स्कूल लंच वापस लाने वाले बच्चों को बनाकर दें टेस्टी पोहा नगेट्स, बेहद आसान है हेल्दी स्नैक्स रेसिपी

अगर आप भी अपने बच्चे की स्कूल टिफिन बिना खाए वापस लाने की आदत से परेशान हो चुकी हैं तो टेंशन छोड़कर पोहा नगेट्स की हेल्दी स्नैक्स रेसिपी को ट्राई कीजिए। यह रेसिपी ना सिर्फ बनने में बेहद आसान है बल्कि खाने में टेस्टी और हेल्दी भी है। पोहा नगेट्स खाने में इतने टेस्टी और क्रिस्पी होते हैं कि इनका स्वाद हर उम्र के व्यक्ति को बेहद पसंद आता है। इस रेसिपी में नगेट्स बनाने के लिए पोहे का इस्तेमाल किया गया है। यह एक लाजवाब पार्टी स्नैक्स भी है।

पोहा नगेट्स बनाने की विधि

पोहा नगेट्स बनाने के लिए सबसे पहले पोहे को 2 मिनट के लिए पानी में भिगोने के बाद छलनी में निकालकर उसका सारा पानी निकाल लें। इसके बाद पोहे को हल्के हाथ से मैश करते हुए एक बड़े कटोरे में मैश किए हुए आलू के साथ डालें। पोहे में बारीक कटा हुआ प्याज, हरी मिर्च, धनिया पत्ती, अदरक-लहसुन का पेस्ट, नमक, लाल मिर्च, हल्दी और गरम मसाला डालें। इसके बाद, बेसन और चावल का आटा डालकर सभी सामग्री को अच्छी तरह से मिक्स कर लें ताकि उससे एक गाढ़ा मिश्रण तैयार हो जाए। अब अपने हाथों पर थोड़ा सा तेल लगाकर मिश्रण को छोटी-छोटी टिक्की का आकार दें। पैन में तेल गरम करके मीडियम आंच पर नगेट्स को सुनहरा होने तक दोनों तरफ से तल लें। जब नगेट्स कुरकुरे और सुनहरे हो जाएं, तो उन्हें किचन पेपर पर निकालकर उनका एक्स्ट्रा तेल निकाल लें। आपके टेस्टी पोहा नगेट्स बनकर तैयार हैं। आप इन्हें टोमेटो कैचअप और हरी चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं।