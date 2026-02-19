Hindustan Hindi News
बिना गांठ वाला परफेक्ट रागी मुड्डे बनाने का आसान तरीका, Recipe

Feb 19, 2026 11:55 am ISTShubhangi Gupta लाइव हिन्दुस्तान
रागी मुड्डे दक्षिण भारत का एक पारंपरिक और बेहद पौष्टिक व्यंजन है। कैल्शियम, फाइबर और आयरन से भरपूर यह डिश सेहतमंद खाने की तलाश करने वालों के लिए एक बेहतरीन विकल्प है।

बिना गांठ वाला परफेक्ट रागी मुड्डे बनाने का आसान तरीका, Recipe

रागी मुड्डे कर्नाटक और दक्षिण भारत के कई हिस्सों में रोजमर्रा के भोजन का अहम हिस्सा है। यह डिश देखने में भले ही साधारण लगे, लेकिन इसके पोषण मूल्य इसे सुपरफूड बनाते हैं। रागी यानी फिंगर मिलेट हड्डियों, पाचन और ब्लड शुगर कंट्रोल के लिए बेहद फायदेमंद माना जाता है। यह डिश लंबे समय तक पेट भरा रखने में मदद करती है, इसलिए वजन नियंत्रित करने वालों के लिए भी अच्छी मानी जाती है।

अक्सर लोगों की शिकायत होती है कि रागी मुड्डे में गाठें (लम्प्स) पड़ जाते हैं या वह बहुत सख्त बन जाता है। लेकिन सही तरीका अपनाया जाए तो घर पर भी बिल्कुल होटल-स्टाइल सॉफ्ट और शाइनी रागी मुड्डे बनाए जा सकते हैं।

रागी मुड्डे बनाने के लिए आवश्यक सामग्री:

रागी का आटा – 1 कप

पानी – 2½ से 3 कप

नमक – स्वादानुसार (वैकल्पिक)

घी – ½ से 1 छोटा चम्मच

रागी मुड्डे बनाने की विधि

  • रागी का घोल तैयार करें: सबसे पहले ½ कप पानी में रागी का आटा डालकर अच्छी तरह मिलाएं और एक स्मूद स्लरी बना लें। ध्यान रखें कि इसमें कोई गांठ ना रहे।
  • पानी उबालें: एक भारी तले की कढ़ाही या पैन में बाकी पानी और घी डालें और उबाल आने दें। चाहें तो इसमें थोड़ा नमक मिला सकते हैं।
  • रागी डालें: जब पानी उबलने लगे, तो आंच धीमी कर दें और तैयार रागी स्लरी को धीरे-धीरे डालते जाएं। इस दौरान लगातार चलाते रहना बहुत जरूरी है।
  • लगातार चलाएं: लकड़ी के स्पैचुला या मजबूत चम्मच से लगातार चलाते रहें। कुछ ही मिनटों में मिश्रण गाढ़ा होकर आटे की तरह इकट्ठा होने लगेगा।
  • पकने दें: जब यह पूरी तरह इकट्ठा होकर पैन छोड़ने लगे, तो ढक्कन लगाकर धीमी आंच पर 5–7 मिनट के लिए दम दें।
  • मुड्डे का आकार दें: दम के बाद ढक्कन हटाएं और मिश्रण को अच्छे से बीट करें। थोड़ी मेहनत के बाद रागी का मिश्रण शाइनी और इलास्टिक दिखने लगेगा। अब हाथों को गीला करें और मिश्रण से गोल-गोल बॉल यानी मुड्डे का शेप बना लें।

शेफ टिप

रागी के आटे को सीधे उबलते पानी में डालने से हमेशा गांठें पड़ती हैं। पहले स्लरी बनाना सबसे जरूरी स्टेप है, इससे रागी मुड्डे हमेशा स्मूद बनते हैं।

परोसने का तरीका: रागी मुड्डे को आमतौर पर सांभर, चिकन करी, सब्जी या दाल के साथ परोसा जाता है।

रागी मुड्डे सिर्फ एक पारंपरिक रेसिपी नहीं, बल्कि सेहत का पावरहाउस है। सही तकनीक और थोड़े धैर्य से आप इसे घर पर आसानी से बना सकते हैं और रोजमर्रा के खाने में शामिल कर सकते हैं।

Recipes In Hindi

