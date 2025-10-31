Hindustan Hindi News
ब्रेड के बचे किनारों से बनाएं मजेदार हलवा, नोट कर लें ये आसान सी रेसिपी

संक्षेप: Halwa recipe with leftover bread: ब्रेड के किनारे बच गए हैं या फिर ब्रेड दो-चार बची है। तो उसे फेंकने या यूं ही बेकार करने की बजाय उसे मिलाकर मजेदार सा हलवा तैयार कर दें। कुछ मिनटों में बन जाने वाले इस हलवे को बच्चे और बड़े सब खाना पसंद करेंगे। 

Fri, 31 Oct 2025 02:53 PMAparajita लाइव हिन्दुस्तान
सैंडविच बनाना हो या फिर कुछ डिश, ब्रेड के ब्राउन किनारों को अक्सर काटकर निकाल दिया जाता है। जिसे अक्सर लोग फेंक देते हैं। लेकिन ये ब्रेड फेंकने की बजाय स्मार्ट तरीके से रीयूज कर सकती हैं। वैसे तो बची हुई ब्रेड से कई सारी चीजें बनाई जा सकती हैं। लेकिन ब्रेड के किनारों से बना हलवा काफी मजेदार लगता है। सबसे खास बात कि इसे बच्चे-बड़े सब खा सकते हैं और ये टेस्टी भी लगता है। तो बिना देर किए नोट कर लें ब्रेड से हलवा बनाने की रेसिपी।

बची ब्रेड से हलवा बनाने की सामग्री

बची हुई ब्रेड या ब्रेड के किनारे

देसी घी दो चम्मच

आधा कप शक्कर या देसी खांड

इलायची दो बारीक पिसी हुई

एक चम्मच रोज वाटर

दो कप पानी या दूध

बची ब्रेड से हलवा बनाने की रेसिपी

  • ब्रेड बच गई है या फिर साइड के किनारे बचे हैं। इन सबको मिलाकर टेस्टी हलवा तैयार किया जा सकता है।
  • बस पैन में पहले घी डालें और उसमे ब्रेड को डालकर अच्छी तरह से भून लें। धीमी आंच पर भूने जिससे कि ब्रेड जलने की बजाय गोल्डन कलर में आ जाए।
  • अब इस भून रही ब्रेड में फ्रेश पिसी हुई इलायची मिला दें।
  • साथ ही देसी खांड या शक्कर को डालकर मिक्स करें। इसे तब तक चलाएं जब तक कि शक्कर कैरेमलाइज होकर प्यारे से गोल्डन कलर में ना आ जाए।
  • एक बार शक्कर पिघल जाए तो ब्रेड के साथ अच्छी तरह से चलाकर मिला लें।
  • फिर इसमे पानी डालें और साथ ही गुलाब जल भी डाल दें।

अच्छी तरह से चलाते हुए मिक्स करें। जिससे कि ब्रेड पूरी तरह से आपस में पिस ना जाए।

  • साथ ही पानी पूरी तरह से सूख ना जाए।
  • टेस्ट को बढ़ाने के साथ पोषण ऐड करना है तो इसमे नट्स मिला दें। हल्के से रोस्ट किए काजू, बादाम, पिस्ता और किशमिश के साथ हलवा का टेस्ट बढ़ाएं।
  • बस ऊपर से नट्स डालें और गर्मागर्म सर्व करें।

Aparajita

लेखक के बारे में

Aparajita
