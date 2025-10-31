ब्रेड के बचे किनारों से बनाएं मजेदार हलवा, नोट कर लें ये आसान सी रेसिपी

सैंडविच बनाना हो या फिर कुछ डिश, ब्रेड के ब्राउन किनारों को अक्सर काटकर निकाल दिया जाता है। जिसे अक्सर लोग फेंक देते हैं। लेकिन ये ब्रेड फेंकने की बजाय स्मार्ट तरीके से रीयूज कर सकती हैं। वैसे तो बची हुई ब्रेड से कई सारी चीजें बनाई जा सकती हैं। लेकिन ब्रेड के किनारों से बना हलवा काफी मजेदार लगता है। सबसे खास बात कि इसे बच्चे-बड़े सब खा सकते हैं और ये टेस्टी भी लगता है। तो बिना देर किए नोट कर लें ब्रेड से हलवा बनाने की रेसिपी।