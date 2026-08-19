मठरी नहीं, 1 कप सूजी से बनाएं ये खस्ता-कुरकुरी नमकीन! हल्की भूख के लिए है बेस्ट
Recipe: शाम की चाय के साथ कुछ हल्का-फुल्का और टेस्टी खाना है, तो ये सूजी की नमकीन परफेक्ट रहेगी। बाजार वाली नमकीन से ज्यादा खस्ता और कुरकुरी बनती है और इसे खा कर मजा ही आ जाता है। यहां देखिए सिंपल रेसिपी।
शाम की चाय हो या हल्की भूख, कुछ ऐसा खाने का मन करता है जो टेस्टी भी हो और ज्यादा हेवी ना हो। लोग अक्सर बाजार की नमकीन या मठरी ले कर बैठ जाते हैं, जो काफी अनहेल्दी होते हैं। ऐसे में आप सूजी से ये खस्ता नमकीन घर में ही बनाकर तैयार कर सकते हैं। हल्की भूख या स्नैकिंग के लिए ये एक परफेक्ट ऑप्शन है। ये नमकीन खाने में बहुत ही ज्यादा क्रिस्पी और टेस्टी बनता है, वहीं इसे बनाना भी कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। मठरी से हटकर कुछ ट्राई करना चाहते हैं तो ये नमकीन बनाकर रख सकते हैं। बाजार वाले नमकीन से ज्यादा हेल्दी, क्रिस्पी और टेस्टी बनता है। बच्चे अक्सर बाहर का कुछ खाने की जिद करते हैं, तो उनके लिए भी ये सूजी का नमकीन बना सकते हैं। उन्हें खूब पसंद आएगा। तो चलिए फटाफट से देख लेते हैं इसकी रेसिपी-
सूजी का नमकीन बनाने के लिए सामग्री
घर पर ही सूजी का खस्ता नमकीन बनाने के लिए आपको जिन सामग्रियों की जरूरत होगी वो हैं- सूजी (1 कप), मैदा (2 चम्मच), चावल का आटा (2 चम्मच), अजवाइन (आधा चम्मच), नमक (आधा चम्मच), चिली फ्लेक्स (कुटी हुई लाल मिर्च- 1 चम्मच), जीरा (आधा चम्मच), करी पत्ता, देसी घी (2-3 चम्मच) और तलने के लिए तेल।
घर पर बनाएं खस्ता और कुरकुरा सूजी का नमकीन
सूजी का नमकीन बनाने के लिए आपको बिल्कुल बारीक सूजी लेनी है। इसके लिए सूजी को एक बार मिक्सर में चला लें, वो बिल्कुल फाइन हो जाएगी। अब इस पिसी हुई सूजी में दो चम्मच मैदा और दो चम्मच के करीब ही चावल का आटा एड करें। ये दोनों मिलाने से नमकीन में खास्तापन आता है। साथ में थोड़ा सा अजवाइन हाथों से मसलकर मिलाएं और साबुत जीरा भी एड करें।
मसालों की बात करें तो आपको सिर्फ नमक और चिली फ्लेक्स (मोटी कुटी हुई लाल मिर्च) ही इसमें एड करने हैं। इसके अलावा ताजा करी पत्ता को काटकर सूजी में मिला दें, इससे काफी अच्छी खुशबू और फ्लेवर आता है। करी पत्ता की जगह आप ताजा धनिया या कसूरी मेथी भी एड कर सकते हैं, ये आपके टेस्ट पर निर्भर करता है।
अब दो से तीन चम्मच के करीब देसी घी गर्म करें और उसे सूजी वाले मिक्सचर में एड करें। हाथों से अच्छी तरह मसलकर सूजी और घी को मिक्स करें। थोड़ी सी सूजी हाथों में दबाकर देखें, अगर इसकी मुट्ठी बन रही है तो इसका मतलब है कि मोयन सही लगा है। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर एक सॉफ्ट सा आटा लगा लें और इसे ढककर करीब 15 मिनट के लिए रख दें।
नमकीन को इस तरह दें शेप
आटे से एक लोई बनाएं और उसे थोड़े बड़े साइज में बेल लें। इसके ऊपर थोड़ा सा घी अच्छी तरह लगा लें। फिर दोनों तरफ से इन्हें मोड़ दें और दो बार मोड़कर एक रोल जैसा शेप बना दें। अब एक चाकू की मदद से इन्हें लंबा-लंबा काटकर नमकीन की शेप दें। कड़ाही में तेल गर्म हो जाए तो मीडियम फ्लेम पर इन्हें गोल्डन और क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लें।
लेखक के बारे मेंAnmol Chauhan
अनमोल चौहान लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में टकंटेंट प्रोड्यूसर हैं। वह लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए हेल्थ, रिलेशनशिप, फैशन, ट्रैवल और कुकिंग टिप्स से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए रीडर-सेंट्रिक और सरल भाषा में उपयोगी जानकारी प्रस्तुत करना उनके लेखन की खास पहचान है।
करियर की शुरुआत
अनमोल ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 2024 में लाइव हिन्दुस्तान से की। बतौर फ्रेशर, वह डिजिटल मीडिया के कंटेंट फॉर्मेट, रीडर बिहेवियर और सर्च ट्रेंड्स को समझते हुए लाइफस्टाइल और फूड से जुड़े प्रैक्टिकल विषयों पर काम कर रही हैं, जिनमें डेली कुकिंग टिप्स, आसान रेसिपी आइडियाज़ और किचन हैक्स शामिल हैं।
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अनमोल चौहान ने दिल्ली विश्वविद्यालय से इतिहास और राजनीति विज्ञान में स्नातक (BA) की पढ़ाई की है। इसके बाद उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया। इस अकादमिक पृष्ठभूमि ने उन्हें सामाजिक समझ, फैक्ट-बेस्ड रिपोर्टिंग और जिम्मेदार पत्रकारिता की मजबूत नींव दी।
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