपी- सबसे पहले भिंडी को लंबा या गोल काट लें। अब एक कड़ाही में तेल में जीरा/सरसों का तड़का दें। भिंडी डालकर तेज आंच पर 2 मिनट भूनें, फिर धीमी आंच पर कुरकुरी होने तक पकाएं। बाद में मसाले (हल्दी, मिर्च, नमक, अमचूर) डालकर मिलाएं।

4. पालक पनीर: पालक पनीर एक सुपर हेल्दी और टेस्टी डिश है जिसे लगभग हर कोई पसंद करता है। बिना प्याज-टमाटर डाले ही यह काफी टेस्टी लगती है और झटपट बन भी जाती है।

रेसिपी- पालक को उबालकर ब्लेंड कर लें। तेल में अदरक-हरी मिर्च भूनें, फिर हल्दी और धनिया डालें। पालक पेस्ट डालकर 3-4 मिनट तक पकाएं। अब पनीर के टुकड़े डालें और नमक + काली मिर्च मिलाएं। 2 मिनट पकाने के बाद सर्व करें।

5. मिक्स वेज ड्राई मसाला: मिक्स वेज बनाने की बात हो तो सबसे पहले प्याज-टमाटर याद आते हैं लेकिन बिना इन दोनों चीजों के भी आप इस सब्जी को स्वादिष्ट बना सकते हैं।

रेसिपी- गाजर, मटर, बींस, शिमला मिर्च, गोभी और आलू को छोटे टुकड़ों में काट लें। तेल में जीरा चटकाएं और सब्जियां डालकर कुछ देर पकाएं। अब हल्दी, मिर्च, धनिया पाउडर डालकर भूनें औक ढककर 10 मिनट पकाएं। अंत में काली मिर्च, गरम मसाला और कसूरी मेथी डालकर सर्व करें।

