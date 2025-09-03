टीचर्स डे पर कुकर में बनाएं इस्टेंट एगलेस चॉकलेट केक, नोट करें रेसिपी

Eggless Chocolate Cake Recipe : केक की मिठास के साथ आपका अपने टीचर के प्रति प्यार और सम्मान का भाव सीधा आपके शिक्षक तक पहुंचेगा। तो चलिए बिना देर किए जान लेते हैं कैसे बनाया जाता है टेस्टी और इस्टेंट एगलेस चॉकलेट केक।

Eggless Chocolate Cake In Pressure Cooker : भारत में शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाते हैं। डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन के शिक्षा के प्रति लगाव, समर्पित कार्य ने उनके जन्मदिन को भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण दिन बना दिया। आज देशभर में 5 सितंबर को शिक्षक दिवस 2025 के रूप में मनाया जाता है। इस खास दिन स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में शिक्षकों को सम्मानित किया जाता है। अगर आप भी इस टीचर्स डे 2025 अपने टीचर के लिए कुछ खास करने का प्लान बना रहे हैं तो उनके लिए घर पर ही तैयार करें इस्टेंट एगलेस चॉकलेट केक। इस चॉकलेट केक की खासियत यह है कि आपको इसके लिए ओवन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आप इसे बड़ी आसानी से घर पर ही कुकर में बनाकर तैयार कर सकते हैं। केक की मिठास के साथ आपका अपने टीचर के प्रति प्यार और सम्मान का भाव सीधा आपके शिक्षक तक पहुंचेगा। तो चलिए बिना देर किए जान लेते हैं कैसे बनाया जाता है टेस्टी और इस्टेंट एगलेस चॉकलेट केक।

एगलेस चॉकलेट केक बनाने के लिए सामग्री -एक कटोरी मैदा

-आधी कटोरी पिसी हुई चीनी

-एक कप दूध

-एक चम्मच कॉफी पाउडर

-2 चॉकलेट

- 2 चम्मच घी

-एक छोटी चम्मच बेकिंग पाउडर

-आधा पैकेट ईनों