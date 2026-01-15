वहीं सब्जी खाकर बोर हो चुकी हैं तो फटाफट बनाएं गोभी 65, नोट कर लें रेसिपी
Gobhi 65 Recipe: फूलगोभी की सब्जी, पकौड़ियां और पराठा खाकर बोर हो चुकी हैं। और अभी भी फ्रिज में गोभी के फूल रखे हैं तो टेंशन ना लें। गोभी 65 बनाकर ट्राई करें। जिसे बनाते ही घरवाले चट कर जाएंगे और साथ ही फिर से बनाने की डिमांड भी करेंगे।
हर दूसरे दिन गोभी की सब्जी घर में बन जाती है। जिसे खाकर बोर हो चुकी हैं तो इस बार कुछ नया ट्राई करें। अब गोभी के पराठे, अचार और पकौड़ियां भी कई बार बना चुकी हैं। तो इस बार वहीं पुराना देसी अंदाज वाला गोभी 65 ट्राई करें। जिसका चटपटा स्वाद घरवालों को भी खूब पसंद आएगा। साथ ही ये रेसिपी बनाने में भी बिल्कुल आसान है। शाम की चाय हो या फिर घर में मेहमान आ गए अचानक उन्हें ये बनाकर खिलाएं। बस नोट कर लें मिनटों में बन जाने वाली आसान सी रेसिपी।
गोभी 65 बनाने के लिए सामग्री
दो फूलगोभी फ्रेश
दही एक कप
कॉर्नस्टार्च एक कप
मैदा आधा कप
धनिया पाउडर
लाल मिर्च
नमक स्वादानुसार
जीरा पाउडर
लहसुन काली मिर्च
हींग
गोभी 65 बनाने की रेसिपी
- सबसे पहले फूल गोभी को अच्छी तरह से धोकर काट लें। गोभी के छोटे-छोटे फूल निकाल लें।
- अब पैन में पानी गर्म करें और नमक मिलाएं। इस पानी में गोभी को डालकर पांच मिनट के लिए छोड़ दें। जिससे गोभी का कच्चापन खत्म हो जाए। लेकिन ध्यान रहे कि गोभी ज्यादा पक ना जाए नहीं तो टेस्ट नहीं आएगा।
- अब एक बैटर तैयार करें। इस बैटर को बनाने के लिए किसी बड़े से बाउल में दही लें।
- उसमे मैदा, कॉर्नस्टार्च डालकर मिक्स करें।
- अब इसमे हींग, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, नमक स्वादानुसार डाल दें।
- साथ ही लहसुन और काली मिर्च को कूटकर मिला दें।
- सारे मसालों को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हल्का सा पानी डालकर बिल्कुल गाढ़ा बैटर तैयार कर लें। अगर दही पतली होगी तो पानी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी।
- अब इस बैटर में गोभियों को डालकर मिक्स करें, जिससे कि सारी गोभी में बैटर कोट हो जाए।
- कड़ाही में तेल गर्म करें और इन गोभियों को फ्राई करें।
- गर्मागर्म सॉस या फिर हरी चटनी के साथ सर्व करें।
लेखक के बारे मेंAparajita
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।