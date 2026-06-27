Gujarati Gathiya: घर पर बने ये गाठिया खाकर हर कोई पूछेगा- आखिर बनाए कैसे?
Ghar par banaye Gujarati Gathiya: अगर शाम की चाय के साथ कुछ कुरकुरा खाने का मन करता है, तो घर पर बेसन के गाठिया बनाकर देखें। यह स्वाद में लाजवाब होते हैं और बहुत कम चीजों से आसानी से तैयार हो जाते हैं।
शाम की चाय हो और साथ में कुछ कुरकुरा खाने को मिल जाए, तो मजा दोगुना हो जाता है। ऐसे में ज्यादातर लोग बाजार से नमकीन खरीदकर ले आते हैं। लेकिन क्या आपने कभी घर पर ताजे और करारे गाठिया बनाने की कोशिश की है?
गुजरात की यह मशहूर नमकीन अब पूरे देश में पसंद की जाती है। इसकी खास बात यह है कि इसे बहुत कम सामग्री से तैयार किया जा सकता है। बाहर से कुरकुरे और अंदर से हल्के गाठिया चाय, कॉफी या मेहमानों के लिए भी एक बढ़िया नाश्ता साबित हो सकते हैं। अगर आप भी बाजार जैसी नमकीन घर पर बनाना चाहते हैं, तो यह आसान रेसिपी जरूर ट्राई करें।
बेसन के गाठिया बनाने के लिए सामग्री
दो कटोरी बेसन
आधा छोटा चम्मच अजवाइन
आधा छोटा चम्मच हल्दी
आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर
एक चुटकी हींग
स्वादानुसार नमक
दो बड़े चम्मच तेल
जरूरत के अनुसार पानी
तलने के लिए तेल
- ऐसे तैयार करें गाठिया का आटा
सबसे पहले एक बड़े बर्तन में बेसन छान लें। अब इसमें अजवाइन, हल्दी, लाल मिर्च, हींग और नमक डाल दें। इसके बाद दो बड़े चम्मच गर्म तेल डालकर अच्छी तरह मिला लें। अब थोड़ा-थोड़ा पानी डालते हुए नरम आटा गूंध लें। ध्यान रखें कि आटा ज्यादा सख्त ना हो। आटे को दस से पंद्रह मिनट के लिए ढककर रख दें।
- गाठिया बनाने का तरीका
अब गाठिया या सेव बनाने वाली मशीन लें। इसमें गाठिया वाली जाली लगाएं और मशीन में तैयार आटा भर दें।
- तेल गर्म करें
एक कड़ाही में तेल गर्म करें। जब तेल मध्यम गर्म हो जाए, तब मशीन की मदद से सीधे तेल में गाठिया निकालें। इन्हें मध्यम आंच पर सुनहरा होने तक तलें। जब गाठिया अच्छी तरह पक जाएं, तो इन्हें बाहर निकालकर अतिरिक्त तेल हटा लें।
गाठिया को ज्यादा कुरकुरा बनाने के टिप्स
- आटा नरम रखें: अगर आटा बहुत सख्त होगा, तो गाठिया सख्त बन सकते हैं।
- तेल का तापमान सही रखें: बहुत ज्यादा गर्म तेल में गाठिया जल्दी जल सकते हैं, जबकि ठंडे तेल में वे ज्यादा तेल सोख लेते हैं।
- मध्यम आंच पर तलेंछ गाठिया को हमेशा मध्यम आंच पर तलें। इससे वे अंदर तक अच्छी तरह पकेंगे।
गाठिया को कैसे परोसें?
गर्म चाय के साथ
हरी चटनी के साथ
तली हुई हरी मिर्च के साथ
गाठिया को कितने दिन तक स्टोर कर सकते हैं?
अगर गाठिया पूरी तरह ठंडे हो जाएं, तो इन्हें बंद डिब्बे में भरकर रखा जा सकता है। इस तरह यह कई दिनों तक कुरकुरे बने रहते हैं।
लेखक के बारे मेंShubhangi Gupta
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