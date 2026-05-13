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स्ट्रीट फूड को दें हेल्दी ट्विस्ट, ट्राई करें मूंग दाल वाली प्रोटीन पाव भाजी रेसिपी

Shubhangi Gupta लाइव हिन्दुस्तान
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Protein-Rich Pav Bhaji recipe: अगर आप स्वाद के साथ हेल्दी खाना चाहते हैं, तो प्रोटीन से भरपूर पाव भाजी ट्राई कर सकते हैं। इसमें सब्जियों के साथ सोया और मूंग दाल का इस्तेमाल किया जाता है, जो इसे ज्यादा पौष्टिक बनाता है।

स्ट्रीट फूड को दें हेल्दी ट्विस्ट, ट्राई करें मूंग दाल वाली प्रोटीन पाव भाजी रेसिपी

पाव भाजी भारत के सबसे पसंदीदा स्ट्रीट फूड्स में शामिल मानी जाती है। इसका मसालेदार स्वाद बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी को पसंद आता है। लेकिन अगर इसमें थोड़ा हेल्दी ट्विस्ट जोड़ दिया जाए, तो यह और भी खास बन सकती है। इस प्रोटीन से भरपूर पाव भाजी में सोया ग्रेन्यूल्स, मूंग दाल और कई सब्जियों का इस्तेमाल किया जाता है। इससे स्वाद के साथ-साथ शरीर को जरूरी पोषण भी मिल सकता है। आइए जानते हैं इसे घर पर बनाने का आसान तरीका।

प्रोटीन पाव भाजी बनाने के लिए सामग्री

1 कप सोया चंक्स

1/2 कप मूंग दाल

1 कप मटर

1 गाजर कटी हुई

1 शिमला मिर्च कटी हुई

1/2 कप फूलगोभी

1 छोटा चुकंदर

2 प्याज बारीक कटे हुए

1 कप टमाटर प्यूरी

1 बड़ा चम्मच लहसुन

1 छोटा चम्मच जीरा

1 बड़ा चम्मच पाव भाजी मसाला

1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर

1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर

1 छोटा चम्मच जीरा पाउडर

मक्खन जरूरत अनुसार

नमक स्वादानुसार

हरा धनिया

नींबू रस

2 प्रोटीन पाव

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बनाने की विधि

  1. सोया ग्रेन्यूल्स तैयार करें: सबसे पहले सोया चंक्स को 5–6 मिनट तक उबाल लें। इसके बाद अतिरिक्त पानी निचोड़ दें और मिक्सर में हल्का पीस लें ताकि ग्रेन्यूल्स जैसा टेक्सचर बन जाए।
  2. भाजी का बेस तैयार करें: एक प्रेशर कुकर में मक्खन गर्म करें। अब उसमें जीरा, लहसुन और प्याज डालें। प्याज को हल्का सुनहरा होने तक भूनें।
  3. मसाले डालें: अब टमाटर प्यूरी डालें। इसके बाद पाव भाजी मसाला, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर और जीरा पाउडर मिलाएं। मिश्रण को 2–3 मिनट तक पकाएं।
  4. सब्जियां और प्रोटीन मिलाएं: अब मटर, गाजर, शिमला मिर्च, चुकंदर, फूलगोभी, मूंग दाल और सोया ग्रेन्यूल्स डालें। सभी चीजों को अच्छी तरह मिलाएं।
  5. प्रेशर कुक करें: अब इतना पानी डालें कि सारी सामग्री अच्छी तरह डूब जाए। कुकर बंद करें और 3 सीटी आने तक पकाएं।
  6. भाजी मैश करें: जब कुकर ठंडा हो जाए, तब भाजी को अच्छी तरह मैश करें। इसके बाद हरा धनिया और नींबू रस मिलाएं।
  7. पाव सेंकें: एक तवे पर थोड़ा मक्खन गर्म करें। अब पाव को हल्का सेंक लें। ऊपर से थोड़ा हरा धनिया और लाल मिर्च पाउडर डाल सकते हैं।
  8. गरमा-गरम परोसें: तैयार पाव भाजी को प्याज, नींबू और हरे धनिये के साथ गरमा-गरम सर्व करें।

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क्यों खास है यह पाव भाजी?

  • प्रोटीन से भरपूर
  • कई सब्जियों का इस्तेमाल
  • स्वाद और सेहत दोनों
  • घर पर आसानी से तैयार

ध्यान रखने वाली बातें

  • ज्यादा मक्खन डालने से बचें
  • अपनी पसंद की सब्जियां भी जोड़ सकते हैं
  • भाजी को अच्छी तरह मैश करें

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स्वाद भी, सेहत भी! अगर आप स्ट्रीट फूड का स्वाद हेल्दी तरीके से लेना चाहते हैं, तो यह प्रोटीन पाव भाजी रेसिपी जरूर ट्राई करें। यह स्वादिष्ट होने के साथ पौष्टिक भी मानी जाती है।

Shubhangi Gupta

लेखक के बारे में

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परिचय एवं अनुभव

शुभांगी गुप्ता एक अनुभवी जर्नलिस्ट हैं जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 5 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वह पिछले 4+ वर्षों से देश के प्रतिष्ठित डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म लाइव हिंदुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) से जुड़ी हुई हैं। यहां वह बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। इससे पहले शुभांगी लगभग एक साल अमर उजाला डिजिटल में भी काम कर चुकी हैं।


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शुभांगी ने जर्नलिज्म के साथ-साथ एल.एल.बी की पढ़ाई भी की है, जिससे उनके कंटेंट में तथ्यात्मक मजबूती और संतुलित दृष्टिकोण देखने को मिलता है। वह पत्रकारिता को सिर्फ एक पेशा नहीं, बल्कि समाज से जुड़ने और लोगों की जिंदगी में सकारात्मक बदलाव लाने का माध्यम मानती हैं।

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