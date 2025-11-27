Hindustan Hindi News
थैंक्सगिविंग पर बनाएं लाजवाब चिकन मसाला रेसिपी , उंगलियां चाटते रह जाएंगे खाने वाले

थैंक्सगिविंग पर बनाएं लाजवाब चिकन मसाला रेसिपी , उंगलियां चाटते रह जाएंगे खाने वाले

संक्षेप:

Chicken Masala Recipe For Thanksgiving Party : थैंक्सगिविंग डे के लिए स्वादिष्ट और आसान चिकन मसाला रेसिपी तैयार करें। इस खास दिन परिवार और दोस्तों के साथ मनाने के लिए यह रेसिपी परफेक्ट है। जानिए कैसे बनाएं जायकेदार चिकन मसाला, जो सभी को भाएगा।

Thu, 27 Nov 2025 06:59 PM
Chicken Masala Recipe For Thanksgiving Party : हर साल नवंबर महीने के चौथे गुरुवार को थैंक्स गिविंग डे 2025 का जश्न बेहद उत्साह के साथ मनाया जाता है। इस साल यह खास दिन 27 नवंबर को मनाया जा रहा है। थैंक्सगिविंग डे का पर्व सिर्फ खाने-पीने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह दिन परिवार, दोस्ती, प्यार, एकता और आभार जताने का पर्व भी है। इस दिन लोग अपने दोस्तों, परिजनों के लिए घर में डिनर पार्टी रखकर उनके साथ अच्छी यादों को शेयर करते हुए आभार व्यक्त करते हैं। अगर आप भी इस जश्न का मजा डबल करना चाहते हैं तो थैंक्सगिविंग डे की पार्टी पर घर आए मेहमानों के लिए बनाएं जायकेदार चिकन मसाला रेसिपी। यह रेसिपी ना सिर्फ खाने में बेहद टेस्टी है बल्कि बनने में भी बेहद आसान है। आप इस रेसिपी को रोटी और चावल, दोनों के साथ सर्व कर सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए जान लेते हैं कैसे बनाई जाता है टेस्टी चिकन मसाला रेसिपी।

चिकन मसाला बनाने के लिए सामग्री

चिकन मैरीनेट करने के लिए-

-1 किलो चिकन

-1 छोटा चम्मच नमक

-1 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर

-1/2 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर

-1 बड़ा चम्मच अदरक-लहसुन का पेस्ट

-1 बड़ा चम्मच नींबू का रस

चिकन मसाला तैयार करने के लिए

-2 बड़े चम्मच साबुत धनिया के बीज

-4-5 लौंग

-8-10 काली मिर्च

-1 इंच लंबा दालचीनी का टुकड़ा

-3-4 हरी इलायची

-1 छोटा चम्मच जीरा

-1 बड़ा चम्मच कसूरी मेथी

चिकन मसाला करी बनाने के लिए

-5 बड़े चम्मच सरसों का तेल

-2-3 साबुत सूखी लाल मिर्च

-1 कप कटा हुआ लाल प्याज

-1 कप टमाटर की प्यूरी

-2-3 हरी मिर्च

-2 छोटे चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर

-½ छोटा चम्मच हल्दी पाउडर

-1 छोटा चम्मच नमक

-½ कप सादा दही

-2 बड़े चम्मच कटा हुआ हरा धनिया

चिकन मसाला बनाने का तरीका

चिकन को मैरीनेट करें

चिकन मैरीनेट करने के लिए सबसे पहले चिकन को पानी से धोकर उसके टुकड़ों को एक बड़े मिक्सिंग बाउल में डालें। इसके बाद बाउल में नमक, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, अदरक-लहसुन का पेस्ट और नींबू का रस डालकर अच्छी तरह मिलाकर बाउल को ढककर एक तरफ रख दें।

चिकन मसाला का मिश्रण तैयार करने के लिए

चिकन मसाला का मिश्रण तैयार करने के लिए सबसे पहले एक कढ़ाई में धनिया, लौंग, काली मिर्च, दालचीनी, हरी इलायची, जीरा और कसूरी मेथी डालकर धीमी आंच पर खुशबू आने तक भून लें। अब कढ़ाई को आंच से उतारकर सामग्री को 5 मिनट ठंडा होने के लिए रख दें। अब इस सामग्री को मिक्सी में डालकर बारीक पीसकर एक तरफ रख दें।

चिकन मसाला करी बनाने का तरीका

चिकन मसाला बनाने के लिए सबसे पहले एक बड़े पैन में मीडियम तेज आंच पर 3 बड़े चम्मच सरसों का तेल गरम करें। इसके बाद पैन में मैरीनेट किया हुआ चिकन डालकर 10 मिनट तक हल्का सुनहरा होने तक पकाएं। चिकन को पकाते समय उसे कुछ देर पलटते हुए पकाएं। अब चिकन के टुकड़ों को एक प्लेट में निकालकर एक तरफ रख दें। अब उसी पैन में 2 बड़े चम्मच तेल डालकर मीडियम तेज आंच पर गरम करें। तेल गरम होने पर, पैन में सूखी लाल मिर्च और प्याज डालकर 10 मिनट तक प्याज को सुनहरा भूरा होने तक पकाएं। प्याज को पकाते समय बीच-बीच में चलाते रहें। इसके बाद पैन में टमाटर और हरी मिर्च डालें और 3 मिनट तक और पकाएं।

अब पैन में लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, नमक और पहले से तैयार किया हुआ मसाला डालकर 5 मिनट तक और पकाएं। इस बात का खास ख्याल रखें कि मसालों को तब तक पकाएं, जब तक पैन के किनारों से तेल अलग न होने लगे। अब पैन में दही डालकर 5 मिनट तक पकाएं। इसके बाद चिकन के टुकड़ों को वापस पैन में डालकर मसालों के साथ अच्छी तरह मिलाते हुए आंच को धीमा कर दें। अब पैन का ढक्कन लगाकर 30 मिनट तक चिकन को अच्छी तरह पकने दें। चिकन पकाते समय उसे बीच-बीच में चलाते रहें। आखिर में चिकन ग्रेवी में नमक की जांच करें। अगर ग्रेवी पतली पसंद करते हैं तो उसमें थोड़ा सा पानी और डालकर ग्रेवी को 2-3 मिनट तक और पकाएं। इसके बाद चिकन मसाला ग्रेवी को हरे धनिया से सजाकर रोटी या चावल के साथ गरमागरम परोसें।

Manju Mamgain
मंजू ममगाईं लाइव हिन्दुस्तान में लाइफस्टाइल सेक्शन में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। मंजू ने अपना पीजी डिप्लोमा भारतीय विद्या भवन, नई दिल्ली और ग्रेजुएशन दिल्ली विश्वविद्यालय से किया हुआ है। इन्हें पत्रकारिता जगत में टीवी, प्रिंट और डिजिटल का कुल मिलाकर 16 साल का अनुभव है। एचटी डिजिटल से पहले मंजू आज तक, अमर उजाला, सहारा समय में भी काम कर चुकी हैं। आज तक में लाइफस्टाइल और एस्ट्रोलॉजी सेक्शन लीड करने के बाद अब मंजू एचटी डिजिटल में लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए काम कर रही हैं। और पढ़ें
