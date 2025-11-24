घर पर झटपट बनाएं यूपी स्टाइल तहरी, इसके आगे भूल जाएंगे बिरयानी और फ्राइड राइस खाना
चावल की बिरयानी या फ्राइड राइस तो आपने खूब खाया होगा लेकिन क्या कभी यूपी स्टाइल तहरी बनाकर खाई है। सर्दियों के मौसम में तहरी हर घर में बनाई जाती है। चलिए आपको इसकी आसान रेसिपी बताते हैं।
सर्दियों के मौसम में यूपी में कई तरह की डिशेस बनाई और खाई जाती है, जो टेस्ट में लाजवाब होती है। इसमें से एक है चावल की तहरी। यूपी-बिहार में चावल की तहरी सर्दियों में खाना लोग खूब पसंद करते हैं। इसे चावल और सब्जियों को मिलाकर बनाया जाता है। अगर आपने तहरी नहीं खाई है, तो इस सर्दी के सीजन में जरूर बनाकर खाएं। तहरी के आगे आप बिरयानी और फ्राइड राइस खाना भी भूल जाएंगे। चलिए आपको तहरी बनाने की आसान रेसिपी बताते हैं।
जरूरी चीजें
तहरी बनाने के लिए चाहिए- जीरा, चावल, मटर, प्याज, लहसुन, हरी मिर्च, टमाटर, आलू, गोभी, तेल, नमक, हल्दी, गरम मसाला, हरी धनिया।
बनाने का तरीका
स्टेप 1- सबसे पहले आप खाने के हिसाब से चावल निकाल कर रख लें। फिर इन्हें धोकर 2 मिनट के लिए भिगोकर रखें। ऐसा करने से आपके चावल खिले-खिले रहेंगे।
स्टेप 2- अब टमाटर, हरी धनिया, आलू, हरी मिर्च, गोभी, मटर, प्याज, लहसुन को छीलकर काट लीजिए। सभी सब्जियों को धोकर अच्छे से चॉप करें।
स्टेप 3- कुकर में तेल डालकर उसे गर्म होने दें। फिर तेल में जरा सा जीरा डालकर तड़का लगाएं। फिर बारीक कटी प्याज और लहसुन के भुनने के लिए डालें।
स्टेप 4- जब लहसुन-प्याज भुन जाए, तब आपको बाकि सब्जियां जैसे आलू, टमाटर, गोभी, मटर को डालकर 2 मिनट भूनना है।
स्टेप 5- फिर भीगे हुए चावल का पानी पसा लें और इसमें डालकर चलाएं। अपने हिसाब से कुकर में पानी डालें।
स्टेप 6- अब इसमें स्वादानुसार नमक, गरम मसाला, हल्दी डालना है। हरी धनिया भी काटकर साथ में डाल दें।
स्टेप 7- कुकर को बंद करें और सिर्फ 2 सीटी लगाएं। 2 सीटी में आपकी तहरी बनकर तैयार हो जाएगी।
सर्व करें
तहरी बनकर तैयार हो जाएगी। आप इसे अचार के साथ खाएं या फिर टमाटर-धनिया की हरी चटनी बनाकर उसके साथ खाएं। तहरी के ऊपर घी या बटर डालकर खाएं, आप एक बार खाएंगे और बार-बार यही बनाएंगे।
