घर पर बनाएं शाही स्वाद वाला ऑथेंटिक सोहन हलवा, बिल्कुल बाजार जैसा

संक्षेप:

सोहन हलवा अपनी परतदार बनावट और देसी घी की खुशबू के लिए जाना जाता है। सही सामग्री और पारंपरिक तरीके से घर पर ऑथेंटिक सोहन हलवा बनाना अब बिल्कुल आसान है।

Jan 15, 2026 11:41 am IST
सोहन हलवा सिर्फ एक मिठाई नहीं, बल्कि सदियों पुरानी परंपरा और शाही स्वाद का प्रतीक है। यह उत्तर भारत और खासकर पंजाब में बेहद लोकप्रिय है जहां इसे त्योहारों, शादियों और खास मौकों पर बड़े गर्व के साथ परोसा जाता है। इसकी सबसे बड़ी पहचान है इसकी लेयर्ड बनावट, हल्की क्रिस्पनेस और मुंह में जाते ही घुल जाने वाला रिच स्वाद जो देसी घी, केसर और ड्राईफ्रूट्स के मेल से तैयार होता है।

अक्सर लोग मानते हैं कि ऑथेंटिक सोहन हलवा घर पर बनाना मुश्किल होता है, क्योंकि इसकी टेक्सचर और लेयरिंग बाजार जैसी नहीं बन पाती। लेकिन सच यह है कि सही सामग्री, सही तापमान और थोड़ा सा धैर्य हो तो यह शाही मिठाई घर पर भी बिल्कुल परफेक्ट बनाई जा सकती है। इस रेसिपी में ना तो किसी खास मशीन की जरूरत है और ना ही किसी केमिकल या रेडी मिक्स की- सिर्फ पारंपरिक तरीके और आसान किचन इंग्रेडिएंट्स से आप बाजार जैसा असली सोहन हलवा तैयार कर सकते हैं। अगर आप कुछ खास और शाही मिठाई बनाना चाहते हैं तो यह रेसिपी आपके लिए परफेक्ट है।

सामग्री (Ingredients):

  • स्टार्च मिश्रण के लिए: कॉर्नफ्लोर – ½ कप, पानी – 1 कप
  • चाशनी के लिए: चीनी – 1½ कप, पानी – 1 कप, दूध – ½ कप
  • घी मिश्रण के लिए: देसी घी – 1 कप, मैदा – 2 टेबलस्पून
  • फ्लेवर और गार्निश, केसर – 10–12 धागे (2 टेबलस्पून गर्म दूध में भिगोए हुए), इलायची पाउडर – ½ टीस्पून, बादाम-पिस्ता – बारीक कटे हुए

बनाने की विधि:

स्टेप 1: स्टार्च तैयार करें- एक बाउल में कॉर्नफ्लोर और पानी मिलाकर चिकना घोल बना लें। इसमें कोई गांठ ना हो, यह हलवे की लेयरिंग के लिए बेहद जरूरी है।

स्टेप 2: चाशनी बनाएं- कढ़ाही में चीनी, पानी और दूध डालकर मध्यम आंच पर पकाएं। जब चाशनी 1 तार की हो जाए, तब इसमें केसर वाला दूध डालें। गैस धीमी कर दें।

स्टेप 3: घी-मिश्रण तैयार करें- दूसरी कढ़ाही में देसी घी गरम करें। इसमें मैदा डालकर धीमी आंच पर हल्का सुनहरा होने तक भूनें। मैदा ज्यादा ब्राउन नहीं होना चाहिए।

स्टेप 4: मिलाने की अहम प्रक्रिया- अब भुने हुए घी-मैदा में धीरे-धीरे कॉर्नफ्लोर का घोल डालें और लगातार चलाते रहें। मिश्रण गाढ़ा होने लगेगा। अब इसमें धीरे-धीरे गरम चाशनी डालें। इस स्टेज पर तेजी से चलाना बहुत जरूरी है ताकि लेयर्स बनें।

स्टेप 5: फिनिशिंग- मिश्रण जब कढ़ाही छोड़ने लगे, तब इलायची पाउडर और ड्रायफ्रूट्स डालें। घी ऊपर छोड़ने लगे तो गैस बंद कर दें।

स्टेप 6: सेट करें- घी लगी ट्रे में हलवा फैलाएं, ऊपर से ड्रायफ्रूट्स दबाएं। पूरी तरह ठंडा होने पर टुकड़ों में काटें।

खास टिप्स:

  • सोहन हलवा बनाते समय धैर्य रखें, जल्दीबाजी टेक्सचर खराब कर सकती है।
  • लगातार चलाना सबसे जरूरी स्टेप है और देसी घी ही इस्तेमाल करें, तभी ऑथेंटिक स्वाद आएगा।

