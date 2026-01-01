विंटर स्पेशल रेसिपी: घर पर बनाएं स्वादिष्ट मक्की के आटे का हलवा

संक्षेप: सर्दियों में देसी और गर्माहट देने वाली मिठाइयों की बात हो, तो मक्की के आटे का हलवा खास जगह रखता है। यह स्वादिष्ट होने के साथ शरीर को ऊर्जा और अंदरूनी गर्माहट भी देता है।

सर्दियों के मौसम में खान-पान का चयन बहुत अहम हो जाता है, क्योंकि इस समय शरीर को अतिरिक्त ऊर्जा और गर्माहट की जरूरत होती है। ऐसे में पारंपरिक भारतीय मिठाइयां ना सिर्फ स्वाद देती हैं, बल्कि सेहत का भी ध्यान रखती हैं। मक्की के आटे का हलवा सर्दियों में खासतौर पर उत्तर भारत के कई हिस्सों में बनाया जाता है और इसे देसी घी के साथ खाने का अलग ही मजा होता है।

मक्की का आटा शरीर को अंदर से गर्म रखने में मदद करता है। इसमें मौजूद कार्बोहाइड्रेट्स और फाइबर लंबे समय तक ऊर्जा बनाए रखते हैं। देसी घी मिलाने से यह हलवा और भी पौष्टिक बन जाता है जो ठंड के मौसम में कमजोरी और थकान से बचाने में सहायक माना जाता है।

आवश्यक सामग्री: मक्की का आटा– ½ कप, देसी घी– ½ कप, गुड़ या चीनी– ½ कप (स्वाद अनुसार), पानी या दूध– 1½ से 2 कप, इलायची पाउडर– ½ छोटा चम्मच, काजू– 8–10 (कटे हुए), बादाम– 6–8 (कटे हुए), किशमिश– 1 छोटा चम्मच

मक्की के आटे का हलवा बनाने की विधि स्टेप 1: घी गरम करें एक भारी तले की कड़ाही या पैन लें। उसमें देसी घी डालकर मध्यम आंच पर गरम करें। घी अच्छी तरह पिघल जाना चाहिए, लेकिन जलना नहीं चाहिए।

स्टेप 2: मक्की का आटा भूनें अब घी में मक्की का आटा डालें। आंच धीमी रखें और लगातार चलाते रहें। मक्की का आटा भूनने में थोड़ा समय लेता है, इसलिए धैर्य रखें। करीब 10–12 मिनट में आटे का रंग हल्का सुनहरा हो जाएगा और खुशबू आने लगेगी। यही सही समय है।

स्टेप 3: तरल डालें अब धीरे-धीरे पानी या दूध डालते जाएं और साथ-साथ चलाते रहें। ध्यान रखें कि एकदम से सारा तरल ना डालें, वरना गांठें पड़ सकती हैं।

स्टेप 4: मीठा मिलाएं अब गुड़ या चीनी डालें। अगर गुड़ इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसे पहले कद्दूकस कर लें या पानी में घोल लें। अच्छे से मिलाएं जब तक हलवा स्मूद ना हो जाए।

स्टेप 5: खुशबू और स्वाद बढ़ाएं इलायची पाउडर डालें। फिर काजू, बादाम और किशमिश डालकर अच्छी तरह मिलाएं।

स्टेप 6: हलवा पकाएं हलवे को धीमी आंच पर तब तक पकाएं जब तक वह गाढ़ा ना हो जाए और कड़ाही छोड़ने ना लगे। घी ऊपर तैरता दिखे तो समझिए हलवा तैयार है।