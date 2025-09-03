टीचर्स डे पर कुकर में बनाएं इस्टेंट एगलेस चॉकलेट केक, नोट करें रेसिपी teachers day 2025 know how to make instant eggless chocolate cake recipe in cooker, रेसिपी - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsलाइफस्टाइल न्यूज़रेसिपीteachers day 2025 know how to make instant eggless chocolate cake recipe in cooker

टीचर्स डे पर कुकर में बनाएं इस्टेंट एगलेस चॉकलेट केक, नोट करें रेसिपी

Eggless Chocolate Cake Recipe : केक की मिठास के साथ आपका अपने टीचर के प्रति प्यार और सम्मान का भाव सीधा आपके शिक्षक तक पहुंचेगा। तो चलिए बिना देर किए जान लेते हैं कैसे बनाया जाता है टेस्टी और इस्टेंट एगलेस चॉकलेट केक।

Manju Mamgain लाइव हिन्दुस्तानWed, 3 Sep 2025 09:54 AM
share Share
Follow Us on
टीचर्स डे पर कुकर में बनाएं इस्टेंट एगलेस चॉकलेट केक, नोट करें रेसिपी

Eggless Chocolate Cake In Pressure Cooker : भारत में शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाते हैं। डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन के शिक्षा के प्रति लगाव, समर्पित कार्य ने उनके जन्मदिन को भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण दिन बना दिया। आज देशभर में 5 सितंबर को शिक्षक दिवस 2025 के रूप में मनाया जाता है। इस खास दिन स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में शिक्षकों को सम्मानित किया जाता है। अगर आप भी इस टीचर्स डे 2025 अपने टीचर के लिए कुछ खास करने का प्लान बना रहे हैं तो उनके लिए घर पर ही तैयार करें इस्टेंट एगलेस चॉकलेट केक। इस चॉकलेट केक की खासियत यह है कि आपको इसके लिए ओवन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आप इसे बड़ी आसानी से घर पर ही कुकर में बनाकर तैयार कर सकते हैं। केक की मिठास के साथ आपका अपने टीचर के प्रति प्यार और सम्मान का भाव सीधा आपके शिक्षक तक पहुंचेगा। तो चलिए बिना देर किए जान लेते हैं कैसे बनाया जाता है टेस्टी और इस्टेंट एगलेस चॉकलेट केक।

एगलेस चॉकलेट केक बनाने के लिए सामग्री

-एक कटोरी मैदा

-आधी कटोरी पिसी हुई चीनी

-एक कप दूध

-एक चम्मच कॉफी पाउडर

-2 चॉकलेट

- 2 चम्मच घी

-एक छोटी चम्मच बेकिंग पाउडर

-आधा पैकेट ईनों

एगलेस चॉकलेट केक बनाने का आसान तरीका

चॉकलेट केक बनाने के लिए सबसे पहले एक बर्तन में मैदा, चीनी कॉफी पाउडर, बेकिंग पाउडर और ईनो डालकर छान लें। इसके बाद अब दूध में चॉकलेट और मैदा में घी मिलाकर दूध की मदद से केक का बैटर तैयार कर लें। इसके बाद एक बाउल में हल्का सा घी लगाकर उसमें मैदा छिड़ककर केक का तैयार किया हुआ बैटर डाल दें। इसके बाद कुकर में नमक डालकर उसमें केक वाला बाउल रखकर केक को बेक करने के लिए रख दें। इस बात का खास ख्याल रखें कि केक बनाते समय कुकर की सीटी और रबर निकाल देना है। अब केक को लगभग 40 मिनट तक मीडियम आंच पर बेक करें। जब केक बेक हो जाए तो उसे चाकू की मदद से चेक करें कि वो बनकर तैयार हुआ है या नहीं। अगर चाकू में केक लग जाएं तो समझ जाएं कि केक अभी बेक नहीं हुआ है। अगर केक बेक नहीं हुआ है तो उसको थोड़ी देर और बेक करें। इसके बाद जब ये बेक हो जाएं तो इसको ठंडा होने पर निकाल लें। आपका टेस्टी एगलेस चॉकलेट केक बनकर तैयार हो गया है।

Recipe Corner Recipes In Hindi Teachers Day

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।