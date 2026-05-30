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Desi Recipes: बाजार वाला अचार भूल जाएंगे, जब घर पर बनाएंगे टींट का ये देसी अचार

Shubhangi Gupta लाइव हिन्दुस्तान
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Desi Indian Recipes: अगर आप घर पर कुछ अलग और स्वादिष्ट अचार बनाना चाहते हैं, तो टींट का अचार एक अच्छा विकल्प हो सकता है। सही तरीके से बनाया गया यह अचार लंबे समय तक स्वाद बनाए रखता है और खाने का मजा बढ़ा देता है।

Desi Recipes: बाजार वाला अचार भूल जाएंगे, जब घर पर बनाएंगे टींट का ये देसी अचार

भारतीय खाने में अचार की अपनी खास जगह होती है। साधारण दाल, रोटी या पराठे के साथ भी अचार स्वाद को कई गुना बढ़ा सकता है। आम, नींबू और मिर्च के अचार तो लगभग हर घर में बनते हैं, लेकिन टींट का अचार भी अपने खास स्वाद के लिए काफी पसंद किया जाता है। इसका खट्टा और हल्का चटपटा स्वाद खाने को और मजेदार बना सकता है। अच्छी बात यह है कि इसे घर पर बहुत आसानी से तैयार किया जा सकता है। सही मसालों और सही तरीके से बनाया गया टींट का अचार लंबे समय तक इस्तेमाल किया जा सकता है। आइए जानते हैं इसकी आसान रेसिपी।

टींट का अचार बनाने के लिए जरूरी चीजें

आधा किलो टींट

दो बड़े चम्मच सरसों का तेल

एक बड़ा चम्मच नमक

एक छोटा चम्मच हल्दी

एक बड़ा चम्मच सौंफ

एक छोटा चम्मच मेथी दाना

एक छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर

एक छोटा चम्मच राई

एक चुटकी हींग

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टींट का अचार बनाने का आसान तरीका

  1. टींट को अच्छी तरह धो लें: सबसे पहले टींट को साफ पानी से अच्छी तरह धो लें। इसके बाद कपड़े से पोंछकर पूरी तरह सुखा लें ताकि उसमें नमी ना रहे।
  2. छोटे टुकड़ों में काट लें: अब टींट को अपनी पसंद के अनुसार छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लें। बीज ज्यादा सख्त हों तो उन्हें अलग कर सकते हैं।
  3. मसाला तैयार करें: एक बर्तन में सौंफ, मेथी दाना और राई को हल्का भून लें। ठंडा होने पर इन्हें दरदरा पीस लें।
  4. सभी मसाले मिलाएं: कटे हुए टींट में नमक, हल्दी, लाल मिर्च, हींग और तैयार मसाला डालकर अच्छी तरह मिला लें।
  5. तेल गर्म करें: सरसों के तेल को गर्म करके ठंडा कर लें। अब इसे मसाले वाले टींट में डालकर अच्छी तरह मिला दें।
  6. कांच के बर्तन में भरें: तैयार अचार को साफ और सूखे कांच के बर्तन में भर लें।
  7. धूप दिखाएं: अचार को तीन से चार दिन तक रोज कुछ घंटे धूप में रखें। इससे मसाले अच्छी तरह मिल जाते हैं और स्वाद बेहतर होता है।

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अचार के लिए जरूरी टिप्स

  • नमी बिल्कुल ना रहने दें: अचार बनाते समय टींट और बर्तन दोनों पूरी तरह सूखे होने चाहिए। इससे अचार ज्यादा दिनों तक सही रह सकता है।
  • साफ चम्मच का इस्तेमाल करें: अचार निकालते समय हमेशा सूखे और साफ चम्मच का इस्तेमाल करना बेहतर है।
  • तेल की मात्रा सही रखें: अगर जरूरत लगे तो थोड़ा और तेल डाल सकते हैं ताकि अचार अच्छी तरह सुरक्षित रहे।

टींट का अचार खाने के साथ कैसे परोसें?

  1. दाल और रोटी के साथ: साधारण खाने के साथ इसका स्वाद बहुत अच्छा लगता है।
  2. पराठे के साथ: भरवां पराठे के साथ टींट का अचार स्वाद को दोगुना कर देता है।
  3. खिचड़ी के साथ: हल्के खाने के साथ भी इसका चटपटा स्वाद अच्छा लगता है।

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Shubhangi Gupta

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