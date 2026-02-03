Hindustan Hindi News
Hindi Newsलाइफस्टाइल न्यूज़रेसिपीTraditional Dal Fara Recipe Healthy Steamed Indian Snack
ट्रेडिशनल दाल फरा रेसिपी: बिना तले बनने वाला सुपर हेल्दी देसी स्नैक



संक्षेप:

अगर आप कुछ हल्का, हेल्दी और देसी स्नैक ढूंढ रहे हैं, तो दाल फरा एक बेहतरीन विकल्प है। यह स्टीम्ड रेसिपी स्वाद के साथ सेहत का भी पूरा ध्यान रखती है और क्रेविंग्स को भी पूरा कर देती है।

Feb 03, 2026 03:41 pm ISTShubhangi Gupta लाइव हिन्दुस्तान
आज के समय में हेल्दी स्नैक ढूंढना सबसे बड़ी चुनौती बन चुका है। ज्यादातर स्नैक्स या तो डीप फ्राइड होते हैं या फिर ज्यादा तेल और मैदा से बने होते हैं, जो सेहत को नुकसान पहुंचाते हैं। ऐसे में दाल फरा एक ऐसा पारंपरिक देसी स्नैक है, जो स्वाद और सेहत - दोनों का परफेक्ट बैलेंस देता है। खास बात है कि इसे ना तो डीप फ्राई किया जाता है और ना ही इसमें ज्यादा तेल की जरूरत होती है।

छत्तीसगढ़ और पूर्वी उत्तर प्रदेश की यह लोकप्रिय रेसिपी उबली और पीसी हुई दाल से तैयार की जाती है और इसे तलने के बजाय स्टीम किया जाता है। यही वजह है कि यह पेट पर हल्का, आसानी से पचने वाला और पोषण से भरपूर होता है। चाहे वजन कम करना हो, शाम की भूख को कंट्रोल करना हो या बच्चों के लिए हेल्दी ऑप्शन ढूंढना हो - दाल फरा हर लिहाज से एक बेहतरीन विकल्प है। जानें इसकी सिंपल और स्टेप-बाय-स्टेप रेसिपी -

दाल फरा के लिए आवश्यक सामग्री

बाहरी परत के लिए: चावल का आटा – 1 कप, नमक – स्वादानुसार, गरम पानी – गूंथने के लिए

भरावन (स्टफिंग) के लिए: चना दाल – ½ कप (भिगोई हुई), लहसुन – 4–5 कलियां, अदरक – 1 इंच, हरी मिर्च – 1–2, जीरा – 1 छोटा चम्मच, हल्दी – ½ छोटा चम्मच, नमक – स्वादानुसार, हरा धनिया – बारीक कटा

बनाने की विधि

  • सबसे पहले चावल के आटे में नमक मिलाकर गरम पानी से नरम आटा गूंथ लें और ढककर रख दें।
  • अब भिगोई हुई चना दाल को बिना पानी डाले दरदरा पीस लें। इसमें अदरक, लहसुन, हरी मिर्च, जीरा, हल्दी, नमक और हरा धनिया मिलाएं।
  • अब आटे की छोटी लोइयां बनाएं, उन्हें हथेली पर फैलाएं और बीच में दाल का मिश्रण भरकर अच्छी तरह बंद कर दें। इसे लंबा या अर्धचंद्र आकार दे सकते हैं।

  • सभी फरों को स्टीमर या इडली कुकर में 15–20 मिनट तक भाप में पकाएं। पकने के बाद ये हल्के, सॉफ्ट और स्वादिष्ट बनते हैं।
  • चाहें तो ऊपर से थोड़ा सा तड़का (राई, करी पत्ता और लहसुन) डाल सकते हैं, लेकिन बिना तड़के भी यह बेहद स्वादिष्ट लगता है।

क्यों है दाल फरा हेल्दी?

  1. स्टीम्ड होने की वजह से कम कैलोरी: दाल फरा को तेल में तलने के बजाय भाप में पकाया जाता है जिससे इसमें अतिरिक्त फैट और कैलोरी नहीं जुड़ती। यह वजन घटाने वालों और हार्ट-फ्रेंडली डाइट के लिए आदर्श है।
  2. प्रोटीन से भरपूर स्नैक: यह दाल से बनता है, जो प्लांट-बेस्ड प्रोटीन का अच्छा स्रोत है। प्रोटीन शरीर की मांसपेशियों को मजबूत करता है और लंबे समय तक पेट भरा रखने में मदद करता है।
  3. पाचन के लिए हल्का: स्टीमिंग प्रोसेस इसे पेट के लिए आसान बनाता है। यह गैस, एसिडिटी और भारीपन की समस्या पैदा नहीं करता, इसलिए इसे बुजुर्ग और बच्चे भी आराम से खा सकते हैं।
  4. कम तेल, ज्यादा पोषण: तड़का लगाने में भी बहुत कम तेल का इस्तेमाल होता है, जिससे स्वाद बना रहता है और पोषण भी बरकरार रहता है।

Shubhangi Gupta

लेखक के बारे में

Shubhangi Gupta
शुभांगी गुप्ता लाइव हिंदुस्तान वेबसाइट में चार साल से काम कर रही हैं। इससे पहले उन्होंने एक साल अमर उजाला में काम किया है। वह एक अनुभवी लाइफस्टाइल जर्नलिस्ट हैं जिन्होंने हेल्थ, फिटनेस से लेकर फैशन और रिश्तों की बारीकियों से जुड़ी जानकारी को आम जनता तक सरल भाषा में पहुंचाया है। शुभांगी केवल खबरें नहीं लिखतीं, बल्कि एक्सपर्ट्स की सलाह और व्यक्तिगत अनुभव के साथ ऐसे 'हैंडी टिप्स' साझा करती हैं जो पाठकों की रोजमर्रा की जिंदगी को आसान बनाने में मदद करते हैं। और पढ़ें
