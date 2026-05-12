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कम खर्च, कम मेहनत! दाल-चावल के साथ स्वादिष्ट लगेगा नींबू के छिलके का अचार, जानें बनाने का तरीका

Deepali Srivastava लाइव हिन्दुस्तान
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नींबू के छिलकों को अक्सर हम कूड़ा समझकर फेंक देते हैं। देसी मम्मियां छिलकों से तडवा-कढ़ाही या फिर हाथों को रगड़ लेती हैं लेकिन क्या आपने कभी इसका अचार बनाकर खाया है। नींबू के छिलके से टेस्टी अचार बनाने का तरीका जान लीजिए।

कम खर्च, कम मेहनत! दाल-चावल के साथ स्वादिष्ट लगेगा नींबू के छिलके का अचार, जानें बनाने का तरीका

Lemon Peel Pickle Recipe: गर्मी हो या सर्दी का सीजन नींबू हर घर में आता है। नींबू को लोग ऐसे भी खाते हैं, सलाद में डालते हैं, अचार बनाते हैं, पानी पीते हैं और इसका मुरब्बा भी बनता है। लेकिन हम नींबू के छिलकों को कूड़ा समझकर अक्सर फेंक देते हैं। देसी मम्मियां छिलके का ज्यादा इस्तेमाल करती हैं, तो तवा-कढ़ाही या फिर हाथों पर रगड़ लेती हैं। बर्तन भी साफ होते हैं और छिलके से हाथ की टैनिंग भी। ये सभी चीजें तो किचन हैक्स में आ गई लेकिन क्या आप भी नींबू का छिलका कूड़ा समझकर फेंक देते हैं, तो अब इसका अचार बनाकर खाएं। जी हां, नींबू नहीं बल्कि उसके छिलके का अचार भी टेस्टी बनता है, जो दाल-चावल और पूड़ी के साथ स्वादिष्ट लगता है। इसे बनाने में न कोई खर्चा होता है और न ही कोई मेहनत लगेगी। तो चलिए नींबू के छिलके का अचार बनाने का सरल तरीका बताते हैं।

नींबू के छिलके में क्या पाया जाता है

विटामिन सी (Vitamin C), फाइबर (पेक्टिन), कैल्शियम, पोटैशियम, और एंटीऑक्सीडेंट (फ्लेवोनोइड्स) पाए जाते हैं। इसमें डी-लिमोनेन (d-limonene) नामक एक प्राकृतिक तेल भी होता है जो इसके गुणों को बढ़ाता है। इसलिए नींबू का छिलका सेहत के लिए भी अच्छा रहेगा।

अचार के लिए कैसे छिलके चाहिए

अचार बनाने के लिए सबसे पहले नींबू के छिलकों को सही तरीके से संभालकर रखना बेहद जरूरी है। कोशिश करें कि ऐसे छिलके इस्तेमाल करें जिनमें बहुत ज्यादा रस न बचा हो और जो पूरी तरह साफ हों। छिलकों पर धूल, गंदगी या नमी नहीं होनी चाहिए, वरना अचार जल्दी खराब हो सकता है। इसके लिए आप 4-5 दिन पहले से ही एक साफ और सूखे कांच के जार में नींबू के छिलके इकट्ठा करना शुरू कर दें। ध्यान रखें कि छिलके पूरी तरह सूखने न पाएं, क्योंकि हल्की नमी रहने से अचार का स्वाद बेहतर आता है। हालांकि जरूरत से ज्यादा गीलापन भी नहीं होना चाहिए। बीच-बीच में जार खोलकर छिलकों को जरूर चेक करें, ताकि उनमें फफूंदी, बदबू या सूखापन न आने पाए।

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कैसे बनाएं अचार

जार या कांच की शीशी लें और उसमें 2 चम्मच काला नमक, 1 चम्मच अजवाइन, आधा चम्मच चीनी और आधा चम्मच सादा नमक डालें। अगर तीखा पसंद करते हैं, तो थोड़ी सी लाल मिर्च या काली मिर्च भी मिक्स करें। अब इसमें आपको छिलकों को डालकर हिला देना है। बस अब सभी छिलकों को इसी में डालते जाएं और इसे हिलाकर रख दें। 10-15 दिन में छिलके अपने आप गल जाएंगे और अचार बनकर रेडी हो जाएगा। ये अचार धीरे-धीरे काला दिखने लगेगा लेकिन इसे खराब न समझें। नींबू का अचार काला हो रहा है, मतलब वो गल रहा है। इस अचार को आप दाल-चावल, पूड़ी-पराठा के साथ खाएं।

Deepali Srivastava

लेखक के बारे में

Deepali Srivastava

दीपाली श्रीवास्तव पिछले 8 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और 5 सालों से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में डेप्युटी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। संस्थान में साल 2021 में वेब स्टोरी से अपने सफर की शुरुआत करने के बाद, वह आज लाइफस्टाइल टीम का अहम हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया के बदलते ट्रेंड्स, यूजर बिहेवियर और पाठकों की रुचि को समझने में उनकी मजबूत पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद और प्रभावशाली कंटेंट प्रोफेशनल बनाती है।


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