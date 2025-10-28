Hindustan Hindi News
स्कूल लंच वापस लाने वाले बच्चों को बनाकर दें टेस्टी पोहा नगेट्स, बेहद आसान है हेल्दी स्नैक्स रेसिपी

संक्षेप: Poha Nuggets Recipe : पोहा नगेट्स खाने में इतने टेस्टी और क्रिस्पी होते हैं कि इनका स्वाद हर उम्र के व्यक्ति को बेहद पसंद आता है। इस रेसिपी में नगेट्स बनाने के लिए पोहे का इस्तेमाल किया गया है। यह एक लाजवाब पार्टी स्नैक्स भी है।

Tue, 28 Oct 2025 09:58 AMManju Mamgain लाइव हिन्दुस्तान
अगर आप भी अपने बच्चे की स्कूल टिफिन बिना खाए वापस लाने की आदत से परेशान हो चुकी हैं तो टेंशन छोड़कर पोहा नगेट्स की हेल्दी स्नैक्स रेसिपी को ट्राई कीजिए। यह रेसिपी ना सिर्फ बनने में बेहद आसान है बल्कि खाने में टेस्टी और हेल्दी भी है। पोहा नगेट्स खाने में इतने टेस्टी और क्रिस्पी होते हैं कि इनका स्वाद हर उम्र के व्यक्ति को बेहद पसंद आता है। इस रेसिपी में नगेट्स बनाने के लिए पोहे का इस्तेमाल किया गया है। यह एक लाजवाब पार्टी स्नैक्स भी है।

पोहा नगेट्स बनाने के लिए सामग्री

-1 कप मोटा पोहा

-2 मीडियम साइज उबले हुए आलू

-1 बारीक कटा हुआ प्याज

-1 बारीक कटी हुई हरी मिर्च

-1 छोटा चम्मच अदरक-लहसुन का पेस्ट

-2 चम्मच बारीक कटी हुई धनिया पत्ती

-2 चम्मच बेसन

-2 चम्मच चावल का आटा

-नमक स्वादानुसार

-आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर

-एक चौथाई छोटा चम्मच हल्दी पाउडर

-एक चौथाई छोटा चम्मच गरम मसाला

-तेल तलने के लिए

पोहा नगेट्स बनाने की विधि

पोहा नगेट्स बनाने के लिए सबसे पहले पोहे को 2 मिनट के लिए पानी में भिगोने के बाद छलनी में निकालकर उसका सारा पानी निकाल लें। इसके बाद पोहे को हल्के हाथ से मैश करते हुए एक बड़े कटोरे में मैश किए हुए आलू के साथ डालें। पोहे में बारीक कटा हुआ प्याज, हरी मिर्च, धनिया पत्ती, अदरक-लहसुन का पेस्ट, नमक, लाल मिर्च, हल्दी और गरम मसाला डालें। इसके बाद, बेसन और चावल का आटा डालकर सभी सामग्री को अच्छी तरह से मिक्स कर लें ताकि उससे एक गाढ़ा मिश्रण तैयार हो जाए। अब अपने हाथों पर थोड़ा सा तेल लगाकर मिश्रण को छोटी-छोटी टिक्की का आकार दें। पैन में तेल गरम करके मीडियम आंच पर नगेट्स को सुनहरा होने तक दोनों तरफ से तल लें। जब नगेट्स कुरकुरे और सुनहरे हो जाएं, तो उन्हें किचन पेपर पर निकालकर उनका एक्स्ट्रा तेल निकाल लें। आपके टेस्टी पोहा नगेट्स बनकर तैयार हैं। आप इन्हें टोमेटो कैचअप और हरी चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं।

Manju Mamgain

लेखक के बारे में

Manju Mamgain
मंजू ममगाईं लाइव हिन्दुस्तान में लाइफस्टाइल सेक्शन में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। मंजू ने अपना पीजी डिप्लोमा भारतीय विद्या भवन, नई दिल्ली और ग्रेजुएशन दिल्ली विश्वविद्यालय से किया हुआ है। इन्हें पत्रकारिता जगत में टीवी, प्रिंट और डिजिटल का कुल मिलाकर 16 साल का अनुभव है। एचटी डिजिटल से पहले मंजू आज तक, अमर उजाला, सहारा समय में भी काम कर चुकी हैं। आज तक में लाइफस्टाइल और एस्ट्रोलॉजी सेक्शन लीड करने के बाद अब मंजू एचटी डिजिटल में लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए काम कर रही हैं। और पढ़ें
