आलू गुटका और क्रिस्पी सूजी पूड़ी से करें दिन शुरू, बच्चों के टिफिन से लेकर लंच के लिए है बढ़िया रेसिपी
बच्चों के टिफिन और बड़ों के लंच में क्या दें? इस समस्या से परेशान हैं तो आज बनाएं क्रिस्पी सूजी की पूड़ी और साथ में आलू गुटका वाली मजेदार सब्जी। झटपट बनेगी और हर किसी को पसंद आएगी। बस नोट कर लें आसान सी रेसिपी।
ब्रेकफास्ट और बच्चों के लंचबॉक्स में हर दिन कुछ नया खाने की डिमांड होती है जो हटके और चटपटा हो। क्योंकि हर दिन आप हाई प्रोटीन रिच ब्रेकफास्ट करते हैं। लेकिन कुछ दिन ऐसे होते हैं जब आपको डाइट छोड़कर कुछ अलग खाने का दिल करे। ऐसे में बाहर का जंक खाने की बजाय घर में ही टेस्टी और स्पाइसी बना लें। जो ना केवल आपके टेस्ट की क्रेविंग को पूरा करेगा बल्कि सेहत को बाहर वाले जंकफूड जितना नुकसान भी नहीं करेगा। वहीं बच्चे तो हर दिन अलग खाने की डिमांड टिफिन के लिए करती हैं। तो ब्रेकफास्ट और लंचबॉक्स में फटाफट से पहाड़ी आलू गुटका और क्रिस्पी सूजी की पूड़ी बनाकर तैयार करें।
क्रिस्पी सूजी पूड़ी बनाने की सामग्री
एक चम्मच सरसों का तेल
आधा कप पानी
आधा कप सूजी
दो कप गेहूं का आटा
एक चम्मच कसूरी मेथी
धनिया की पत्तियां बारीक कटी हुई
जीरा
अजवाइन
चिली फ्लेक्स
नमक
दो उबले आलू
क्रिस्पी सूजी पूड़ी बनाने की रेसिपी
- क्रिस्पी सूजी की पूड़ी बनाने के लिए ये रेसिपी ट्राई करें।
- बस किसी परात में एक चम्मच तेल डालें और साथ में आधा कप पानी डालें और साथ में सूजी डाल दें।
- सूजी पानी में डालकर मिक्स करें और पांच मिनट के लिए छोड़ दें।
- अब इसमे गेहूं का आटा डालें। साथ ही कसूरी मेथी और बारीक कटा हरा धनिया डाल दें।
- दो उबले आलू को छीलकर कद्दूकस करके मिला दें।
- नमक स्वादानुसार डालें और साथ में थोड़ी सी अजवाइन और एक चम्मच चिली फ्लेक्स डाल दें।
- एक चम्मच जीरा भी डाल दें।
- अब इस आटे को अच्छी तरह से गूंथ लें। पानी डालते वक्त ध्यान रहे क्योंकि इसमे आलू की मात्रा भी है और आपको आटा कड़ा ही गूंथना है।
- कड़क आटा गूंथकर इसे साइड में दस मिनट के लिए छोड़ दें।
- दस मिनट बाद गर्मागर्म पूड़ी बनाने के लिए लोई को बेल लें और गर्म तेल में डालकर तल लें।
आलू गुटका सब्जी बनाने की सामग्री
अदरक
हरी मिर्चें
खड़ा धनिया
हरी धनिया
उबले हुए आलू
हल्दी पाउडर
कश्मीरी लाल मिर्च
सरसों कातेल
जीरा एक चम्मच
राई
हींग
सूखी लाल मिर्च
काला नमक
अमचूर पाउडर
आलू गुटका सब्जी बनाने की रेसिपी
- सबसे पहले आलू को उबालकर छीलकर काट लें। जिससे ये अच्छी तरह से ठंडे हो जाएं।
- अब एक मसाला तैयार करें, इसके लिए इमामदस्ते में साबुत धनिया एक चम्मच लें। साथ ही एक इंच अदरक का टुकड़ा लें और दो से तीन हरी मिर्च लेकर कूट लें। साथ में इसमे कश्मीरी लाल मिर्च और हल्दी डालकर मिक्स करें।
- इसे गीला करने के लिए थोड़ा सा पानी डालकर पेस्ट तैयार कर लें।
- अगर इमामदस्ते नहीं है तो ग्राइंडर में पल्स मोड में डालकर इस मसाले को तैयार कर लें।
- अब कड़ाही में तेल दो चम्मच के करीब डालें।
- गर्म होने के बाद इसमे जीरा चटकाएं और साथ में एक चम्मच राई डाल दें।
- चुटकीभर हींग डालें और तैयार मसाले को डाल दें।
- अच्छी तरह से भून लें और फिर आलू के टुकड़ों को डालकर भूनें।
- इन आलूओं को तब तक भूनें जब तक कि ये बिल्कुल गोल्डन और क्रिस्पी ना हो जाएं।
- बस इसमे काला नमक, सादा नमक और अमचूर पाउडर डालकर मिक्स कर लें।
- अब अगर आप स्वादानुसार इसमे थोड़ा सा पानी डालकर पका लें। जिससे सारे मसाले आलूओं में लिपट जाएं और सब्जी का टेस्ट भरपूर आए।
- बस गर्मागर्म खस्ता पूड़ी के साथ इस सब्जी को सर्व करें।
- ये पूड़ी और सब्जी बच्चों से लेकर बड़ों के टिफिन के लिए भी बेस्ट रेसिपी है और हर किसी को पसंद आएगा।
लेखक के बारे मेंAparajita
अपराजिता शुक्ला पिछले छह सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में बतौर कंटेट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं।
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अपराजिता शुक्ला पिछले छह से अधिक सालों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए लिखती आ रही हैं। करियर की शुरुआत अमर उजाला डिजिटल में इंटर्नशिप और फिर बतौर जूनियर कंटेंट राइटर के रूप में की। जहां पर उन्हें मिसेज इंडिया 2021 की रनर अप के इंटरव्यू को भी कवर करने का मौका मिला। वहीं अब लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अपराजिता शुक्ला ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बी.कॉम के साथ मास कम्यूनिकेशन की डिग्री ली है।
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