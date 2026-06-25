15 मिनट में बन जाएंगे 10 सादे पराठे! पराठा वाला ये सिंपल किचन हैक मैंने भी किया ट्राई

सादा पराठा चाय या सब्जी के साथ हर घर में बड़े से चाव से खाया जाता है, लेकिन इसे बनाने में काफी समय लगता है। अगर आपको भी सादा पराठा बनाने में घंटों का समय लग जाता है, तो एक सिंपल हैक ट्राई करके देखें।

सादा पराठा ज्यादातर घरों में नाश्ते में खाया जाता है और ये सब्जी या चाय के साथ अच्छा भी लगता है। रोटी बनाने से ज्यादा समय पराठा बेलने और सेंकने में लगता है और जब ज्यादा बनाना पड़ता है, तो घंटों को समय लग जाता है। अगर आप भी घंटों तक किचन में खड़े होकर पराठा सेंकने से तंग आ चुकी हैं, तो आज मैं आपके लिए आसान ट्रिक लेकर आई हूं। इस हैक को मैंने खुद पराठा सेंकते समय आजमाकर देखा और यकीन मानिए मैंने पराठे जल्दी सेंक लिए। अब आप सोच रही होंगी क्या पराठा बेलना या सेंकना नहीं पड़ेगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पराठा आपको बेलना भी पड़ेगा और सेंकना भी लेकिन बस 1 छोटी सी ट्रिक की मदद से थोड़ा काम आसान हो जाएगा। चलिए आपको डिटेल में समझाती हूं।

आटा करें तैयार

सबसे पहले सादे पराठे बनाने के हिसाब से थोड़ा कड़ा आटा गूंथकर तैयार करें। ध्यान रखें कि भरवां पराठों के लिए आमतौर पर आटा थोड़ा नरम या ढीला रखा जाता है, लेकिन सादे पराठों के लिए थोड़ा टाइट आटा बेहतर माना जाता है। इससे पराठे बेलते समय ज्यादा चिपकते नहीं हैं और उनका शेप भी आसानी से बना रहता है। आटा गूंथते समय पानी धीरे-धीरे डालें, ताकि जरूरत के हिसाब से सही टेक्सचर मिल सके। जब आटा तैयार हो जाए, तो उसे 5 मिनट के लिए ढककर रख दें। इससे आटा थोड़ा सेट हो जाता है, ऐसे में लोई बनाकर पराठे बेलना ज्यादा आसान और तेज हो जाता है।

लोई बनाएं सबसे पहले आपको जितने पराठे बनाने हैं, उसी हिसाब से आटे की लोई तैयार करनी है। इससे काम पहले से प्लान हो जाता है और बार-बार आटा छूने या नई लोई बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। साथ में घी या तेल भी पहले से निकालकर रख लें, ताकि पराठे बनाते समय बीच में रुकना न पड़े। अब हर लोई को हाथों से गोल आकार दें और बेलन की मदद से हल्का सा बेल लें। इसके बाद उस पर थोड़ा घी या तेल लगाएं और पराठे को तिकोने शेप में फोल्ड करके अलग रखते जाएं। इसी तरह सभी लोई के साथ पहले से यह स्टेप पूरा कर लें। इससे बाद में पराठे बेलना और सेंकना दोनों काम काफी तेजी से हो जाते हैं।

पराठा बेलने का तरीका जब लोई तैयार हो जाती है, तो पराठा बनाने का काम काफी आसान और तेज हो जाता है। अब थोड़ा-थोड़ा परथन लगाते हुए एक-एक करके सभी पराठे बेलकर पहले से तैयार करके रख लें। ऐसा करने से हर बार लोई उठाने और बेलने में अलग-अलग समय नहीं लगता। आप चाहें तो एक साथ सभी पराठे बेलकर रख सकती हैं और बाद में लगातार सेंक सकती हैं, या फिर 5-5 का रेशियो भी रख सकती हैं। मैं पहले 5 पराठे बेलकर रख लेती हूं, उन्हें सेंक लेती हूं और फिर बाकी 5 तैयार करती हूं। इस तरीके से काम ज्यादा व्यवस्थित हो जाता है, समय बचता है और कम वक्त में ज्यादा पराठे तैयार हो जाते हैं।