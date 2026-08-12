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हर बार प्याज-आलू क्यों? इस बार पान के पत्तों के पकौड़े बनाकर खाएं

By Shubhangi Gupta
लाइव हिन्दुस्तान
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पान के पत्ते देखकर अगर आपके मन में सिर्फ पान आता है, तो इस बार कुछ नया ट्राई करें। पान के पत्तों से बनाए जा सकते हैं बेहद कुरकुरे और स्वादिष्ट पकौड़े, जिनका स्वाद आम पकौड़ों से बिल्कुल अलग होगा।

Paan Pakoda Recipe
आलू-प्याज के पकौड़ें खाकर बोर हो गए हैं तो इस बार पान के पत्तों से पकौड़े बनाकर देखें। (Instagram/somewhatchef)

पान के पत्तों का नाम सुनते ही ज्यादातर लोगों के दिमाग में पान की तस्वीर आती है। लेकिन क्या आपने कभी इन्हीं पत्तों से पकौड़े बनाकर खाए हैं? सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन पान के पत्तों से बने पकौड़े स्वाद में काफी अलग और मजेदार होते हैं। इन्हें बनाने के लिए पान के पत्तों को खास तरह से मोड़कर बेसन के मसालेदार घोल में लपेटा जाता है और फिर गरम तेल में सुनहरा होने तक तला जाता है। अगर आपको हर बार प्याज, आलू या पालक के पकौड़े बनाना पसंद नहीं है, तो यह रेसिपी जरूर ट्राई करें।

पान के पकौड़े बनाने के लिए सामग्री

10 पान के पत्ते

1 कप बेसन

1 बड़ा चम्मच चावल का आटा

एक चुटकी हींग

एक चुटकी खाने वाला सोडा

स्वादानुसार नमक

1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर

1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर

1 छोटा चम्मच जीरा

1 छोटा चम्मच काली मिर्च

तलने के लिए तेल

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पान के पकौड़े बनाने की आसान विधि

1. पान के पत्ते तैयार करें

सबसे पहले पान के पत्तों को पानी से अच्छी तरह धो लें। अब इनके डंठल को हटा दें और काटकर फोल्ड कर लें। पत्तों को ज्यादा छोटा ना करें, ताकि पकौड़े बनाते समय उनका आकार बना रहे।

2. मसाले तैयार करें

अब एक छोटी ओखली में जीरा और काली मिर्च डालकर हल्का दरदरा पीस लें। इन्हें बिल्कुल बारीक पीसने की जरूरत नहीं है। दरदरा मसाला पकौड़ों में काली मिर्च और जीरे का स्वाद अच्छी तरह देता है।

3. बेसन का घोल बनाएं

एक बड़े कटोरे में बेसन और चावल का आटा डालें। इसमें हींग, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर और नमक डालें। अब इसमें पीसा हुआ जीरा और काली मिर्च डालकर थोड़ा-थोड़ा पानी मिलाएं। सभी चीजों को अच्छी तरह मिलाकर गाढ़ा घोल तैयार करें।

4. पान के पत्तों पर घोल लगाएं

अब एक-एक करके मोड़े हुए पान के पत्तों को बेसन के घोल में डालें। पत्ते पर चारों तरफ घोल की अच्छी परत लग जाए, इसका ध्यान रखें।

5. पकौड़ों को तलें

गर्म तेल में पान के पत्तों को सावधानी से डालें और मध्यम आंच पर पलट-पलटकर सुनहरा और कुरकुरा होने तक तलें।

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पान के पकौड़ों को किसके साथ परोसें?

गरमागरम पान के पकौड़े नारियल की चटनी के साथ परोसें। आप चाहें तो इन्हें अपनी पसंद की हरी चटनी के साथ भी खा सकते हैं।

पकौड़े बनाते समय इन बातों का ध्यान रखें

  • घोल ना बहुत पतला होना चाहिए और ना ही बहुत ज्यादा गाढ़ा। ऐसा घोल रखें जो पान के पत्ते पर आसानी से चिपक जाए।
  • मध्यम आंच पर पकौड़े तलने से वे बाहर से कुरकुरे और अंदर से अच्छी तरह पकते हैं।
  • पान के पत्तों को इस्तेमाल करने से पहले साफ पानी से अच्छी तरह धोना जरूरी है।
  • कड़ाही में जगह रहेगी तो पकौड़े आसानी से पलट सकेंगे और अच्छी तरह तलेंगे।

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अगर आप घर में कुछ ऐसा बनाना चाहते हैं जो देखने में भी अलग हो और स्वाद में भी मजेदार, तो एक बार पान के पकौड़े जरूर ट्राई करें। एक बार बनाने के बाद यह आपकी पसंदीदा शाम की नाश्ते वाली रेसिपी बन सकती है।

Shubhangi Gupta

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शुभांगी गुप्ता एक अनुभवी जर्नलिस्ट हैं जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 5 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वह पिछले 4+ वर्षों से देश के प्रतिष्ठित डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म लाइव हिंदुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) से जुड़ी हुई हैं। यहां वह बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। इससे पहले शुभांगी लगभग एक साल अमर उजाला डिजिटल में भी काम कर चुकी हैं।


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