बिना मिक्सी के ऐसे बनाएं टमाटर-धनिया की चटपटी चटनी, मिनटों में तैयार होगी स्वाद से भरपूर रेसिपी
टमाटर-धनिया की चटनी हर कोई खाना पसंद करता है, सादे दाल-चावल के साथ भी ये चटपटा स्वाद जोड़ देती है। मिक्सर में चटनी पीसना बिल्कुल आसान होता है लेकिन उसका स्वाद सिलबट्टे जैसा नहीं होता। अगर आप सिलबट्टे वाली चटनी खाना पसंद करते हैं, तो उसे बनाने का आसान तरीका हम आपको बताते हैं।
धनिया-टमाटर की चटनी का स्वाद हर राज्य के लोगों की जुबान पर चढ़ा हुआ है, बस इसे बनाने का तरीका हर जगह थोड़ा अलग है। झारखंड में आज भी लोग सिलबट्टे पर धनिया-टमाटर की चटनी पीसकर खाते हैं, जिससे उसका असली स्वाद मिल जाए। मिक्सर में चटनी पीसना तो काफी आसान है लेकिन उससे देसी स्वाद और महक चली जाती है। अगर आप मिक्सर में पीसकर चटनी खाना पसंद नहीं करते हैं, तो सिलबट्टे वाले स्टाइल में टमाटर-धनिया की चटनी बना लें। अब आप कहेंगे कि सिल-बटने में पीसना नहीं आता है, तो हम आपको उसके लिए देसी जुगाड़ बताने जा रहे हैं। इस तरीके में ना ही आपको मिक्सर की जरूरत पड़ेगी और ना ही सिल-बटने की और आपके स्वादिष्ट चटनी की रेसिपी बनकर तैयार हो जाएगी।
चटनी बनाने के लिए क्या-क्या चाहिए?
टमाटर-धनिया की चटनी बनाने के लिए आपको चाहिए- 3-4 टमाटर, हरी धनिया, 2-3 कली लहसुन, हरी मिर्च, नमक स्वादानुसार।
मिक्सर में पीसने का तरीका क्या है
अगर आप किसी भी झंझट में नहीं पड़ना चाहते हैं, तो सभी सामग्री को अच्छी तरह धोकर और काटकर मिक्सर जार में डाल दें और थोड़ा सा पानी डालें। इसके बाद 30-60 सेकंड तक पीस लें। कुछ ही मिनटों में आपकी चटपटी टमाटर-धनिया की चटनी तैयार हो जाएगी। हालांकि, यह तरीका सबसे आसान और तेज है, लेकिन सिलबट्टे या हाथ से कूटी गई चटनी की तुलना में इसका स्वाद और टेक्सचर थोड़ा अलग होता है।
सिल-बटने में कैसे पीसती है चटनी?
सिलबट्टे में पीसने के लिए आपको टमाटर, धनिया, हरी मिर्च को धोकर बारीक काट लेना है और इसी में लहसुन की कली को शामिल करें। अब बटने के पास सभी चीजों को रखें और धीरे-धीरे आगे की ओर खिसकाकर चटनी को पीस लें। इसमें आपकी चटनी मिक्सर जैसी महीन नहीं होगी, थोड़ी दरदरी रहेगी। सिलबट्टे वाली चटनी का स्वाद बिल्कुल देसी और महक भी बढ़िया होगी।
बिना मिक्सी-सिलबट्टे के कैसे बनाएं?
अगर आपके घर में न सिलबट्टा है और न ही मिक्सर, तो चिंता की कोई बात नहीं। आप एक आसान देसी जुगाड़ से भी स्वादिष्ट चटनी बना सकती हैं। इसके लिए सभी सामग्री को बारीक काटकर किसी मजबूत गिलास या अदरक कूटने वाली ओखली में डालें। इसके बाद बेलन या मूसल की मदद से अच्छी तरह कूट लें। अगर स्टील के बर्तन का इस्तेमाल कर रही हैं, तो बेलन से ही कूटें। इस तरीके से आपकी चटनी सिलबट्टे जैसी दरदरी और स्वादिष्ट बनकर तैयार हो जाएगी। आखिर में स्वादानुसार नमक मिलाएं और दाल-चावल या रोटी के साथ मजे से खाएं।
लेखक के बारे मेंDeepali Srivastava
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