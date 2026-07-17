सूजी-पोहे से बनाएं हेल्दी वेजिटेबल रैप रोल, डिनर के लिए है बेस्ट ऑप्शन
Suji Wrap Roll: डिनर में घरवाले कुछ टेस्टी खाने की डिमांड कर रहे और आप कुछ हेल्दी बनाने का सोच रही हैं तो ये सूजी रैप रोल परफेक्ट रेसिपी है। जिसे बनाने में बहुत सारी मेहनत भी नहीं लगेगी और आपका खाना भी फटाफट बन जाएगा। नोट कर लें रेसिपी।
डिनर में कुछ हेल्दी और टेस्टी दोनों बनाने की डिमांड है। लेकिन समझ नहीं आ रहा कि क्या बनाएं तो सूजी और सब्जियों से तैयार ये रैप रोल ट्राई करें। जिसे बनाना बिल्कुल आसान है और आपको घर के हर सदस्य के लिए अलग-अलग डिशेज तैयार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि रैप रोल का टेस्ट बच्चों से लेकर बड़ों सबको पसंद आएगा। तो बस देर ना करें और इसकी रेसिपी को नोट कर लें। आज रात के खाने में ये रैप रोल बनाने की तैयारी अभी से कर लें।
सूजी रैप रोल बनाने की सामग्री
दो कप सूजी
एक कप पोहा
पत्ता गोभी लच्छे में कटी हुई
गाजर लंबाई में कटी हुई
प्याज लच्छेदार एक से दो
रेड चिली सॉस
ग्रीन चिली सॉस
टोमैटो सॉस
बटर
पनीर
मेयोनीज
नमक स्वादानुसार
सोयासॉस
कलर के लिए हल्दी पाउडर
सूजी रैप रोल बनाने की रेसिपी
- सबसे पहले सब्जियों की फिलिंग तैयार कर लें। जिसे बनाने में बहुत ही कम समय लगेगा। बिना ज्यादा मसालों और तैयारी के ये सब्जी बनकर रेडी हो जाएगी।
- बस पत्तागोभी को लंबाई में काट लें। साथ ही प्याज को लच्छेदार स्टाइल में काटें।
- गाजर भी लंबाई में पतला-पतला काटकर रख लें।
- पनीर को भी थोड़ा पतला और लंबा काटें जिससे ये सब्जियों के साथ ही मिक्स रहे।
- बस अब कड़ाही या पैन में बटर डालें और गर्म होते ही इसमे पनीर डाल दें।
- हल्का सा पनीर जब गोल्डन होने लगे तो पत्तागोभी डाल दें। साथ में प्याज को डालकर पहले तेज फ्लेम पर भून लें। पत्तागोभी जब हल्की सी पकने लगे तो इसमे गाजर डाल दें।
- सारी चीजों को मिक्स करें और इसमे नमक स्वादानुसार डालें। ध्यान रहे कि नमक की मात्रा कम हो क्योंकि आगे इसमे सॉस भी डालने हैं और बटर में भी नमक होता है।
- ढंककर दो मिनट तक पका लें। जिससे कि सब्जियां थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएं।
- अब इसमे सोया सॉस आधा चम्मच, आधा चम्मच रेड चिली सॉस,ग्रीन चिली सॉस और टोमैटो केचप भी डाल दें।
- सारी चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर के किनारे रख लें।
- अब रोल बनाने के लिए सूजी को तैयार करें।
- सबसे पहले दो कप सूजी और एक कप पोहे को लेकर मिक्सर जार में अच्छी तरह से ग्राइंड कर लें।
- ग्राइंड करने से ये पूरी तरह से आटे के जैसा महीन हो जाएगा।
- बस इसे थाली में निकालें और इस तैयार आटे को नॉर्मल पानी से सॉफ्ट गूंथ लें।
- अब आपकी रोटियां बनाने की तैयार हो गई है।
- छोटी लोईयां लें और पतली रोटी बनाकर तवे पर सेंक लें। इन्हें थोड़ा कम ही सेंके, जिससे ये आसानी से रोल हो जाएं।
- जब ये हल्की पक जाएं तो इन पर सब्जियों को रखें और ऊपर से मेयोनीज डालें और रोल करके फिर से तवे पर बटर डालकर हल्का सा क्रिस्प करके सेंक लें।
- बस इन रैप को बटर पेपर पर रोल करें और घरवालों को खाने के लिए दें।
- ये टेस्टी डिनर सबको पसंद आएगा।
लेखक के बारे मेंAparajita
अपराजिता शुक्ला पिछले छह सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में बतौर कंटेट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं।
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अपराजिता शुक्ला पिछले छह से अधिक सालों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए लिखती आ रही हैं। करियर की शुरुआत अमर उजाला डिजिटल में इंटर्नशिप और फिर बतौर जूनियर कंटेंट राइटर के रूप में की। जहां पर उन्हें मिसेज इंडिया 2021 की रनर अप के इंटरव्यू को भी कवर करने का मौका मिला। वहीं अब लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अपराजिता शुक्ला ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बी.कॉम के साथ मास कम्यूनिकेशन की डिग्री ली है।
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