बिहार का स्पेशल आलू दम कभी आपने ट्राई किया है? चावल के साथ खूब टेस्टी लगती है ये डिश!

संक्षेप: Bihari Style Aloo Dum Recipe: दम आलू की सब्जी आपने भी कई बार खाई होगी लेकिन ये बिहारी स्टाइल आलू दम जरा हटकर है। इसकी मसालेदार ग्रेवी रोटी-पराठे से ले कर चावल के साथ भी बड़ी टेस्टी लगती है।

कभी ऑथेंटिक बिहारी खाना खाया होगा, तो एक बात की गारंटी है कि उसका स्वाद आपके दिल में अपनी अलग ही छाप छोड़ जाएगा। आपने कई बिहारी डिशेज जैसे फेमस लिट्टी-चोखा, दाल-भात खाई होंगी लेकिन क्या कभी बिहार का स्पेशल आलू दम ट्राई किया है? अभी तक नहीं किया तो यकीन मानिए आप बहुत कुछ मिस कर रहे हैं। दम आलू की सब्जी आपने भी कई बार खाई होगी लेकिन ये बिहारी स्टाइल आलू दम जरा हटकर है। इसकी मसालेदार ग्रेवी रोटी-पराठे से ले कर चावल के साथ भी बड़ी टेस्टी लगती है। तो चलिए आज एकदम ऑथेंटिक बिहारी आलू दम की रेसिपी जानते हैं, जो एक बार आपको जरूर ट्राई करनी चाहिए।

आलू दम बनाने के लिए सामग्री आलू दम बनाने के लिए आपको जिन सामग्रियों की जरूरत होगी वो हैं - छोटे आलू (आधा किलो), नमक, हल्दी पाउडर, सरसों का तेल, जीरा (आधा चम्मच), 2 लौंग, 2 हरी इलायची, 1 बड़ी इलायची, दालचीनी का टुकड़ा, मेथी दाना, 2 सूखी लाल मिर्च, 2 तेज पत्ता, 3-7 कटी हुई प्याज, आधा इंच अदरक का टुकड़ा, आधा चम्मच काली मिर्च का पाउडर, 2 कटे हुए टमाटर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च, गरम मसाला (आधा चम्मच), हरा धनिया पत्ता।

ऐसे बनाएं बिहारी स्टाइल आलू दम सबसे पहले छोटे आलू उबालकर छील लें और इनमें कांटे वाली चम्मच की मदद से थोड़े छेद कर लें। अब सरसों का तेल गर्म करें, उसमें चुटकी भर नमक, हल्दी मिलाएं और ये आलू गोल्डन होने तक फ्राई कर लें। इसके बाद एक पैन में दोबारा सरसों का तेल गर्म करें, उसमें जीरा, लौंग, दालचीनी का टुकड़ा, हरी और बड़ी (काली) इलायची, मेथी दाना, सूखी हुई लाल मिर्च और तेज पत्ता डालें। फिर कटी हुई प्याज डालकर गोल्डन होने तक फ्राई कर लें।