Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsलाइफस्टाइल न्यूज़रेसिपीTasty Crispy Khasta Aloo Sooji Poori Perfect Recipe for Winter Breakfast
सर्दियों में खास बनाएं आलू सूजी की खस्ता पूड़ी, अचार के साथ ही मजे से खा लेंगे घरवाले!

सर्दियों में खास बनाएं आलू सूजी की खस्ता पूड़ी, अचार के साथ ही मजे से खा लेंगे घरवाले!

संक्षेप:

Recipes: आटे वाली पूड़ियां तो आपने खूब खाई होंगी, लेकिन क्या अभी सूजी और आलू की पूड़ियां खाई हैं? अगर नहीं, तो इस विंटर सीजन इन्हें जरूर ट्राई करें। ये इतनी खस्ता बनती हैं कि बिना सब्जी के भी घरवाले इन्हें शौक से खा लेंगे।

Jan 13, 2026 03:02 pm ISTAnmol Chauhan लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

गरमा-गरम पूड़ी हों और साथ में अचार या सब्जी, तो खाने में मजा आ जाता है। फूली-फूली पूड़ियां बच्चों से ले कर बड़ों तक अक्सर सभी को पसंद आती हैं। अब आटे वाली पूड़ियां तो आपने खूब खाई होंगी, लेकिन क्या अभी सूजी और आलू की पूड़ियां खाई हैं? अगर नहीं, तो इस विंटर सीजन इन्हें जरूर ट्राई करें। ये इतनी खस्ता बनती हैं कि बिना सब्जी के भी घरवाले इन्हें शौक से खा लेंगे। बच्चों को लंच में देने या सुबह नाश्ते के लिए ये परफेक्ट रहेंगी। इंस्टाग्राम पर वृत्ता साहनी ने सूजी आलू की खस्ता पूड़ी की कंप्लीट रेसिपी शेयर की है। ये बनाने में भी आसान है और टेस्ट में तो लाजवाब है ही। चलिए जानते हैं इसकी रेसिपी।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

सूजी आलू की खस्ता पूड़ी बनाने की सामग्री

सूजी आलू की खस्ता पूड़ी बनाने के लिए आपको जिन सामग्रियों की जरूरत होगी वो हैं - सूजी (1 कप), गर्म पानी (1 कप), 2 उबले हुए आलू, गेहूं का आटा (1 कप), नमक (1 चम्मच), लाल मिर्च पाउडर (1 चम्मच), आधा चम्मच हल्दी पाउडर, अजवाइन (आधा चम्मच), जीरा (1 चम्मच), चुटकी भर हींग, कसूरी मेथी (1 चम्मच), धनिया पत्ता, तेल।

यहां देखें आलू सूजी की खस्ता पूड़ी बनाने की विधि

  • आलू सूजी की खस्ता पूड़ियां बनाने के लिए सबसे पहले 1 कप गर्म पानी में एक कप सूजी को अच्छे से मिक्स करें। अब इसे भिगोकर रख दें और लगभग 5 मिनट के लिए ढककर छोड़ दें।
  • 5 मिनट बाद सूजी फूल जाएगी। अब इसमें उबले हुए आलू अच्छे से मैश कर के मिला दें। साथ ही कुछ बेसिक मसाले जैसे नमक, मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, अजवाइन, जीरा, हींग, कसूरी मेथी, धनिया पत्ता और एक चम्मच तेल मिलाएं।
  • अब सूजी और आटे के मिक्सचर में गेहूं का आटा मिलाएं और सभी चीजों को साथ में गूंथ लें। इसमें आपको पानी की जरूरत नहीं पड़ेगी और आटा लगकर तैयार हो जाएगा।
  • अब आटे से छोटी-छोटी लोईयां बनाकर तैयार कर लें। इन्हें पूड़ी की शेप में बेल लें, फिर तेल में तल लें। एकदम खस्ता पूड़ियां बनकर तैयार होती हैं। इन्हें आप अचार, सब्जी, दही, रायता या चटनी किसी के साथ भी सर्व कर सकती हैं। ये बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगती हैं।

ये भी पढ़ें:सर्दियों में चाय के साथ खूब टेस्टी लगते हैं प्याज के ब्रेड पकौड़े, देखें रेसिपी
ये भी पढ़ें:सस्ती हो रही फूलगोभी से बनाएं ये चटपटा सा भरता, चावल के साथ लगता है खूब टेस्टी!
Anmol Chauhan

लेखक के बारे में

Anmol Chauhan
अनमोल चौहान लाइव हिन्दुस्तान में ट्रेनी कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। यहां वे लाइफस्टाइल से जुड़ी खबरें लिखती हैं। अनमोल नोएडा की रहने वाली हैं और उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। वे 2024 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ी। अनमोल को उपन्यास पढ़ना और कविता लिखना पसंद है। और पढ़ें
Recipe Corner

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।